旅遊／法國馬賽 藝術與歷史名城引人入勝

馬賽主教座堂外觀。(圖皆為作者提供)

馬賽、法國的第二大城，也是地中海的度假勝地，陽光明媚、依山傍水，雖然曾因治安不佳讓許多旅人感到不安，但目前已一掃陰霾，呈現出煥然一新風貌。這裡擁有豐富的文化歷史、街頭藝術和獨特的個性街區，成為普羅旺斯最具吸引力的城市之一，並享有「法國藝術與歷史之城」的美譽，其境內科斯凱爾溶洞中發現的史前壁畫，距今已有萬年。2013年，馬賽獲得「歐洲文化之都」的稱號，是一座歷史悠久、集文化、藝術、足球、美食及旅遊活動於一身的城市。

聖查爾斯火車站。(圖皆為作者提供)

我們在市區聖查爾斯火車站下車，這是一座極其美麗的車站，古色古香、宏偉壯觀、兩側的雕像彷彿在訴說著馬賽的歷史，而那段冗長的階梯則考驗著我們的體力。我們的民宿在距離舊港城區不遠處，行走途中遇到巴勒斯坦抗議團體正在「艾克斯凱旋門」前示威，車輛改道行駛，也目睹了這些人士的憤怒聲音。

馬賽主教座堂內耶穌與聖母雕像。(圖皆為作者提供)

★馬賽主教座堂 宏偉華麗

馬賽主教座堂又稱「聖母主教座堂」，是法國最宏偉的宗教建築之一，也是馬賽的地標。次日清晨，我們從民宿漫步而來，路上行人匆忙。當我們在十字路口停下想要詢問方向時，一位打扮時尚旳女士停了下來，開口說道：「請原諒我的英語不是很好。」在她的指引下，我們走向正確方向。她的善舉令我難以忘懷，也改變了我對這座城市在網路上的負面印象。

1852年，拿破崙三世為了展現馬賽作為法國地中海門戶的榮耀而奠基興建此教堂，於1896年竣工，成為法國唯一一座與聖彼得大教堂媲美的大型主教座堂。這座教堂受到東西方藝術相互影響，擁有拜占庭式圓頂，白色及少見的綠色岩石條紋交錯出牆面圖案，加上華麗的馬賽克裝飾，呈現出獨特的魅力。從正面可以看到兩座塔鐘，側面則是宏偉的建築群，感受截然不同。

教堂規模宏偉，長142公尺、穹頂高達70公尺，內部可容納多達3000人。大門是三重弧型的拱門，呈現棗紅色，門口雕刻細膩，描繪了聖經中人物故事，充滿藝術價值。內部隨處可見十字架及耶穌的雕像，聖殿金碧輝煌，天花板上裝飾富麗奪目，大理石地板及壁畫雕刻精美絕倫。其中，耶穌躺在他母親瑪利亞身邊逼真的雕像令人動容，是不可錯過的景點。

歐洲和地中海文明博物館。(圖皆為作者提供)

★歐洲和地中海文明博物館

從教堂走來不遠處就是港口，一座優雅、現代化的「歐洲和地中海文明博物館」佇立海邊，巨大長方型的網格建築、風格獨特，在蔚藍地中海的襯托下，更為顯眼。這座由法國建築師魯廸里喬帝設計的博物館，外觀彷如編織、縷空的花紋壁面非常別致精巧。它是第一個位於巴黎以外的法國國家博物館，也是世界上第一座以地中海文明為主題的博物館，樓高七層，四周被地中海包圍，彷彿身處地中海中。 屋頂有座黑色的天橋，橋下即是海，連接對面的「聖讓堡」，可以遠眺對面的岬角的法羅宮，法羅宮曾是拿破崙三世與他的皇后在馬賽的住所，現為會議中心。

聖讓堡一隅。(圖皆為作者提供)

★聖讓堡 見證歷史變遷

聖讓堡是馬賽的一座防禦工事堡，由路易十四於1660年在老港入口處建造，以便控制馬賽港，但馬賽多次與王室抗爭，堡壘上的砲台竟然不是對著外海反而是朝著內城方向，也反映了當時中央與地方政府極度的互不信任。

馬塞青銅雕像Louis Botinelly作品。(圖皆為作者提供)

這座見證馬賽歷史變遷的堡壘，從防禦到監獄再變成近似博物館及觀光景點，自2013年以來，它透過兩座人行天橋連接與Le Panier歷史區及地中海文明博物館；天橋旁邊有座觀景台可以俯瞰馬賽舊港及遙望「守護聖母聖殿」，觀景台中央有座青銅雕像，是雕塑家Louis Botinelly的作品，一位年輕人一腳踏著球，一手握著手鼓，似乎在訓練二隻幼仔。馬賽市政府在1927年8月以2萬5000法郎收購它並放置於此。

從聖讓堡眺望守護聖母聖殿。(圖皆為作者提供)

我們走過黑色天橋，從地面層入口進入聖讓堡，建築物已呈老態，它在二次大戰期間曾被德軍接管，因意外事件爆炸而損失了許多歷史建築。法國政府於大戰後重新整修，1964年把它列為歷史古蹟。觀景台四周視野開闊，舊港、老城區、燈塔、法羅宮在陽光普照、藍天白雲碧海的圍繞下，美景盡收眼中。南法地中海獨一無二的魅力，令人為之癡迷，也感受到馬賽的興衰，回顧歷史，意義非凡。

馬賽港邊。(圖皆為作者提供)

★馬賽舊港 貿易市集中心

馬賽舊港是經典靈魂地標 、也是旅遊勝地，從正面看過去是一面寬闊的蔚藍海面、港口周邊餐廳和市集比比皆是。這座自西元前600年希臘人在此建立貿易據點以來，一直是馬賽的貿易市集中心。如今此港已不再作為商業港口，而是停泊遊艇、帆船及觀光船，從此前往伊夫島及弗留利群島。伊島上的城堡，可是大仲馬基督山恩仇記故事的起點。

守護聖母聖殿。(圖皆為作者提供)

守護聖母聖殿一隅。(圖皆為作者提供)

★守護聖母聖殿 堡壘改建

守護聖母聖殿位於馬賽的至高點，搭乘小火車是最省力輕鬆的方式，當我們排隊等候小火車時，突然出現許多東方人士，有的還說著華語，有對夫妻向我們親切問候，原來是郵輪上的乘客在此下岸準備前往聖殿。天涯若比鄰，他們來自德國，而我們來自美國，卻在法國相遇，相談甚歡，坐上小火車共遊，相逢何必曾相識啊！

諾曼遮陽棚。(圖皆為作者提供)

小火車沿著海岸風景路線一路上坡，沿途經過許多馬賽的知名景點，如紀念一次大戰士兵的東方遠征軍紀念碑，諾曼遮陽棚及港口，將海岸線裝點得光芒閃爍，也可從不同角度來看地中海美景。

一次大戰士兵遠征軍紀念碑。(圖皆為作者提供)

守護聖母聖殿外觀與馬賽主教座堂相似，這兩座教堂都是由建築師亨利-雅各、埃斯佩朗廸厄設計，外觀亦是白色與綠色岩石交替排列，位於海拔162公尺的山頂上。守護聖母聖殿最早是一座小教堂，經過多次改建，16世紀時曾因軍事防禦在法蘭索瓦一世國王的命令之下建立城堡，目前聖殿建築本身則基於這堡壘的地基上於西元1853年改建完成。

小火車沿著海邊景點，一路盤高而上，這座在13世紀的小教堂已成為馬賽最受歡迎、也是至高點的景點，從整個城鎮任何地方都可以看到它。教堂內部精美華麗，莊嚴肅穆，教堂天花板頂上有三個金色的圓頂覆蓋著，極其華麗，浮雕描述聖經的場景，生動感人。牆壁上掛了許多壁畫相框，參觀的人雖多，卻是非常安靜祥和。

走到觀景台，360度的視角令人心曠神怡，馬賽知名景點均一覽無遺。鐘樓上金色聖母瑪利亞雕像面對海邊、聳立塔位最高點，也成為海上人的信仰寄託。

小火車回程時，則繞著市區巷道，途中見到年輕非洲街頭藝人正在街旁打鼓造勢、身上的肌肉也隨之震動，聲勢浩大，呈現與來時不同的馬賽市景。

馬賽豐富多彩的異族文化、普羅旺斯藝術氣息、旺盛的體育活動，夾雜著北非、希臘、義大利、法國本土的各國食物、文化及歷史，既有大城市的華貴又不失優雅的魅力，熱情洋溢獨特生動。此行如蜻蜓點水般，尚有許多景點無法前往參觀，祈盼有緣再續。