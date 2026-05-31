賽場指南篇 墨西哥瓜達拉哈拉 有文化又安全

阿科隆球場。(路透)

16座世界盃 城市評比中，瓜達拉哈拉在整體旅遊體驗、住宿價格和安全程度方面名列第一，比墨西哥 城更安全、比美國南方城市更涼爽、比任何一座城市都更有墨西哥文化底蘊。瓜達拉哈拉是墨西哥第二大城市，也是龍舌蘭酒(Tequila)和馬里亞奇音樂(Mariachi)的發源地。曾在1970年和1986年舉辦世界盃，2026年將第三度舉行。4場小組賽，包括墨西哥對南韓 的主場大戰和西班牙對烏拉圭的壓軸好戲。

球場資訊

球場名稱：阿科隆球場(Estadio Akron，世界盃期間官方名稱：瓜達拉哈拉球場)

地點：墨西哥哈利斯科州薩波潘市(Zapopan, Jalisco)，距瓜達拉哈拉市中心約14公里

容量：4萬9850人，三座墨西哥場地中最小

本屆賽事：4場小組賽(無淘汰賽)

阿科隆球場以獨特的翠綠色外殼和火山口造型聞名，是Liga MX豪門Chivas de Guadalajara(瓜達拉哈拉心臟隊)的主場，場內提供溺水三明治(Tortas Ahogadas)和墨西哥烤肉。

入境墨西哥

入境規定和墨西哥城篇完全相同，請參閱墨西哥城篇的入境說明。簡要整理：

持美國永久居民(綠卡)：免簽

持台灣護照：免簽，填FMM表格即可

持中國護照：需墨西哥簽證，或持有效美國簽證可免簽

從機場怎麼去球場

瓜達拉哈拉米格爾·伊達爾戈國際機場(GDL)——唯一主要機場

GDL距球場約20公里，是直飛航班的主要入口，從美國各大城市有直飛瓜達拉哈拉的航班，從墨西哥城飛約50分鐘。出機場後可搭Uber或DiDi，非比賽日約25至35分鐘到球場，費用約$10至$15美元。也可以搭公車到市中心再轉Linea 3地鐵，全程約60至75分鐘，費用低廉。

比賽日怎麼進球場

1.Linea 3輕軌轉Autotren接駁(推薦)

搭Mi Tren Linea 3輕軌到靠近球場的站點，再轉Autotren接駁巴士直達阿科隆球場，是目前最穩定的大眾運輸路線，全程約40至50分鐘。Linea 3是瓜達拉哈拉最新的輕軌線，設施現代乾淨。

2.Uber/DiDi

從市中心搭Uber或DiDi約30分鐘到球場，費用約$5至$10美元，是最多球迷選擇的進場方式。

3.開車停車：不建議開車。

天氣

瓜達拉哈拉6月均溫最高約84至86°F，夜間約61至64°F，是本屆墨西哥三座城市中氣候最宜人的。海拔約1566公尺，比墨西哥城低，高海拔反應較輕微，但第一天仍建議多喝水。

球場附近吃什麼

球場內Fiesta Rebaño區：提供溺水三明治(Tortas Ahogadas，豬肉三明治淋上辣番茄醬汁)、墨西哥起司餅(Quesabirria)等瓜達拉哈拉道地小吃，是全賽球場內最有地方特色的食物

球場外攤位：比賽日球場周邊攤販密集，玉米餅、烤肉、炸薯片，非常熱鬧

Andares購物中心：距球場約5分鐘車程，是Zapopan最高端的購物和餐飲廣場，有多家連鎖餐廳和咖啡館，比賽前用餐方便

華人球迷請注意：球場附近幾乎沒有中餐，瓜達拉哈拉全市的中式餐廳選擇也非常有限。溺水三明治是瓜達拉哈拉最有名的本地美食，在任何外地都吃不到。

華人聚落與觀賽熱點

瓜達拉哈拉幾乎沒有規模可觀的華人社區，全市中餐廳屈指可數。

這座城市的吸引力在別的地方：龍舌蘭酒小鎮(Tequila)距市中心約一小時車程，可以參觀正宗的龍舌蘭酒莊和蒸餾廠；查帕拉湖(Lake Chapala)是北美最大的淡水湖之一，風景壯闊；瓜達拉哈拉老城區的大教堂、歐斯比雪廣場(Plaza Tapatía)和奧羅斯科(José Clemente Orozco)壁畫是真正的墨西哥文化精髓。

沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節預計在市中心解放廣場(Plaza de la Liberación)或瓜達拉哈拉公園(Parque Agua Azul)舉辦，整個賽期直播每一場比賽，同時有現場音樂和文化活動，免費入場。

阿貝尼達查普爾特佩克大道(Avenida Chapultepec)是瓜達拉哈拉最熱鬧酒吧街，世界盃期間每場比賽都有戶外大螢幕，配馬里亞奇音樂，是感受瓜達拉哈拉足球文化氛圍最佳地點。

賽事場次(墨西哥城時間，中部時間CT)

6/11(四)晚上9時 南韓vs.捷克(小組賽A組)

6/18(三)晚上9時 墨西哥vs.南韓(小組賽A組)

6/23(二)晚上10時 哥倫比亞vs.剛果民主共和國(小組賽K組)

6/26(五)晚上8時 烏拉圭vs.西班牙(小組賽H組)

6/18墨西哥對南韓，穿紅衫為「El Tri」(墨西哥隊的暱稱)吶喊，加上大批從北美各地趕來的韓裔球迷，氣氛預計極為熱烈。