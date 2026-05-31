賽場指南篇 邊境蒙特雷市 德州開車可達

BBVA球場。(路透)

蒙特雷是本屆16座城市中最容易被忽略、卻最值得重新認識的一座。從美國德州 拉雷多(Laredo)邊境開車約三小時即可抵達蒙特雷，對住在德州或周邊州份的球迷來說是一個極具吸引力的選擇。蒙特雷是墨西哥 工業重鎮，被稱為「墨西哥的矽谷」，城市背靠馬鞍山(Cerro de la Silla)，景色壯觀。6/21(當地時間6/20深夜)突尼西亞對日本這場比賽，是FIFA世界盃 歷史上第1000場比賽。

球場資訊

球場名稱：BBVA球場(Estadio BBVA，世界盃期間官方名稱：蒙特雷球場)

地點：新萊昂州瓜達盧佩市(Guadalupe, Nuevo León)，Av. Pablo Livas 2011

容量：5萬3500人

本屆賽事：4場，共為3場小組賽＋1場32強

入境墨西哥

持美國永久居民(綠卡)：免簽 ，需出示綠卡+護照

持台灣護照：免簽，填FMM表格即可

持中國護照：需墨西哥簽證，或持有效美國簽證可免簽

從德州開車入境的球迷還需注意：必須提前在網上購買墨西哥汽車保險(美國保險在墨西哥境內無效)和臨時車輛進口許可證(Temporary Vehicle Import Permit，TIP)，缺一不可。

從機場怎麼去球場

蒙特雷馬里亞諾·埃斯科維多國際機場(MTY)——唯一主要機場

MTY距市中心約24公里，距球場約30公里。出機場後可搭Uber或DiDi，非比賽日約30至40分鐘到球場，費用約$15至$25元。蒙特雷機場有從達拉斯、休士頓、邁阿密等直飛航班。

比賽日怎麼進球場

1.地鐵轉接駁巴士

蒙特雷有地鐵和Ecovía快速巴士系統，比賽日主辦單位安排接駁巴士從市中心幾個節點前往球場，建議提前查詢蒙特雷世界盃官方網站確認具體路線和上車地點，全程約40至50分鐘。

2.Uber/DiDi(最多球迷選擇)

蒙特雷是本屆三座墨西哥城市中最依賴叫車的城市，Uber和DiDi是大多數球迷的主要交通工具。

從市中心出發約20至30分鐘，費用約$8至$15美元。賽後加成計費嚴重，建議賽後先在附近等待人潮散去再叫車。

3.從德州開車來的球迷

球場附近有停車場，但容量有限，建議停在市中心附近再叫車前往球場。住在球場周邊酒店是最省力的選擇。

核心建議：比賽日至少提前2至3小時出發，6/20深夜場次結束後已接近凌晨2時，賽後叫車要有心理準備，或提前安排好司機接送。

天氣：北墨西哥的熱是乾熱

蒙特雷6至7月均溫最高約95°F以上，是本屆三座墨西哥城市中最熱的。但蒙特雷海拔僅約540公尺，幾乎沒有高海拔問題，乾熱而非悶熱，比墨西哥城和休士頓的濕熱略好一些。

球場附近吃什麼

小山羊烤肉(Cabrito)是蒙特雷最著名的地方美食，用木炭緩慢烤製，配上麵粉玉米餅(北方風格，和中部墨西哥的玉米餅完全不同)，是其他城市吃不到的在地口味

烤肉文化(Carne Asada)：蒙特雷人把周末烤肉視為神聖儀式，餐廳和街邊烤肉攤遍布全城

市中心古典區(Barrio Antiguo)：蒙特雷最有文化氣息的老街區，餐廳和酒吧密集，是比賽前後用餐的好選擇

球場內食物：以墨西哥北方料理為主，烤肉和麵粉玉米餅是主角

華人球迷請注意：蒙特雷幾乎沒有中餐廳。

沒票也不遺憾

蒙特雷官方FIFA球迷節融合足球與北墨西哥文化，有大螢幕直播、現場音樂和美食攤位，免費入場。市中心方達多拉公園(Parque Fundidora)是蒙特雷最大的公共空間，預計是球迷節的主要場地之一。

安全注意事項

蒙特雷是墨西哥安全程度較高的大城市之一，但仍需基本安全意識：

住宿選擇San Pedro Garza García、Valle Oriente或市中心古典區等安全區域

使用Uber或DiDi叫車，不要在街邊隨意攔車

自來水不能生飲，只喝瓶裝水

夜間避免單獨前往不熟悉區域

賽事場次(墨西哥城時間，中部時間CT)

6/14(日)晚上8時 瑞典vs.突尼西亞(小組賽F組)

6/20(六)晚上10時 突尼西亞vs.日本(小組賽F組)FIFA世界盃第1000場比賽

6/24(三)晚上7時 南韓vs.南非(小組賽A組)

6/29(一)晚上7時 32強(F組冠軍vs.C組亞軍)

6/20晚間10時的場次(美東時間6/21深夜0時)是全賽最晚的場次之一，若從美國出發觀賽要特別注意回程安排。