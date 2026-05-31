賽場指南篇╱西雅圖球場 毗鄰華人區

57--西雅圖盧門球場，6月19日美國隊第二場小組賽對陣澳洲，是全賽美國隊球迷最期待的場次之一。(美聯社)

最適合看球的城市之一，輕軌直達球場。

西雅圖 是本屆16座城市中市中心距離球場最近的美國城市——盧門球場(Lumen Field)就在市中心南邊，搭輕軌10分鐘，步行也不算太遠。更難得的是，球場旁邊就是西雅圖的華埠 國際區(Chinatown-International District)，比賽前後步行幾分鐘就能吃到中餐、越南河粉、日式拉麵，是華人 球迷最有優勢的城市之一。

●球場資訊

球場名稱：盧門球場(Lumen Field，世界盃期間官方名稱：西雅圖球場)

地點：華盛頓州西雅圖市SoDo區，800 Occidental Ave S

容量：7萬2000人

本屆賽事：6場，共有4場小組賽、1場32強、1場16強

盧門球場平時是西雅圖海鷹隊(NFL)和西雅圖聲浪隊(MLS)的主場，以全NFL最響亮的球場氛圍著稱，球迷的噪音紀錄曾多次打破金氏世界紀錄。

●賽事場次(太平洋時間PT)

6/15(一)下午3時 比利時vs.埃及(小組賽G組)

6/19(五)中午12時 美國vs.澳洲(小組賽D組，美國隊第二戰)

6/24(三)中午12時 波士尼亞vs.卡達(小組賽B組)

6/26(五)晚上8時 埃及vs.伊朗(小組賽G組)

7/1(三)32強賽(對戰隊伍待定)

7/6(一)晚上5時 16強賽(對戰隊伍待定)

6/19美國對澳洲是全賽美國隊球迷最期待的場次之一，如果美國隊首戰勝出，這場比賽決定出線命運。

●✈️ 從機場怎麼去球場

西雅圖塔科馬國際機場(SEA)——唯一主要機場

SEA距市中心約13哩，搭Link輕軌(1號線)從機場直達市中心約45分鐘，票價$3，是最簡便的選項。抵達市中心後，再搭一站輕軌到Stadium Station或International District/Chinatown Station，步行即達球場，全程約55至60分鐘。也可以直接從機場叫車前往球場，非比賽日約25至30分鐘，費用約$40至$50。

●🚇 比賽日怎麼進球場

1. Sound Transit Link輕軌(最推薦)

比賽日輕軌每8分鐘一班，服務延長至凌晨1時。進場有兩個下車站可選：

Stadium Station(球場站)：從北邊(市中心)來的球迷首選，距球場入口步行約5至10分鐘

International District/Chinatown Station(國際區/華埠站)：從東邊貝爾維尤(Bellevue)方向來的球迷，以及行動不便的球迷，從這站步行到球場同樣方便，而且下車後可以順道在國際區吃飯再進場。

票價：單程$3，全日票$6，抵達SEA機場時可購買3日票$21(含$3卡費)。

2. 開車停車：球場周邊有停車場，但比賽日市中心和周邊道路嚴重壅塞，特別是6月15、19至20、24至28日和7月1至6日，強烈不建議開車進市區。

3. Uber/Lyft：主辦單位在先鋒廣場(Pioneer Square)、國際區和SoDo設有指定叫車上下車區，有標示和志工引導，比賽日搭乘仍建議提前計畫。

核心建議：搭Link輕軌，在Stadium Station或International District站下車，比賽前先到國際區吃飯，再步行進球場。

●🍽️ 球場附近吃什麼

國際區(Chinatown-International District)步行可達，是華人、日裔、越裔、菲裔等亞裔社區的聚集地，各種亞洲料理密集，比賽日前後用餐非常方便：

廣式飲茶：Jade Garden是西雅圖最受歡迎的港式飲茶，週末推車飲茶人龍常排到門外，比賽前建議提早

越南河粉：Little Saigon區有多家河粉店，Pho Bac和Than Brothers是當地知名老店

日式料理：國際區有多家正統日本料理和拉麵店

台灣料理：Seattle Lucky House等台式餐廳在國際區一帶

Pioneer Square先鋒廣場：緊鄰球場的歷史街區，有多家體育酒吧和餐廳，Elysian Fields是西雅圖本地精釀啤酒品牌的旗艦酒吧，比賽日氣氛極熱鬧。

球場內食物：以美式小吃為主，西雅圖特色的煙燻鮭魚和螃蟹料理在球場周邊部分攤位有售。

●🥟 華人聚落與觀賽熱點

華埠國際區(Chinatown-International District，簡稱CID)是西雅圖歷史最悠久的亞裔聚落，步行即達球場，提供多元的亞裔活動和無數餐飲選擇。世界盃期間CID已宣布舉辦相關慶祝活動，是華人球迷比賽日的最佳集散地。

貝爾維尤(Bellevue)是大西雅圖地區科技移民最密集的衛星城市，華人和台灣移民比率高，Bellevue Crossroads一帶中式餐廳、手搖飲和亞洲超市密集，從貝爾維尤搭輕軌到球場也很方便。

聯邦路(Federal Way)和肯特(Kent)一帶也有較大的亞裔社區，以越南和東南亞移民為主，有大型亞洲超市99 Ranch Market。

華人球迷的標準行程：在貝爾維尤或CID吃完飯，搭Link輕軌在International District站下車，步行進球場，賽後繼續在CID消夜。

●📺 沒票也不遺憾

西雅圖中心(Seattle Center)設有「Let's Play SEA '26」官方球迷慶典，免費入場，有大螢幕直播、DJ、文化節目和家庭活動，就在太空針塔(Space Needle)旁邊，結合看球和西雅圖地標參觀是最佳組合。

Seattle Soccer House位於Pacific Place商場，設有4層樓LED大螢幕，有互動裝置和球迷體驗活動，持續至7月6日，是市中心看球氣氛最好的室內場所。

●實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

Sound Transit輕軌：soundtransit.org

最近機場：西雅圖塔科馬國際機場SEA(輕軌約55分鐘)

最近輕軌站：Stadium Station或International District/Chinatown Station