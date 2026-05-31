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星座／雙子座有偏財運 天蠍座戀情升溫

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2026年5月31日至6月6日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

平淡中有期待的一周，偶爾的一些小驚喜將會打破你平淡的愛情；工作可以找到要領，讓你倍感輕鬆；加強資金管理，可以防止不必要的開銷。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，可以從偏財上嘗到甜頭。

幸運色彩：太空銀

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

可以拿下奧斯卡最佳演技獎的一周。明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對你的健康會很不利。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

總運良好，戀情以加速度升溫，可以暢談一下未來；對事業學業積極性不高，進展較緩；財運走勢良好，投資風險較小，可考慮增加投資。

幸運色彩：太空銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

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