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開幕篇╱美加墨三地 獨立開幕式

編譯莊瑞萌
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世界盃美國主場比賽，6月12日在洛杉磯的SoFi體育場舉行，美國對陣巴拉圭。(路...
世界盃美國主場比賽，6月12日在洛杉磯的SoFi體育場舉行，美國對陣巴拉圭。(路透)

今年世界盃中在美加墨三國16城市共進行104場賽事，國際足球總會(FIFA)做了特別的安排。

世界盃開幕戰6月11日在墨西哥城阿茲特克體育場比賽，將由墨西哥對陣南非。(路透)
世界盃開幕戰6月11日在墨西哥城阿茲特克體育場比賽，將由墨西哥對陣南非。(路透)

打破傳統 辦三場開幕式

針對加拿大墨西哥、美國等三個主辦國的首戰分別舉辦開幕式。

綜合紐約時報(NY Times)與Morocco World News報導，2026年FIFA世界盃將打破傳統，本屆賽事將首次舉辦三場獨立的開幕式，在墨西哥、加拿大和美國三個主辦國各舉行一場，且主辦國都在開幕式開踢。

開幕戰在墨西哥主場比賽，日期為6月11日，地點是在墨西哥城阿茲特克體育場。首場開幕式之後，將由墨西哥對陣南非。

加拿大主場比賽，6月12日，地點在多倫多BMO球場，由加拿大對陣波士尼亞與赫塞哥維納。

美國主場比賽，6月12日，在洛杉磯的SoFi體育場舉行，美國對陣巴拉圭。

每場開幕式將在開球前約90分鐘開始。

該場演出將邀請多次獲得葛萊美獎的墨西哥搖滾樂團Mana及流行歌手Alejandro Fernandez與歌手Belinda。FIFA將鼓勵球迷提前入場觀看開球前90分鐘開始的開幕式。根據規畫文件內容，墨西哥儀式預計進行16分30秒，美國與加拿大的表演則各為13分鐘。

本屆賽事演出陣容包括Katy Perry、Michael Bublé、Maná樂團、Blackpink成員Lisa等全球知名藝人。

根據知情人士透露，FIFA已安排藝人在加拿大、墨西哥和美國等主辦國的首戰開球之前進行表演，其中包括加拿大歌手Michael Buble、Alanis Morissette和Alessia Cara。同日稍晚美國對戰巴拉圭的比賽，Katy Perry確定會擔任該場演出的主要表演者。FIFA簽約其他美國藝人包括饒舌歌手Future以及孟加拉裔美國籍的DJ Sanjoy。因南韓女團Blackpink而成名的泰國歌手Lisa也已與FIFA簽約，對手巴拉圭代表藝人則是Marilina Bogado也會參與演出。

16強決賽 同賀美國慶

7月4日的16強決賽，分別在休士頓與費城舉行，將有特別的慶祝活動。FIFA將在這一天向美國建國250周年致敬，賽前都將有以250周年為主題的環節。

自從川普回任總統以來，積極推動「美國250周年」慶祝活動並要求體育賽事與其政治立場及慶典保持一致，他同時成立由自己主持、內閣官員參與的「白宮250周年工作小組」。川普推出的「自由250」計畫，宣布舉辦全國祈禱活動以及一場白宮UFC賽事，還有為期四天的首屆「愛國者運動會」，邀請全美各州與屬地各推派一男一女兩名高中運動員參賽。

去年The Athletic報導，由川普主持的「2026世界盃白宮工作小組」已推動一項提案，要求美國各主辦城市在官方球迷節設置懸掛國旗的大型「自由」拖車，以慶祝「自由250」活動。

過去FIFA曾多次向川普示好，最著名的是去年12月FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)將首屆FIFA和平獎頒給川普。英凡提諾還曾出席川普就職集會與典禮，隨同出訪卡達與沙烏地阿拉伯，並參與川普的和平委員會(Board of Peace)會議，會中頭戴繡有「USA」與「45-47」字樣的紅帽，致敬川普兩段非連續的總統任期。

本屆FIFA世界盃專輯還將收錄一首Jessie Reyez和Elyanna合作、名為《Illuminate》的單曲，以及由Los Ángeles Azules和Belinda合作的單曲《Por Ella》。

世界盃開幕式邀請南韓女團Blackpink的泰國歌手Lisa演出。(路透)
世界盃開幕式邀請南韓女團Blackpink的泰國歌手Lisa演出。(路透)

世界盃6月12日美國對戰巴拉圭的比賽，歌手Katy Perry將擔任該場演出的主...
世界盃6月12日美國對戰巴拉圭的比賽，歌手Katy Perry將擔任該場演出的主要表演者。(路透)

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