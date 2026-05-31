賽場指南篇╱達拉斯球場 9場次冠16城

60--AT&T球場。(美聯社)

達拉斯是這次世界盃 16座城市裡場次最多的，共9場，包括阿根廷 的兩場小組賽、英格蘭對克羅埃西亞、荷蘭對日本 ，以及一場準決賽。簡單說，只要你想看頂級強隊對決，達拉斯幾乎是全賽最集中的地方。

訂票之前，必須先知道：阿靈頓是全美人口多、卻完全沒有任何公共交通的城市——沒有巴士、沒有輕軌、沒有市政接駁車。阿靈頓居民多次投票反對興建大眾運輸系統，整座城市是圍繞著高速公路和停車場設計的。來自歐洲和亞洲、習慣搭地鐵進球場的球迷，請先做好心理準備。

●球場資訊

球場名稱：AT&T球場(世界盃期間官方名稱：達拉斯球場)

地點：德州阿靈頓(Arlington, TX)，位於達拉斯和沃斯堡之間

容量：9萬3000人，全賽最大球場

本屆賽事：9場，共有5場小組賽、2場32強、1場16強，含準決賽(7/14)

AT&T球場兩事聞名：未來感設計和破紀錄的上座人數潛力，以及全NFL最大的室內懸掛螢幕。

●賽事場次(中部時間CT)

6/14(日)下午3時 荷蘭vs.日本(小組賽F組)

6/17(三)下午3時 英格蘭vs.克羅埃西亞(小組賽L組)

6/22(一)中午12時 阿根廷vs.奧地利(小組賽J組)

6/25(四)下午6時 日本vs.瑞典(小組賽F組)

6/27(六)晚上9時 約旦vs.阿根廷(小組賽J組)

6/30(二)32強賽(對戰隊伍待定)

7/3(五)32強賽(對戰隊伍待定)

7/6(一)16強賽(對戰隊伍待定)

7/14(二)下午2時 準決賽

阿根廷有兩場小組賽，梅西的出現預計將帶來國際球迷潮。阿根廷這兩場票，搶票難度高。

●✈️ 從機場怎麼去球場

達拉斯沃斯堡國際機場(DFW)——主要國際機場，距球場最近

DFW是繁忙的機場之一，亞洲、歐洲、拉丁美洲直飛航班密集，距AT&T球場約15至20哩。出機場後可搭DART輕軌Orange Line或Blue Line到CentrePort/DFW站，再轉乘世界盃專用接駁巴士前往球場。將有120輛包租巴士在I-30公路上往返接送球迷，全程約45至60分鐘。也可直接叫車，非比賽日約20至30分鐘，比賽日可能超過1小時。

達拉斯愛田機場(DAL)——市區機場，以美國國內線為主

DAL距球場約25哩，出機場需叫車或搭巴士到市區，再轉接駁。對從美國各城市飛來的球迷而言，DAL票價有時較便宜，但交通轉乘更麻煩。

●🚇 比賽日怎麼進球場

1. TRE通勤火車轉接駁巴士(推薦)

從達拉斯市中心或沃斯堡市中心搭TRE(Trinity Railway Express)通勤火車到CentrePort/DFW站，再轉乘世界盃專用接駁巴士前往球場，抵達後步行約半哩到球場入口，全程約60至75分鐘。最省錢、最可預測時間。

2. 開車停車

球場周邊有大型停車場，停車費用$40至$75以上，但賽後離場可能需要等待60至90分鐘。建議選擇較遠的停車場，賽後步行一段路再取車。

3. Uber/Lyft

可以叫，但賽後叫車加成計費極為嚴重，費用可能遠超過你的球票。建議賽後不要馬上叫車，先去附近餐廳吃飯等1至2小時，加成退去後再叫。

●🌤️天氣：生存指南

達拉斯6月均溫最高約90°F，濕度75%，午後雷陣雨非常普遍。這不是普通的熱，是悶熱、潮濕、加上隨時可能來一場大雷雨的那種熱。AT&T球場有可開合屋頂，FIFA可以視天氣決定是否關閉，但屋頂關閉並不等於有冷氣。

●🍽️ 球場附近吃什麼

球場位於阿靈頓，周邊最方便的餐飲聚集地是緊鄰球場的Texas Live!娛樂園區：

Texas Live!：集合多家餐廳和酒吧的大型娛樂廣場，步行到球場只需幾分鐘，人多建議提前訂位

Locker Room Sports Bar：球場旁的大型看球酒吧，多個大螢幕，適合賽前熱身

Hero in Victory Park：位於達拉斯市區勝利公園，供應Tex-Mex和美式食物，是熱門選擇

球場內食物：熱狗、漢堡、德克薩斯BBQ，啤酒$15至$20

華人球迷請注意：球場附近沒有中餐。建議從理查遜華埠吃飽再出發，或在達拉斯市區用餐後再前往阿靈頓。

●🥟 華人聚落與觀賽熱點

理查森華埠(Richardson Chinatown)位於Greenville Ave和Main St交叉口附近，是大達拉斯地區華人商圈的核心。這個社區從1980年代起由一批在德州儀器(Texas Instruments)和洛克威爾(Rockwell International)工作的華人工程師建立，至今仍是DFW地區中式、台灣、韓式和越南料理最集中的地方。世界盃期間許多餐廳會架起大螢幕播球，Richardson的Soccer Spectrum也是達拉斯華人球迷聚集看球的重要場所。

普萊諾(Plano)附近也有豐富的亞裔社區，台灣移民家庭聚集，手搖飲料店、台式滷肉飯、港式飲茶一應俱全，從理查森開車約10至15分鐘。

華人球迷的標準行程：下午在理查森華埠吃一頓，再叫車或開車前往球場。

●📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節設在Fair Park，賽期39天全程開放，巨型螢幕直播每場比賽、現場表演和活動，免費入場。DART輕軌綠線直達Fair Park，是達拉斯市區唯一有輕軌直達的世界盃相關場地。達拉斯市區的Backyard Dallas有20呎LED大螢幕和戶外空間，Deep Ellum區有多家體育酒吧，球迷最佳去處。

●實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

達拉斯主辦委員會：dallasfwc26.com