賽場指南篇 墨西哥城球場 世界足球聖地

阿茲特克球場。(路透)

阿茲特克球場(Estadio Azteca)不只是一座球場，它是世界足球的聖地。1970年，巴西 在這裡奪冠；1986年，阿根廷在這裡封王；馬拉度納的「上帝之手」和「世紀進球」，在這裡發生。2026年，它成為全球唯一一座三度舉辦世界盃 比賽的球場，歷史感無可比擬。6月11日，墨西哥對南非 的揭幕戰在這裡踢響，是整屆世界盃的第一聲哨音。需要提前準備的一站——簽證、高海拔、飲水安全，每一樣都需要事先了解。

球場資訊

球場名稱：阿茲特克球場(Estadio Azteca，世界盃期間官方名稱：墨西哥城體育場)

地點：墨西哥城哥約阿坎區(Coyoacán)，Calzada de Tlalpan 3465

容量：8萬7500人，全賽最大球場之一

本屆賽事：5場，共有3場小組賽、1場32強、1場16強

入境墨西哥：先搞定這件事

持台灣護照入境：免簽，停留最長180天，入境時填寫FMM旅遊表格，不需提前申請許可。

持綠卡入境或持有效美、加、英、日或申根簽證的人：免簽入境。

持中國護照入境：需申請旅遊簽證，或持有效美國B-1/B-2簽證可免簽入境。提前向最近的墨西哥領事館確認最新規定。

從機場怎麼去球場

墨西哥城國際機場(AICM，Aeropuerto Internacional Benito Juárez)——舊機場，距市中心最近

AICM距市中心約6哩，是大多數國際航班的主要入口。出機場後可搭地鐵5號線(黃線)到Pantitlán站，轉2號線(藍線)到Tasqueña站，再搭Tren Ligero輕軌到終點Estadio Azteca站，全程約60至75分鐘，費用不到50墨西哥比索(約$2至3美元)。也可以叫Uber或在機場搭乘官方授權計程車，非比賽日約30至40分鐘，費用約$15至25美元。

菲利佩·安赫萊斯國際機場(NAICM)——新機場，距市中心較遠

比賽日怎麼進球場

1.搭地鐵轉Tren Ligero(最推薦)

從市中心搭地鐵2號線(藍線)到Tasqueña終點站，轉乘Tren Ligero輕軌，沿途向南行駛，終點站即為Estadio Azteca站，出站步行數分鐘即到球場，全程約35至45分鐘，費用不到50比索。比賽日班次加密，但Tasqueña站至球場這段人潮極多，建議提前至少2小時出發。

從Zócalo(憲法廣場)出發總計約35分鐘，從Condesa或Roma區出發約45分鐘，是市中心各大住宿區前往球場的標準路線。

2.開車停車：道路大規模管制，強烈不建議。

3.Uber：進場可叫，賽後加成計費高，等車時間長。建議搭Tren Ligero回Tasqueña站，再轉地鐵回市區。

天氣與高海拔注意事項

墨西哥城海拔2240公尺(7350呎)，是16座城市中海拔最高場地。高海拔帶來挑戰不能小覷：

抵達後第一天不要安排滿滿的行程，讓身體有時間適應。常見症狀包括頭痛、疲倦、輕微頭暈。大量補水是最重要的應對方式。

重要：自來水不能直接飲用，酒店會提供瓶裝水，街邊攤位也有賣瓶裝水。不要用自來水刷牙，沙拉和街邊切好的水果慎選。

球場附近吃什麼

球場外攤位：玉米餅(tacos)、烤玉米(elote)、烤肉(carne asada)、炸薯片配酸奶油和辣醬，是最道地的墨西哥球場體驗

Coyoacán市場：距球場約15分鐘車程，是墨西哥城最知名的傳統市場之一，各種墨西哥街頭小吃集中

球場內食物：玉米餅、炸玉米片、墨西哥飲料，是全賽16城中最有當地特色的球場餐飲

華人球迷請注意：球場附近幾無中餐。中式餐廳集中在墨西哥城唐人街位於Dolores街一帶。

華人聚落與觀賽熱點

墨西哥城的唐人街(Barrio Chino)位於市中心Dolores街，是拉丁美洲規模最小的唐人街之一，店家以廣東移民後裔經營的中式餐廳為主。

沒票也不遺憾

揭幕戰當天全城幾乎都是「球場」。

Zócalo廣場：墨西哥大型公共活動的核心，設有巨型螢幕，揭幕戰當天將有大規模戶外慶典活動，是感受墨西哥足球熱情最直接地點。

Polanco、Roma、Condesa各大酒吧：市中心這三個區是外國遊客和本地年輕人聚集的地方。

官方買票：fifa.com/tickets

賽事場次(墨西哥城時間，中部時間CT)

6/11(四)下午3時 墨西哥vs.南非(小組賽A組)開幕戰

6/17(三)晚上10時 烏茲別克vs.哥倫比亞(小組賽K組)

6/24(三)晚上9時 捷克vs.墨西哥(小組賽A組)

6/30(二)晚上9時 32強賽(A組冠軍vs.第三名隊伍待定)

7/5(日)晚上8時 16強賽(對戰隊伍待定)

揭幕戰是最具歷史意義的比賽，加上開幕式表演，是集足球與拉丁音樂的盛典。