回顧篇 美國隊1994年世界盃踢贏了 全美開始瘋足球

1994年國際足總世界盃在美國舉行，冠軍戰7月17日在加州巴沙迪那玫瑰碗舉行，巴西隊在點球大戰中以3比2擊敗義大利隊，奪得世界盃冠軍。(美聯社檔案照)

1994年美國世界盃 開幕戰門票售罄，6.3萬人擠爆球場，扭轉當時足球在美國僅排名第67位的運動劣勢。憑藉完善場館與熱情球迷，該屆賽事創下FIFA史上最高入場人數，也為美國足球打下基礎，如今足球已躍升美國第三受歡迎運動。

綜合公共廣播電台(NPR)與Axios報導，在1994年世界盃舉辦前，大多數美國人甚至不知道國內將主辦這場比賽。當時調查發現，足球在全美最受歡迎的運動中僅排第67位，甚至排在曳引機拉力賽(tractor pulling)之後，但這場首度在美國舉辦的世界盃卻出現驚人轉折。

根據足球史學家的說法，一場接一場的比賽球場座無虛席，不僅擠滿觀光客與死忠球迷，還有出於好奇、且因為票價相對可負擔而前來的新手球迷，「我想所有唱衰的人都大吃一驚，」目前擔任美國職業足球大聯盟(MLS)紐約紅牛隊助理教練的索伯(Mike Sorber)表示。

麻州大學運動史教授邦克(Brian D. Bunk)指出，芝加哥、費城、聖路易及紐約、新澤西 和新英格蘭 的部分地區都擁有深厚的足球根基，這些傳統多半由19世紀的歐洲移民帶來。這項運動長期與勞工階級和移民社群掛鉤，也有人基於足球缺乏如美式足球那般的身體對抗性，而對它不以為然。

20世紀末雖曾有過短暫的足球熱潮，例如1970年代末傳奇巴西球星比利(Pelé)來美踢球，但熱潮從未持續太久。

美國人事後卻證明自己也懂得享受樂趣，這一點正好與世界盃球迷知道如何帶來派對氛圍相呼應，但最讓美國人熱血沸騰的經歷，是美國國家隊的強勁表現。

那年，美國隊先與瑞士苦戰1比1平局，接著是一場令人驚嘆的2比1爆冷擊敗強敵哥倫比亞，那場比賽是美國男足自1950年以來的第一場世界盃勝利，超過9.3萬名球迷在加州球場見證了這場勝利。

當時還是年輕體育記者的史蒂夫·戴維斯(Steve Davis)也採訪了1994年的賽事，「這在人們心中點燃了一把火，」「我想有些美國人在那天成為了足球迷，」他說。

兩年後，MLS成立，大約在同一時期，FIFA的世界盃電玩遊戲系列幫助足球吸引更廣泛的觀眾。同時，美國女足國家隊崛起，加速全球女子足球的發展。在美國各地，青少年足球的受歡迎程度呈爆炸性成長。

根據全國州立高中協會聯合會數據，在1993-1994學年，560萬名高中運動員中，有7.5%的人踢足球，2024-2025學年已成長到10.6%。體育與健身行業協會數據也指出，2025年在美國，六歲及以上的人口有超過1670萬人從事足球運動。

2007年貝克漢(David Beckham)和2023年梅西(Lionel Messi)等國際巨星加入MLS，為美國足球熱情增添柴火，MLS也從最初10支球隊擴展到30支球隊。

根據尼爾森(Nielsen)數據，2022年卡達世界盃每場比賽在美國平均有470萬名觀眾，每年有數百萬美國人在電視和串流平台觀看英格蘭超級聯賽的比賽，37%的人預期對足球的興趣在未來18個月內會增加。專注於娛樂產業的數據公司Ampere Analysis調查更發現，在美國最受歡迎的運動，足球已超越棒球排名第三。

今年將帶來比以往更多的球隊和比賽場次，此刻的美國也比1994年更多元。1994年，約有8%的人口是在外國出生，截至2025年，移民占美國人口的15%，「將會有我們從未見過的國家和民族代表，這將非常振奮人心，」共同撰寫「Inventing the Boston Game」的馬斯頓(Tallec Marston)說。

1994年世界盃