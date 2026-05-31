賽場指南篇╱亞特蘭大球場 有冷氣美食

58--賓士球場。(美聯社)

喬治亞的夏天真的熱，但球場有冷氣、MARTA地鐵直達，還有美味的南方美食滿足球迷味蕾。

亞特蘭大 是賽事含金量高的城市之一：8場比賽包含西班牙兩場小組賽，以7月15日的準決賽收尾。難得的是，賓士球場有可收合屋頂和冷氣。

亞特蘭大雖非華人聚集城市，但有另一優勢：布福德公路走廊(Buford Highway Corridor)有精采的移民美食聚落，韓式、越式、中式、墨西哥 料理密集，在地移民社區的口味，沒有觀光包裝。

●球場資訊

球場名稱：賓士球場(Mercedes-Benz Stadium，世界盃 期間官方名稱：亞特蘭大球場)

地點：喬治亞州亞特蘭大市中心西側，1 AMB Drive NW

容量：7萬5000人(世界盃配置)

本屆賽事：8場，共有5場小組賽、1場32強、1場16強，以及準決賽(7/15)

賓士球場於2017年開幕，以可收合的「光圈式」屋頂設計著稱，是全美最現代化的球場之一。世界盃期間所有比賽都在屋頂關閉、冷氣全開的環境下進行。

●賽事場次(美東時間ET)

6/15(一)中午12時 西班牙vs.維德角(小組賽H組)

6/18(四)中午12時 捷克vs.南非(小組賽A組)

6/21(日)中午12時 西班牙vs.沙烏地阿拉伯(小組賽H組)

6/24(三)下午6時 摩洛哥vs.海地(小組賽C組)

6/27(六)晚上7時30分 剛果民主共和國vs.烏茲別克(小組賽K組)

7/1(三)中午12時 32強賽(對戰隊伍待定)

7/7(二)中午12時 16強賽(對戰隊伍待定)

7/15(三)下午3時 準決賽

西班牙是奪冠熱門，6/15和6/21兩場小組賽將吸引大批西班牙球迷和拉丁裔球迷，是氣氛最熱烈的小組賽場次之一。7/15準決賽，票價和搶票難度極高。

●✈️ 從機場怎麼去球場

哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場(ATL)——全球最繁忙機場之一

ATL是全球最繁忙的機場之一，亞洲、歐洲、非洲和拉丁美洲直飛航班密集，距球場約10哩。機場就有MARTA地鐵站，搭紅線或金線進市中心，在Five Points站轉藍線或綠線，在Vine City站下車，過行人天橋即達球場，全程約30至40分鐘，費用$2.50。省力的路線。

●🚇 比賽日怎麼進球場

1.MARTA地鐵(最推薦)：

球場有兩個MARTA站可進場：Vine City站(步行2分鐘到球場入口，最近)和SEC District站(前身GWCC/CNN Center站，走有遮蔽的行人天橋進入Gate 4)，兩站距離相差不遠，視住宿位置選擇最方便的一站。

從市中心Five Points站搭藍線或綠線，兩站直達Vine City，從機場搭紅線或金線到Five Points再轉車，全程費用只需$2.50。比賽日MARTA延長服務時間，班次加密。

2.開車停車

球場附近有停車場，但比賽日亞特蘭大市中心交通嚴重，強烈建議搭MARTA。如果一定要開車，建議停在郊區MARTA停車場(Park & Ride)，再搭車進市中心。

3.Uber/Lyft

比賽日加成計費嚴重。建議賽後到附近餐廳吃飯等1至2小時再叫車。

●🍽️ 球場附近吃什麼

球場位於亞特蘭大市中心西側，緊鄰百年奧林匹克公園和喬治亞水族館，周邊餐廳選擇多元：

State Farm Arena附近：多家餐廳和酒吧，賽前賽後用餐方便

CNN Center美食廣場：就在SEC District MARTA站旁，有多家快餐和咖啡選擇，適合進場前快速用餐

Centennial Olympic Park一帶：多家連鎖餐廳和戶外空間，比賽日氣氛熱鬧

球場內食物：賓士球場以全美最親民的球場定價聞名，業主Arthur Blank公開承諾世界盃期間維持平價不變：熱狗$2、汽水$2、啤酒$5，和其他城市球場動輒$15至$20相比，在亞特蘭大吃東西真的不需要心疼。

●🥟 華人聚落與觀賽熱點

亞特蘭大的亞裔社區主要集中在市區以北的谷內郡(Gwinnett County)和周邊：

谷內郡(Gwinnett County)的杜魯斯市(Duluth)和史尼爾維爾(Snellville)一帶是亞裔人口最密集的郊區，台灣移民、廣東移民和韓裔社區聚集，中式餐廳、台灣料理、手搖飲和亞洲超市密集。從谷內郡開車或搭Uber到球場約30至45分鐘。

布福德公路走廊(Buford Highway Corridor)距球場約10哩，是的移民美食聚落，韓式、越式、中式、墨西哥和拉丁美洲料理密集，全是真正移民社區的在地口味。從布福德公路搭Uber到球場約20至25分鐘，是比賽前用餐的強烈推薦。

華人球迷的標準行程：在布福德公路或谷內郡吃飽，叫Uber或搭車到Vine City或Five Points MARTA站，搭地鐵進球場，賽後在市中心繼續活動。

●📺 沒票也不遺憾

亞特蘭大有豐富的公共觀賽選擇：

Centennial Olympic Park：百年奧林匹克公園在世界盃期間設有大螢幕直播，免費入場，是亞特蘭大最具歷史感的戶外觀賽地點，1996年奧運的遺址就在這裡。

Atlanta United球迷文化：亞特蘭大聯FC是全MLS最有熱情的球迷文化之一，世界盃期間Sons of Ben球迷團體在市內多個酒吧組織觀賽聚會，是感受在地足球文化的最佳方式。

●實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

MARTA地鐵：itsmarta.com

最近機場：哈茨菲爾德-傑克遜國際機場ATL(MARTA約30分鐘)

最近MARTA站：Vine City站(步行2分鐘，最推薦)