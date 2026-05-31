風雲榜 世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

阿根廷隊38歲的梅西在2022年卡達世足拿到最高榮耀、舉起了冠軍獎盃，無數榮耀加身、但他自己承認退役的日子愈來愈近。(路透)

本屆世足賽或將成為國際足球歷史上的轉折點：傳奇球星正準備告別球壇，新一代的天才球員則試圖寫下自己的地位，這項賽事將不僅是一場冠軍獎盃的爭奪戰，也是世代交會的舞台。

葡萄牙隊41歲的C羅本月8日射入生涯第971球，還在寫足壇歷史進球榜的紀錄，他唯一欠缺的世足冠軍頭銜，葡萄牙球星的世代交替也成為焦點。(美聯社)

梅西 、C羅 告別足壇倒數

當代兩大傳奇梅西(Lionel Messi)、C羅(Cristiano Ronaldo)，距離告別足壇的日子正在倒數。

阿根廷隊38歲的梅西已在2022年卡達世足拿到最高榮耀、舉起了冠軍獎盃，無數榮耀加身、了無遺憾的他，如今是否參賽取決於他的身體狀況和個人動力，但他自己也承認退役的日子愈來愈近了。

葡萄牙 隊C羅成就亦多不勝數，本月8日射入生涯第971球，還在寫下足壇歷史進球榜的紀錄，他將以41歲高齡參賽，繼續拚搏唯一欠缺的世足冠軍頭銜，葡萄牙球星的世代交替也開始成為焦點。

克羅埃西亞40歲傳奇中場莫德里奇(Luka Modric)依然是球隊的核心引擎，但種種跡象表明在2018年帶領國家隊歷史性殺入決賽後，本屆世足將成為他的告別之作。

巴西隊的不確定性則圍繞著34歲的內馬爾(Neymar)，他是否出席將取決於總教練安切洛蒂(Carlo Ancelotti)以及巴西隊未來的整體規畫。

其他球星如南韓前鋒孫興慜(33歲)、埃及邊鋒薩拉赫(Mohamed Salah，33歲)、塞內加爾邊鋒馬內(Sadio Mané，34歲)、墨西哥門將奧喬亞(Guillermo Ochoa，40歲)、荷蘭中後衛范戴克(Virgil van Dijk，34歲)、比利時中場德布勞內(Kevin De Bruyne，34歲)、阿根廷中後衛奧塔門迪(Nicolás Otamendi、38歲)、克羅埃西亞邊鋒佩里希奇(Iván Perisic、37歲)、哥倫比亞邊鋒羅德里格斯(James Rodríguez，34歲)，也都可能正面臨他們在國際舞台上的最後時刻。

雖然傳奇們正走向終點，但未來已經準備好接班。

2026年世界盃將成為渴望書寫自己故事的年輕球員們的展示舞台：西班牙超新星亞馬爾(Lamine Yamal)、挪威前鋒哈蘭德(Erling Haaland)、英格蘭中場帕爾默(Cole Palmer)、德國中場維爾茨(Florian Wirtz)、葡萄牙中場內維斯(João Neves)、法國中場奧利塞(Michael Olise)、巴西中鋒恩德里克(Endrick)、土耳其中場居萊爾(Arda Güler)、阿根廷中場帕斯(Nico Paz)、厄瓜多中後衛帕喬(William Pacho)，都能在他們身上看到證明自己能夠接棒的壓力和興奮感。

阿根廷隊38歲的梅西(中)在2022年卡達世足拿到最高榮耀、舉起了冠軍獎盃，無數榮耀加身、但他自己承認退役的日子愈來愈近。(路透)

席丹之子 是否出賽存疑

此外，也有許多球星恐因傷無法出賽，恐難在球場上欣賞他們馳騁英姿。華盛頓郵報整理多名足壇巨星的傷病情況，有些球員如姆巴佩(Kylian Mbappé)、亞馬爾、薩拉赫預計都能趕上6月11日的世足賽，但其他球員就沒那麼幸運了。世足臨近的同時，許多頂級聯賽也正進入賽事尾聲，球員們都如履薄冰，努力避免在大賽開踢前受傷。

教練、球員近年來不斷警告賽程愈來愈密集，球員負擔承重；國際足總俱樂部世界盃(FIFA Club World Cup)重新改制、規模大幅擴張後僅隔一年，世足賽亦擴編，且近年來歐冠聯賽也同樣擴編。英超「兵工廠」總教頭阿特塔(Mikel Arteta)便說球員們目前承受的負荷一定會發生意外，只是或遲或早的問題。

確定無緣世界盃的球員及他們的傷病部位為：阿根廷的帕尼切利(Joaquín Panichelli)，前十字韌帶；巴西的米利唐(Éder Militão)，腿後肌、羅德里戈(Rodrygo)，前十字韌帶；英格蘭的懷特(Ben White)，內側韌帶；法國的艾基提克(Hugo Ekitike)，阿基里斯腱；德國的納布里(Serge Gnabry)，內收肌；荷蘭的西蒙斯(Xavi Simons)，前十字韌帶；美國的卡特維克斯(Cameron Carter-Vickers)、阿吉曼(Patrick Agyemang)皆為阿基里斯腱受傷。

值得關注的球員傷勢有：阿爾及利亞的盧卡・席丹(Luca Zidane)，也就是法國傳奇席丹(Zinedine Zidane)之子，上月在場上碰撞後臉部受傷，目前是否能出賽仍存疑。

阿根廷的羅梅洛(Cristian Romero)因膝傷本季提前報銷，但還未確認是否無緣世足，因為托登罕熱刺尚未公布恢復時間表。

加拿大的明星左後衛戴維斯(Alphonso Davies)腿後肌拉傷。

克羅埃西亞的莫德里奇(Luka Modrić)上個月顴骨骨折，預計仍能趕上世界盃；後衛格瓦迪奧爾(Joško Gvardiol)則腿骨骨折缺陣四個月後，5月初重返訓練。

摩洛哥的哈基米(Achraf Hakimi)因右大腿傷勢缺陣。

美國的卡多索(Johnny Cardoso)日前訓練時扭傷右腳踝。