賽場指南篇 休士頓球場 見證C羅最後一戰

NRG球場。(美聯社)

冷氣球場可抵擋德州的高溫，還有堪稱華人主場的糖城(Sugar Land)，最重要的是：來見證C羅 的世界盃 最後一舞。

41歲的C羅(克里斯蒂亞諾·羅納度)將出征個人第六屆世界盃，締造歷史紀錄。葡萄牙在小組賽的前兩場皆在休士頓 ，想親眼看C羅最後一次踢世界盃，休士頓是最容易實現的城市之一。

糖城和密蘇里城(Missouri City)台灣移民密集，對北美華人來說，休士頓是這次世界盃最有「自己人」感覺的城市。

球場資訊

球場名稱：NRG球場(NRG Stadium，世界盃期間官方名稱：休士頓球場)

地點：德州休士頓市，1 NRG Pkwy

容量：7萬2220人

本屆賽事：7場，共有5場小組賽、1場32強、1場16強(7/4)

NRG球場的可收合屋頂面積達四英畝，可在7分鐘內完成開合，屋頂材質採用50%半透明PTFE纖維和玻璃設計，關閉後整個球場氣候控制，是本屆世界盃最適合德州夏天的場地。

從機場怎麼去球場

喬治布希洲際機場(IAH)——主要國際機場

IAH距市中心約23哩，是亞洲、歐洲直飛航班的主要入口，叫車費用約$45至$75，或搭METRO機場直達巴士500路費用$4.50，約45分鐘到市中心，再轉METRORail紅線到球場，全程約60至70分鐘。

威廉霍比機場(HOU)——國內線，距球場最近

HOU距市中心約9哩，美國國內航班為主，叫車費用約$25至$45，從達拉斯、洛杉磯等城市串城飛來的球迷首選，交通比IAH方便許多。

比賽日怎麼進球場

1.METRORail紅線(最推薦)

METRORail紅線直達球場，在Stadium Park/Astrodome站下車步行即到，比賽日班次加密至每6分鐘一班，票價維持$1.25不漲價。從市中心Downtown約20分鐘，從博物館區(Museum District)約10分鐘，從Midtown約15分鐘。

主辦單位特別打造「綠色走廊」(Green Corridor)，沿METRORail紅線連接EaDo球迷節場地和NRG球場，途經市中心、Midtown、博物館區，讓球迷可以沿途吃飯逛街再進場，是本屆最有規畫感的球迷動線之一。

2.開車停車

官方停車費$40至$80，但I-610內環公路比賽日幾乎癱瘓，賽後在停車場等候超過1小時是常態。如住糖城方向，停在郊區METRORail站的Park & Ride再轉車是折衷方案。

3.Uber/Lyft

球場有指定叫車區，但比賽日加成計費嚴重，建議賽後先去吃飯等1至2小時再叫車。

球場附近吃什麼

NRG球場位於NRG Park園區，球場附近餐飲選擇有限：

NRG Center：緊鄰球場的會展中心，世界盃期間有多家臨時餐飲攤位。

球場內食物：熱狗、漢堡、德州BBQ和Tex-Mex為主，球場周邊沒有中餐。

華人球迷請注意：建議從糖城(Sugar Land)或休士頓華埠吃飽再出發，不要指望在球場附近找到中式料理。

華人聚落與觀賽熱點

糖城和密蘇里城是大休士頓地區台灣移民和中國移民最密集的郊區，糖城是本屆唯一成為官方FIFA世界盃主辦城市支持者的華人聚居城市，投入超過250萬美元舉辦活動。

糖城Town Square在整個賽期舉辦大型戶外觀賽活動，有巨型螢幕、國際美食和文化表演，是大休士頓地區華人球迷最主要的聚集地。台式餐廳、港式飲茶、手搖飲、亞洲超市99 Ranch Market在糖城一帶密集分布。

休士頓華埠位於貝萊爾大道(Bellaire Blvd)一帶，是全美最大的華埠之一，中式、越南、台灣料理林立，距球場約20分鐘車程，是比賽日最方便的賽前用餐地點。

華人球迷的標準行程：糖城或華埠吃完飯，叫Uber或開車到Fannin South METRORail站，轉紅線到球場，賽後回糖城消夜或在Town Square看其他場次直播。

天氣：悶熱不是一般等級

休士頓的夏天是「熱＋濕＋悶」三重考驗，好消息是NRG球場全程冷氣，需要注意的是進場前後的戶外等候時間。

建議穿排汗透氣淺色衣物、出發前在有冷氣的地方等候、大量補水。

賽事場次(中部時間CT)

6/14(日)中午12時 德國vs.庫拉索(小組賽E組)

6/17(三)中午12時 葡萄牙vs.民主剛果(小組賽K組) ★C羅出場

6/20(六)中午12時 荷蘭vs.瑞典(小組賽F組)

6/23(二)中午12時 葡萄牙vs.烏茲別克(小組賽K組) ★C羅出場

6/26(五)晚上7時 維德角vs.沙國(小組賽H組)

6/29(一)中午12時 32強賽(對戰隊伍待定)

7/4(六)中午12時 16強賽(對戰隊伍待定)

C羅是最後一次踢世界盃，搶票難度極高。7/4的16強若美國隊晉級，將是氣氛熱烈場次。