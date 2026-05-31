球迷篇 從吶喊加油到從容看球 我與世界盃40年

與梅西金球獎獎盃合影。(作者提供)

過去，我對足球並沒有太大興趣。在我看來，球員在場上奔跑90分鐘，進球卻並不多，有時甚至以0比0收場，難免顯得有些乏味。

改變我看法的，是一場世界盃 賽事。

糖果盒球場內場景。(作者提供)

1981一場比賽 開啟追逐

1981年秋天，我還是故鄉一所醫學院的大四學生。正值中國隊重返國際足總後，首次參加世界盃預選賽。新學期剛開始，亞洲區預選賽的決賽階段也隨之展開。

當時，我們班只有一台14吋的黑白電視。每到比賽轉播，這台電視都會被小心翼翼地搬到教室講台上，成為全班同學圍坐觀看的中心。

記得是11月中旬的一天，中國隊迎戰沙烏地阿拉伯隊。我和幾位同學早早來到教室，等待這場備受矚目的比賽。晚上8時30分，比賽正式開始。隨著觀眾愈來愈多，氣氛也逐漸緊張起來。大家心裡都有一個樸素的願望——希望中國隊能夠取勝。

然而，開賽僅十分鐘，沙烏地阿拉伯隊便率先破門。這一進球彷彿一盆冷水迎頭澆下，教室裡的喧鬧戛然而止。還未等大家回過神來，兩分鐘後，對方再次進球，2：0領先，並將比分保持到上半場結束。

易邊後，教室裡瀰漫著沉重的氣氛。我們都明白，即使能夠扳平比分，也已十分困難。然而，隨著隊長容志行被調至中場以及換上兩名新球員，局勢開始悄然發生變化。

下半場15分鐘時，中國隊終於攻入一球。壓抑已久的情緒瞬間爆發，教室裡一片歡騰——有人高喊，有人拍打肩膀，有人用力擊掌，還有人敲擊桌椅，每個人都在用自己的方式表達重新燃起的希望。

隨後，中國隊連入三球，最終以4：2完成逆轉。那一刻，整個教室徹底沸騰。同學們揮舞拳頭、跳躍歡呼，有人甚至紅了眼眶。這份喜悅迅速蔓延，彷彿擴散到整個校園，喝采聲在各個角落此起彼落。

不知是誰提議，大家自發組成遊行隊伍，從校園出發，沿街慶祝。在鑼鼓與樂器聲中，我們高喊口號、又唱又跳，「衝出亞洲，走向世界」的聲音在空中迴盪。

回到宿舍後，熱鬧仍未散去。同學們敲盆擊碗，捶桌跺腳，盡情釋放著情緒。甚至有人從樓上潑水而下，被淋到的人也只是大笑回應。那種熱烈而純粹的氛圍，至今仍清晰地留在我的記憶中。

馬拉度納的「足球聖殿」：糖果盒球場。(作者提供)

體會輸贏 球迷必經之路

儘管那屆亞洲區預選賽決賽階段，中國隊最終在附加賽中惜敗紐西蘭隊，遺憾錯失晉級世界盃的機會，但那場中沙之戰——中國足球史上經典的逆轉，讓我第一次真正感受到足球的魅力。

從那以後，我開始關注比賽，也會特意購買足球報，了解賽事動態、球員資訊與戰術分析。不同陣型的變化與取捨，讓我愈看愈有滋味。隨著第一代球迷群體的形成，我也成為其中的一員。那時我最大的心願，是有一天能夠親眼見到這些在綠茵場上奔跑的國腳。

機會很快到來。1984年春，為備戰亞洲盃與世界盃預選賽，新組建的國家隊來到我的家鄉，參加紅山花盃邀請賽。那時我剛參加工作，在市體委兼任隊醫的同事楊乘勝送給我一張比賽門票。

第一次走進球場，看著這些熟悉的球員在眼前奔跑、配合、射門，我幾乎移不開目光。也正因如此，我沒有請假去看比賽，事後還受到了主管的批評。

同年年底，中國隊在亞洲盃獲得亞軍。這也是中國隊在該項賽事中的最佳成績。想到自己曾親眼看過這些球員比賽，心中不免多了幾分自豪。然而，低潮很快隨之而來。

1985年5月19日，中國隊在北京主場迎戰香港隊。這場世界盃預選賽原本只需打平即可小組出線，卻意外失利，無緣晉級。賽後，北京爆發球迷騷動，這一事件也成為中國足球史上難以忘記的一幕。

而對我而言，那一天留下的，是另一種更為複雜的情緒。

也正是在那時，我開始明白，作為一名球迷，不只是分享勝利時的喜悅，也要承受失利所帶來的失落與沉重。

巴塞隊榮譽室，見證梅西的巔峰歲月。(作者提供)

因馬拉度納 迷阿根廷隊

自1982年開始，我便成為世界盃的忠實觀眾，看了無數場比賽，逐漸沉浸其中。頂尖球員的表現，讓我開始意識到，這項運動可以達到怎樣的高度。

在所有記憶中，1986年的世界盃最為深刻。那一年，我因一個人而愛上一支球隊—— 馬拉度納(Diego Armando Maradona)。在那屆賽事中，他幾乎憑一己之力，將阿根廷隊帶上世界之巔。

四分之一決賽對陣英格蘭隊，是最令人難忘的一場。那場比賽的意義，早已超越了足球本身。

比賽中，他打入兩粒截然不同卻同樣令人驚嘆的進球：第一個，是充滿爭議的「上帝之手」；僅僅4分鐘後，他從後場帶球推進，連續晃過多名防守球員，連同門將一併甩開，將球送入球門。

時間彷彿被拉長。人們看到的，不只是一個進球，而是一種近乎不可複製的天賦與靈感。

看他帶球，總有一種奇妙的感覺。他在狹小空間中穿梭，如同在混亂中找到一條清晰的路徑。足球似乎並不是被他控制，而是自願追隨他的腳步。此後，我對阿根廷隊多了一份偏愛。那身藍白條紋的球衣，也逐漸成為我心中的一種象徵。

1990年世界盃，阿根廷隊獲得亞軍。我曾期待他再次帶隊登頂，但終究未能如願。多年以後，當他離開這個世界，那些關於他的記憶反而愈發清晰。

後來有機會前往阿根廷，我特意來到馬拉度納成名與謝幕的博卡青年隊主場——糖果盒球場。在場外的球星大道上，我看到了屬於他的那一雙足跡。我在原地駐足良久，眼前彷彿仍是他在綠茵場上奔跑的身影。

從那時起，足球在我心裡，有了不同的分量。它可以因為一個人，成為一段記憶，也是一種情感的寄託。而我與阿根廷隊之間的連結，正是從他開始。

球場壁畫：足球，連接球王與球迷。(作者提供)

梅西出世 「完美接班人」

2006年，18歲的梅西(Lionel Messi)首次亮相世界盃，便引起廣泛關注。他兼具速度、意識、技術與靈活性，展現出與眾不同的天賦，也曾被馬拉度納稱讚為「完美的接班人」。

然而，在很長一段時間裡，他所帶領的阿根廷隊在世界盃賽場上始終未能如願。從2006年到2018年，幾次關鍵比賽的失利，讓人一次次看到希望，又一次次失望。在這樣的反覆之中，我也感受到期待與失落交織的情緒。

但在俱樂部賽場上，他不斷創造輝煌。後來我來到歐洲，特意走進巴塞隆納隊的主場。站在那些獎盃與榮譽面前，回望他與球隊一路走來的軌跡，那種衝擊不只是視覺上的，更直抵內心，也讓我對阿根廷隊多了一份耐心與信任。

2022年世界盃決賽，阿根廷隊對陣法國隊，是我這些年看過最難忘的一場比賽。

比賽跌宕起伏：領先、追平，再領先、又扳平，直到點球大戰才分出勝負。姆巴佩(Kylian Mbappé)的爆發與梅西的堅韌，在同一場比賽中交相輝映。

當終場哨聲響起，阿根廷隊奪冠，梅西終於捧起那座象徵最高榮譽的獎盃。那一刻，我沒有歡呼也沒有起身，只是靜靜地坐在電視前。情緒在心中翻湧，卻出奇地平靜。

40年的觀賽經歷，在一瞬間彷彿連成一線——從1981年教室裡的黑白電視，到此刻螢幕前的靜靜注視；從年輕時的狂喜與吶喊，到如今的從容與回望。我忽然明白，自己這些年所經歷的，不僅是一次次比賽的勝負，更是一段與時間相伴的記憶。

轉眼之間，又一個世界盃周期即將來臨。今年，我有幸能在大紐約的球場內，親眼目睹世界級球員的對決。而決賽，也將在我生活多年的第二故鄉上演。我依然會守在賽場或螢幕前，關注每一場比賽，為每一次進球心跳加速，為每一場勝負牽動心緒。

如今我才真正明白，當年改變我的，並不只是一場比賽，而是從那一刻起，足球悄然進入了我的生活。這40年的陪伴，早已成為我生活中不可或缺的一部分。