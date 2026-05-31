賽場指南篇╱費城球場 看球賀國慶

56--費城林肯金融球場，7月4日的16強賽是本屆最具歷史意義的單場比賽之一，如果美國隊在小組賽晉級，有機會在費城踢這場16強。(美聯社)

獨立宣言簽署的城市，交通最方便的球場，美國250歲生日當天可觀看16強賽。

費城 是美國建國的發源地，獨立宣言和憲法都在這裡誕生。這次世界盃 讓費城多了一個特別的角色：7月4日美國建國250周年紀念日當天，費城將舉辦一場16強淘汰賽，而獨立廳(Independence Hall)就在球場以北4哩處，沒有任何一座世界盃球場比這裡更能體現「歷史感」這兩個字。

●球場資訊

球場名稱：林肯金融球場(Lincoln Financial Field，世界盃期間官方名稱：費城球場)

地點：賓州 費城南費城(South Philadelphia)，1 Lincoln Financial Way

容量：6萬9000人

本屆賽事：6場，共有5場小組賽，以及一場16強(7/4)

林肯金融球場是費城老鷹隊(NFL)的主場，位於南費城運動園區內，緊鄰費城人棒球場和富國銀行中心，整個運動園區是全美最密集的職業運動場地聚落之一。地鐵直達，票價$2.90，賽後免費搭車回市區。

●賽事場次(美東時間ET)

6/14(日)晚上7時 象牙海岸vs.厄瓜多(小組賽E組)

6/19(五)晚上8時30分 巴西vs.海地(小組賽C組)

6/22(一)下午5時 法國vs.伊拉克(小組賽I組)

6/25(四)下午4時 庫拉索vs.象牙海岸(小組賽E組)

6/27(六)下午5時 克羅埃西亞vs.加納(小組賽L組)

7/4(六)下午5時 16強賽(對戰隊伍待定)⭐美國國慶日

7月4日的16強賽是本屆最具歷史意義的單場比賽之一，如果美國隊在小組賽晉級，有機會在費城踢這場16強。

●✈️ 從機場怎麼去球場

費城國際機場(PHL)——唯一主要機場，距球場最近

PHL距球場約5哩，是本屆所有球場中離機場最近的之一。出機場後可搭SEPTA區域鐵路(Regional Rail)Airport Line進市區，再轉地鐵Broad Street Line南下到NRG Station，全程約30至40分鐘，費用約$8至$10。或者直接叫車，非比賽日約15分鐘，費用不超過$20，省時省力。

從紐約搭Amtrak前往費城約1至1.5小時，車費約$30至$60，費城30th Street Station抵達後轉地鐵約20分鐘到球場，是東岸串城看球最方便的路線。

●🚇 比賽日怎麼進球場

1.SEPTA Broad Street地鐵線(唯一且最佳選擇)

搭SEPTA橙線(Broad Street Line)南下，在最後一站NRG Station下車，步行幾分鐘即到球場，單程票價$2.90。賽後所有費城場次SEPTA提供免費搭車回市區的服務，賽後不需要搶Uber、不需要等計程車，直接上地鐵就走。

從市中心(Center City)市政廳站出發約20分鐘，從費城華埠步行到地鐵10th Street站約5分鐘，再搭地鐵直達球場。

2.開車停車

球場停車位需提前在網上預訂，小組賽停車費最低$125起，必須持有效球票才能購買停車證，車尾派對(tailgating)在球場管轄停車場允許，場地開放時間為開賽前至少4小時。

核心建議：搭SEPTA是費城比賽日的唯一正確答案，$2.90到球場，賽後免費回家，比任何城市都省力。

●🍽️ 球場附近吃什麼

林肯金融球場位於南費城運動園區，周邊餐廳以美式料理為主：

Xfinity Live!：緊鄰球場的大型娛樂廣場，集合多家餐廳和酒吧，有大螢幕播球，比賽日人潮極多，建議提早至少2小時到場用餐

Chickie's & Pete's：費城本地連鎖餐廳，以螃蟹薯條(Crab Fries)聞名，是費城球迷的必吃清單

Tony Luke's：費城著名牛排三明治(Cheesesteak)連鎖，運動園區有分店

球場內食物：費城最著名的Cheesesteak和軟椒鹽脆餅(Soft Pretzel)在場內都有售，是其他城市球場吃不到的在地特色，務必嘗試

華人球迷請注意：球場附近沒有中餐。建議從費城華埠吃飽，再搭地鐵直達球場。

●🥟 華人聚落與觀賽熱點

費城華埠(Chinatown)位於市中心Arch Street和10th Street交叉口一帶，是東岸歷史悠久的華人聚落，廣式飲茶、港式燒臘、台灣料理和越南河粉密集，從華埠搭地鐵Broad Street Line直達球場只需約20分鐘，是費城最便捷的賽前用餐地點。

費城華埠規模雖不如紐約法拉盛龐大，但勝在位置極好，距市中心和球場都近，且鄰近獨立廳等歷史景點。7月4日比賽那天，可以上午去獨立廳和自由鐘(Liberty Bell)參觀，中午到華埠吃飯，下午搭地鐵去球場看16強，安排一天的行程完全沒問題。

●📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節在Lemon Hill(東費爾芒特公園)舉辦，整個賽期39天全程開放，有大螢幕直播、現場音樂和文化活動，免費入場但需提前上網登記，預計每場比賽日吸引1萬5000至2萬5000人。

賓州也在匹茲堡、雷丁和斯克蘭頓設立Fan Zone，在淘汰賽階段(7月3日至19日)播放比賽直播，對住在賓州各地的球迷是很好的選擇。

●🗽 7月4日特別行程建議

費城是本屆唯一一個比賽日恰好是重大國定假日的城市，這天可以這樣安排：

上午9時：獨立廳(Independence Hall)免費參觀，自由鐘(Liberty Bell)步行可達

中午：Reading Terminal Market午餐，費城最著名的室內市場，牛排三明治、軟脆餅、費城風味全在這裡

下午2時：費城華埠用下午茶

下午4時：搭SEPTA地鐵出發前往球場

下午5時：16強賽開踢

賽後：SEPTA免費搭車回市區，繼續慶祝美國250歲生日

●實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

SEPTA大眾運輸：septa.org

最近機場：費城國際機場PHL(約5英里)

最近地鐵站：Broad Street Line，NRG Station(終點站)