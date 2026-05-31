賽場指南篇╱邁阿密球場 拉丁氛圍濃

59--硬石球場。(美聯社)

邁阿密是北美最有拉丁靈魂的城市。逾70%居民有拉丁裔背景，西班牙語幾乎和英語一樣通用，哥倫比亞 、委內瑞拉、古巴 、巴西 社群在這裡都有龐大聚落。

6/27哥倫比亞對葡萄牙(C羅出場)已被FIFA確認為全賽票需求最高的單場比賽，加上7/11準4強(8強)和7/18的季軍賽，邁阿密的賽事等級在16座城市中名列前茅。

對華人球迷來說，邁阿密的中式餐廳選擇有限，但這座城市有全北美最獨特的拉丁足球文化氛圍，本身就是一種體驗。

●球場資訊

球場名稱：硬石球場(Hard Rock Stadium，世界盃期間官方名稱：邁阿密球場)

地點：佛州邁阿密花園市(Miami Gardens)，347 Don Shula Drive

容量：6萬4767人

本屆賽事：7場，共4場小組賽、1場32強、1場準四強(8強，7/11)、季軍賽(7/18)

硬石球場是邁阿密海豚隊(NFL)的主場，球場設有大型遮陽頂篷，可保護約90%的座位免受日曬和雨淋，但沒有可收合屋頂和冷氣。

●賽事場次(美東時間ET)

6/15(一)下午6時 沙烏地阿拉伯vs.烏拉圭(小組賽H組)

6/21(日)下午6時 烏拉圭vs.維德角(小組賽H組)

6/24(三)下午6時 蘇格蘭vs.巴西(小組賽C組)

6/27(六)晚上7時30分 哥倫比亞vs.葡萄牙(小組賽K組)⭐C羅可能上場，門票最搶手

7/3(五)32強賽(對戰隊伍待定)

7/11(六)準四強(8強，對戰隊伍待定)

7/18(六)下午5時 季軍賽

6/27哥倫比亞對葡萄牙是本屆最難搶的票，邁阿密擁有全美最大的哥倫比亞裔社群，加上C羅的全球票房號召力，這場比賽的搶票難度和決賽不相上下。

●✈️ 從機場怎麼去球場

邁阿密國際機場(MIA)——主要國際機場

MIA距球場約16哩，是亞洲、歐洲和拉丁美洲直飛航班的主要入口。出機場後搭MIA Mover接駁到Miami Intermodal Center，再轉Metrorail橙線到Palmetto Station，轉乘球場接駁巴士前往球場，全程約45至60分鐘。也可以直接叫車，非比賽日約25至35分鐘，費用約$30至$50。

勞德代爾堡機場(FLL)——邁阿密第二機場

FLL距球場約20嚐，低成本航空(Spirit、Frontier)常以此為基地，票價有時比MIA便宜許多。從FLL搭Brightline高速列車到Aventura站，再轉免費接駁巴士前往球場，是從FLL到球場最方便的路線。

●🚇 比賽日怎麼進球場

1. Brightline高速列車＋接駁巴士(推薦)

搭Brightline列車到Aventura站，下車後轉免費的Hard Rock Stadium Connect Shuttle接駁巴士直達球場，是從市中心、布里克爾(Brickell)或南灘(South Beach)出發最省事的路線。Brightline在邁阿密中央站(MiamiCentral Station)發車，票價約$5至$15視距離而定。最省力的進場方式。

2. Metrorail＋接駁巴士

搭Metrorail到Palmetto Station，再轉乘球場接駁巴士，全程約45至60分鐘，票價$2.25。Metrorail在邁阿密市中心、布里克爾和機場都有站點，是預算有限的球迷最佳選擇。

3. 開車停車

球場有大型停車場，球場周邊停車位必須提前預訂，比賽日道路封閉和安全管制範圍廣，沒停車證勿開車前往。

4. Uber/Lyft

球場有指定叫車上下車區，但比賽日加成計費嚴重，賽後等車時間極長，強烈建議提前安排或賽後等1至2小時再叫。

●🌤️ 天氣：邁阿密的熱不一樣

邁阿密6至7月均溫最高約87至90°F，濕度極高，幾乎每天午後雷陣雨。頂篷篷頂篷可以遮陽，但無法阻擋濕熱空氣，場內並無冷氣。

實際建議：穿排汗透氣衣物，帶折疊傘以防午後突發雷陣雨，場內補水要積極，下午場次尤其要注意防曬。

●🍽️ 球場附近吃什麼

Calder Casino附近：球場北側有幾家連鎖餐廳，適合賽前快速用餐

球場內食物：熱狗、漢堡、薯條為主，另有古巴三明治(Cuban Sandwich)這個邁阿密特色食物在場內部分攤位有售，值得一試

華人球迷請注意：球場附近幾乎沒有中餐。建議從市區吃飽再前往球場，或在Doral區用餐後出發。

●🥟 華人聚落與觀賽熱點

多拉爾(Doral)是邁阿密地區亞裔和華人商業最集中的郊區城市，有部分中式和亞洲餐廳，距球場約15至20分鐘車程，Doral也以南美洲熱情的足球氛圍著稱，世界盃期間各場看球聚會非常熱鬧。

邁阿密市區以拉丁裔飲食文化為主，哥倫比亞料理、古巴菜、委內瑞拉餐廳密集，對習慣中式料理的球迷來說選擇有限，但如果願意嘗試不同口味，邁阿密提供全北美最道地的拉丁美洲美食體驗。

●📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節預計在邁阿密海濱公園(Bayfront Park)舉辦，免費入場，有大螢幕直播和現場活動。

Wynwood區的Grails Sports Bar設有75個以上螢幕，是邁阿密全賽期間最受球迷歡迎的看球場所，特別是6/27哥倫比亞對葡萄牙當天預計爆滿，建議提早訂位。

●實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

Brightline高速列車：gobrightline.com

Miami-Dade Transit：miamidade.gov/transit