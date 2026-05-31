養生／常嚼口香糖 塑膠微粒吞下肚 6招助排毒

塑膠微粒在日常生活無處不在，塑膠容器、紙杯、寶特瓶皆都可能釋出，應減少使用塑膠製品及容器、避免微波加熱塑膠餐盒；示意圖。（圖／123RF）

一直都有研究陸續指出，日常生活各種用品皆都可能釋出塑膠微粒，例如茶包、紙杯、寶特瓶、塑膠容器、保鮮膜…等等，多不勝數。而近期又有一項新的研究發現，連你口中嚼的口香糖，都會釋放出數百到數千個微塑膠。

●微塑膠 生活中無處不在

根據「healthline」報導，日前在加州聖地牙哥 舉行的美國化學學會春季會議發表的研究更發現，平均每克口香糖會釋放100個塑膠微粒，但該研究尚未在同行評審期刊上發表。

研究人員指出，之前大多數研究都與食物相關的攝入有關，例如水瓶、茶包中的微塑膠對食物的汙染。但口香糖是唯一由塑膠製成的食物。然而，大多數人並不知道。研究人員也試圖要測量出口香糖中的塑膠微粒，因為這對於估計人體中的塑膠微粒總暴露量和影響非常重要。

比起其他東西或用品，口香糖的塑膠微粒被攝入人體的量將更大也更直接，因為我們一邊嚼口香糖時會一邊吞嚥唾液，這些微塑膠就隨著吞嚥的唾液直接進到身體裡了。

至於如果疑惑為什麼連口香糖都有塑膠微粒，就要先從口香糖是如何製成的來了解。

根據「好食課」營養師解釋，口香糖主要原料多是膠基、軟化劑、甜味劑與香料等。其中，造就口香糖的咀嚼感的膠基是以特定樹脂（天然橡膠）製成，但因為天然橡膠的來源較為稀缺，所以目前大多是以合成橡膠為主。

而上述研究的範本，合成與天然膠質製的口香糖都有納入，發現合成和天然製的口香糖都含有相同種類的聚合物，其中聚烯烴含量最高，這是一種包括聚乙烯和聚丙烯在內的塑膠，平均每克口香糖釋放約100個塑膠微粒。

那是否口香糖也不能吃了嗎？研究人員建議停止或降低嚼口香糖的頻率，特別是對於大腦尚在發育中、且更容易受到這些化學物質造成損害的兒童。

不過與其他東西的使用與食用一樣，你也知道紙杯裝熱咖啡、泡茶包等都會釋出微膠塑，但是否該從此不吃不喝，或用其他方法避免，則端視個人抉擇。

●特定益生菌 吸附微塑膠

台灣基因醫師張家銘也在臉書發文指出，塑膠已經無孔不入，與其焦慮該如何避開，不如想辦法幫助身體把它排出去。他舉最新的研究告訴大家，特定的益生菌竟然能夠吸附微塑膠，因此可以多吃發酵食品和益生菌幫助排出塑膠微粒。

張家銘指出，益生菌在健康領域扮演重要角色，從調節免疫、減少發炎、改善腸道功能，甚至影響心理健康，都有相關研究。最新科學還發現，特定的益生菌能夠吸附微塑膠，科學家從784種不同的益生菌篩選出了兩種「塑膠獵人」：1.副乾酪乳桿菌（Lactobacillus paracasei，常以其縮寫稱呼為LP菌，DT66）。2.植物乳桿菌（Lactiplantibacillus plantarum，DT88）。

而目前這兩種菌株主要存在於某些發酵食品和益生菌保健品中，例如：優格、克菲爾（Kefir）；泡菜、韓式發酵食品；味噌、納豆等日式發酵食品。

●6大招 減少身體微塑膠

1.多吃發酵食品攝取益生菌。

2.少用塑膠製品及容器。

3.避免微波加熱塑膠餐盒。

4.少喝瓶裝水。

5.多攝取全穀類、蔬果等膳食纖維，搭配益生菌幫助腸道蠕動排出。

6.每天喝足夠的水，促進腸道運作順暢，避免塑膠累積。