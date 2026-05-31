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養生／每天吃杏仁益健康 但須注意這3件事

編譯尤寶琪
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杏仁口感酥脆，富含植物蛋白，無疑是一種健康飽足的零食。

註冊營養師里佐(Natalie Rizzo)表示，一份杏仁可以提供蛋白質、膳食纖維、鎂和維生素E；她說，杏仁中的營養成分有益於心臟健康、皮膚健康、腸道健康等等，「所以它們是一種非常健康的堅果」。

一份杏仁含有6克蛋白質和4克膳食纖維，而且還能提供每日所需鎂的20%，鎂是一種有益於心臟健康和睡眠的礦物質，同時也能提供每日所需維生素E的一半。

但有些杏仁品種鈉含量可能出奇地高，或是裹著一層糖衣，這種的杏仁雖然美味，但卻對健康不利；那每天吃杏仁健康嗎？里佐指出：「當然了。」

她將杏仁列為最健康、蛋白質含量最高、纖維含量最高、最適合減肥的堅果之一；但如果想把杏仁當作日常零食，那請注意以下幾點：

1.注意份量

「和所有堅果一樣，」里佐指出，「你真的需要注意食用份量。」

一份杏仁，和大多數堅果一樣，是一盎司，約只有一把的量；但由於杏仁脂肪含量高，所以熱量也高，一盎司杏仁大約含有160卡路里。

「如果你是那種一次抓三把堅果的人，那麼從營養攝取量來看，這可能就相當於一頓飯了，」里佐說。

這本身倒沒什麼不好，但這很容易讓你在不知不覺中吃下比想像中還要多的熱量。所以，如果你經常拿杏仁當零嘴吃，那至少要確保你知道自己到底吃了多少。

2.注意鈉含量

鹹味堅果當然是鹹的，意味著添加了鈉，雖然這可能對某些人來說不是問題，但對於高血壓患者或某些心臟疾病患者來說，則需要注意。如果你是需要控制或限制鈉的攝取量的族群，那不妨選擇無鹽或淡鹽的杏仁。

3.注意添加糖

此外，調味杏仁或裹糖杏仁通常會添加糖。含糖什錦乾果也是。

一般來說，專家建議盡可能減少添加糖的攝取。因此，雖然偶爾食用調味杏仁是個不錯的選擇，但如果您想每天都吃杏仁，最好還是選擇原味杏仁。同時，你還可以跟一些像是爆米花、全穀物麥片或烤鷹嘴豆和自製什錦乾果等營養豐富的食材混在一起食用，增添風味。

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