娛樂／拍電影350元有找 AI顛覆印度電影業

印度電影娛樂公司厄洛斯國際擅自利用AI將「我是妳的羅密歐」悲劇結局改為大團圓收場；圖為電影海報。（取材自IMDb）

當好萊塢 還在爭論AI究竟該不該出現在片場，印度 已明顯走在前面 。沒有強大的工會制衡，也缺乏完善的法規保護，這個全球產量最高的電影工業體系，正以驚人的速度將AI編入每一個製作環節——從劇本開發、視覺前期，到配音、後製，乃至整部電影的生成。據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）深度報導，印度正在成為全球最受矚目的AI電影實驗場之一 ，其結果，或許就是全球電影業的未來預演。

改寫結局 悲劇變喜劇

2013年的印度浪漫悲劇「我是妳的羅密歐」（Raanjhanaa），由坦米爾巨星丹奴什（Dhanush）和寶萊塢女星蘇南卡普爾（Sonam Kapoor）主演，以約350萬美元成本拍成，最終在印度票房收入超過1100萬美元，成為一部口碑深厚的愛情片。電影結局悲壯：丹奴什飾演的男主角在愛而不得後，在政治暗殺中含冤離世。

然而去年8月，發行商厄洛斯國際（Eros International）悄悄釋出一個AI修改版本，將電影結局改為男主角在醫院病床上微笑甦醒、逃過一死的大團圓收場。這個全合成的新結局，未經導演Aanand L. Rai或主演丹奴什同意。

丹奴什在社群媒體上強烈抗議：「這個改版結局剝奪了這部電影的靈魂，相關方在我明確反對的情況下依然一意孤行。AI篡改（電影）威脅著敘事的完整性與電影的歷史遺產。」導演也痛心表示：「看到自己電影的結局被人修改，有人拿我作品中的情感來隨意把玩，令我深感受傷。」

然而，厄洛斯主張自己握有相關權利，公司宣稱，作為「『我是妳的羅密歐』的唯一出資方、製片方及版權持有人」，根據印度著作權法，公司是電影的「法定作者」，有權以任何方式處置這部作品。孟買娛樂與音樂律師普利揚卡希曼尼（Priyanka Khimani）分析，印度業界的合約普遍寬泛，允許片廠以「所有模式、媒介、格式與技術」開發作品，無論這些技術是否已經存在。

後來，導演Aanand L. Rai向印度製片人公會與印度電影電視導演協會去信，呼籲在導演合約中加入條款，要求任何對作品的未來修改都須獲得電影人同意。厄洛斯集團執行長普拉迪普德維迪（Pradeep Dwivedi）事後表示，公司從未想要「取代」原版電影，只是探索新技術能否讓觀眾以新方式重溫舊作。他坦承這次事件讓他反思：電影不只是智慧財產，也是觀眾和創作者的「情感記憶」。

沒有工會的實驗場

這與好萊塢形成了鮮明對比。過去十年，大型科技公司對美國娛樂業的衝擊，從串流侵蝕院線收入，到演算法取代人工判斷，已讓好萊塢創作者對矽谷累積了深重的不信任。2023年美國編劇工會（WGA）與演員工會（SAG-AFTRA）聯合罷工，部分正是為了在合約中確立對AI使用的規範，工會至今仍持續爭取更強的保護條款。

印度則走向了截然相反的方向。沒有強大工會的介入，也缺乏國家層面的AI監管立法，印度的片廠、新創公司和個別創作者正在開放、大膽，甚至有時相當激進地進行實驗。

據「好萊塢報導」報導，孟買Studio Blo聯合創辦人兼執行長迪潘卡爾穆克赫吉（Dipankar Mukherjee）估計，目前已有約八成的印度電影在前期視覺化階段大量使用AI。他的公司研發了一套名為「庫柏力克」（Kubrick，向傳奇導演史丹利庫柏力克致敬）的平台，讓不熟悉AI提示工具的導演也能上手：上傳分鏡表、回答角色與場景設定問題，系統便自動生成可供細修的故事板。他表示，一部完全以AI製作的長片，製作週期通常在半年至一年，「對比傳統動畫長片動輒兩到三年，這是革命性的壓縮。」

在眾多案例中，導演拉希阿尼爾巴爾維（Rahi Anil Barve）的嘗試最為極端。他是2018年印度民俗恐怖邪典片「女神的子宮」（Tumbbad）的導演，近期以約3.3萬印度盧比（約347美元）的超低預算，完成了一部80分鐘的AI電影「Mann Pishach」。他用iPhone拍攝兩名演員，再以AI生成服裝、場景設計和整個視覺世界。為了規避AI在面部表情與對白呈現上的技術局限，他刻意設計了一部沒有台詞的電影，以旁白代替對話。

印度實驗性恐怖片「Mann Pishach」全面導入AI，生成服裝、場景與視覺世界。（取材自IMDb）

他的創作方法是：不試圖讓AI從零生成一切，而是讓AI重現已經拍攝的現實畫面。「如果機器能複製已存在的東西，結果就會更令人信服。」這次經歷讓他確信，想認真使用AI的電影人，必須發展出「全新的敘事語言」。

AI的衝擊早已滲入後製的每個角落。調色師席達斯米爾（Sidharth Meer）曾參與印度2025年奧斯卡送選片「回家的」（Homebound）的製作，他倚賴DaVinci Resolve和Baselight等AI工具，將原本耗時數小時的作業壓縮到幾分之一。在2024年動作驚悚片「吉格拉」（Jigra）中，他的團隊使用臉部追蹤工具，對女星阿莉亞巴特（Alia Bhatt）的眼部進行精細的局部強化，這類工作在以往需要逐幀手動描繪，極度費時費工。

攝影師席達斯迪萬（Siddharth Diwan）則將AI用於創意溝通。在一部神話史詩的製作中，他構想的月光應帶有黃金色澤，但以口頭說明很難讓合作者理解。「我用AI生成了示意圖，一看就懂了。」

印度印地語動作驚悚片「吉格拉」主角阿莉亞巴特（前）的眼神經過AI細部處理。（取材自IMDb）

配音業：無退路存亡戰

印度馬拉亞拉姆語電影「雷卡其特拉姆」（Rekhachithram，2025）的案例更進一步。片方以上千張歷史照片為基礎，製作了74歲超級巨星瑪摩緹（Mammootty）的年輕化AI合成影像；並對已在2022年辭世的知名編劇約翰保羅（John Paul）的資料檔案影像進行AI處理，改動他的唇形，讓他看似正在說出新的對白。

這些AI操作並未引發任何負面反應，「AI版瑪摩緹」反而成為票房話題，令這部片成為2025年馬拉亞拉姆語影業的首部賣座大作，全球票房約670萬美元。

報導指，相較於製作端的興奮，印度配音業面臨的是一場可能無從逆轉的生存危機。印度電影市場橫跨十多種主要語言，長期維繫著約兩萬名自由配音員的生計。然而AI配音技術的成熟，正從根本上摧毀這個生態系的商業邏輯。

資深配音員嘉澤爾卡納（Ghazal Khanna）曾為Netflix印度版韓劇「青蛙」（The Frog）等作品配音，她估計印度電視與影音廣告的品牌配音工作，已有七至八成被AI取代，且同樣的浪潮正快速蔓延至劇情電影與影集。

印度配音藝術家協會秘書長阿馬林德辛格索迪（Amarinder Singh Sodhi）發出警告：「如果AI全面接管，我們就完了。」JioHotstar（印度最大本地串流平台，與迪士尼合資）已宣布將在全平台整合AI語音複製與唇形同步技術，以低成本快速將龐大片庫多語化。

實現民主化？加速壟斷？

AI的擁護者常以「民主化」為論據：讓身處印度中部小城、沒有資源進入片廠的18歲青年，也能拍出屬於自己的電影。印度導演夏昆巴特拉（Shakun Batra）是最早將AI工具引入主流創作的電影人之一，他認為：「電影製作或許終將像音樂製作一樣，過去需要管弦樂團和大型錄音室的事，現在一個臥室就能完成。」

然而，批評者指出，這種最初承諾個人創作者的解放，最終都帶來更殘酷的壟斷。事實上，印度娛樂業最大規模的AI賭注，並非來自臥室創作者，而是來自印度巨型企業信實集團（Reliance）、視效大廠Prime Focus等大公司，它們正在建構專有的AI製作流水線，掌控未來的內容生產。

對此，享有國際聲譽的印度導演阿努拉格卡許亞普（Anurag Kashyap）明確表達保留：「我的問題在於AI的代價，它有環境成本，也有人的成本，這始終縈繞著我，我無法忽視。拍電影，你不需要所有這些東西，你只需要一台攝影機，那對我來說更具啟發性。」

（娛樂新聞組整理）