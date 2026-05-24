旅遊／保加利亞 遊索非亞、里拉修道院

里拉修道院迴廊壁畫。（圖作者提供）

索非亞（Sofia）是保加利亞首都和最大的城市，名稱出自希臘語，意為「智慧」；保加利亞在我原來的印象中比較模糊，唯一印象深刻的是在歷屆奧運 比賽中，保加利亞舉重運動員表現不俗，屢屢折桂。作為一個斯拉夫民族的歐洲國家，受西方文明的浸淫，城市景觀不亞於其他國家。旅館裡從前台到餐廳服務員，女孩個個水靈，男孩都謙謙君子、文明有禮。

主座教堂 圓頂熠熠生輝

旅館位於索非亞市中心鬧中取靜的議會廣場，門口是索非亞地標之一的沙皇解放紀念碑，花壇中央騎在馬上的是俄羅斯 沙皇亞歷山大二世，為紀念俄土戰爭的勝利，幫助保加利亞獲得解放。廣場的對面是保加利亞議會大廈，樸實無華，還沒有邊上的科學院大樓有氣派。不遠處就是巴爾幹地區最大的東正教教堂，新拜占庭式樣的亞歷山大‧涅夫斯基主座教堂，金色的圓頂在旭日的光照下熠熠生輝。

沙皇解放紀念碑。（圖作者提供） 夜晚的議會廣場。（圖作者提供） 科學院大樓。（圖作者提供）

廣場的另一側是一個大花園，盛開的鬱金香和玫瑰在5月的清晨搖曳生姿，煥發出勃勃生機和沁人心肺的芳香。掩隱在綠樹叢裡的是保加利亞的最高學府索非亞大學，記得上世紀60年代上中學時每年學校都會選送多位優秀畢業生赴東歐各國留學，成了大家羨慕的對象，這裡應該留有學長的足跡吧。

索菲亞大學是保加利亞的最高學府。（圖作者提供）

旅館就位於主要景點附近，步行即可。越過旅館面前的議會廣場，逕直來到亞歷山大‧涅夫斯基主教座堂前，終於目睹了教堂的正面。由於逆光的緣故感覺雖然宏偉，但沒有陽光下的教堂側面色彩豐富。

亞歷山大·涅夫斯基主教座堂。（圖作者提供）

城市綠化 公園星羅棋布

索非亞的城市綠化相當出色，大大小小的公共花園和街心公園星羅棋布，修茸得整整齊齊的草坪和花圃令人賞心悅目。城市雕塑也現代感十足，線條簡潔明快，看似刀削斧砍、略顯粗礪，但無論是姿態還是神情都特具感染力，為保加利亞的藝術家喝采。拐過街心花園眼前出現了一座精巧的東正教堂，婷婷玉立在花草叢中，極其嫵媚動人，大家紛紛前去拍照留影。

國家美術館 舊皇宮改建

國家美術館由舊皇宮改建而來，具有城堡風格的建築占地極廣，乳黃色的牆面依舊透著皇家風範。館中藏品頗豐，收藏了大量保加利亞現、當代和文藝復興時期的作品，還有許多中世紀的聖像。原來皇宮中的皇家收藏也一併歸入館藏中。

不遠處的伊萬‧瓦佐夫國家劇院是一座漂亮的新古典主義建築，是保加利亞最古老和最具權威的國家大劇院，也是索非亞重要的地標之一。劇院用保加利亞著名作家伊萬‧瓦佐夫的名字命名，並在落成啟用的第一天上演了他的作品。

伊萬·瓦左夫國家劇院。（圖作者提供）

相比之下，總統府大樓就顯得有些平淡無奇，包括它對面的部長會議大樓都是方方正正，顯得笨重而沉悶，帶有明顯的計畫經濟時代批量生產的雷同感。另一隅是原保加利亞共產黨總部大樓。三座大樓及周圍的建築群所圍繞的鵝卵石廣場被稱為獨立廣場，是原保加利亞的權力中樞。廣場上與前黨部大樓相對的地方原來是前蘇聯締造者列寧的雕像，本世紀初被推倒，在原址立起一座聖索非亞雕像取而代之，時代翻過了沉重的一頁。

議會大廈。（圖作者提供） 聖索菲亞雕像。（圖作者提供）

聖喬治教堂 最古老建築

總統府的後面是一個考古建築群，其中最矚目的當是一座紅磚砌成的聖喬治教堂，該城市保存最古老的建築，建於4世紀初的羅馬帝國時期。邊上是一段殘存的保留了排水系統的羅馬街道，曾是君士坦丁大帝宮殿的所在地。不知道原保加利亞政府把它的權力中心建在這裡是否有這層考量。慶幸的是他們沒有把歷史遺跡徹底抹去，給後人留下了可供追溯和緬懷的遺址。

國家考古博物館由原索非亞最大、最古老的建於奧斯曼帝國時期的清真寺改建而成。改建後的博物館有兩層，共五個展廳，分別展出各個時期的考古發現。由於參觀過世界上幾乎所有著名的博物館，對其間的展品沒有感到多大的驚艷。

聖內德里婭教堂 超氣派

聖內德里婭教堂是索非亞的地標之一，這座龐大的東正教教堂非常漂亮、氣派。教堂前的廣場上節日氣氛熱烈，歡樂的人群載歌載舞，幾個表演雜耍的和踩高蹺的，逗得現場的男女老少喜笑顏開，把節日氣氛渲染得非常歡快，我們也有幸在異國他鄉參與了一次久違了的五一勞動節。

聖內德里婭教堂是索非亞的地標之一。（圖作者提供）

里拉修道院 條紋牆吸睛

里拉修道院（Rila Monastery）是保加利亞最大、最著名的修道院，也是巴爾幹半島最大的修道院。位於索非亞以南100多公里的里拉山脈的深谷中。始建於公元10世紀的里拉修道院被認為是保加利亞最重要的歷史、文化和建築古蹟之一，也是保加利亞和南歐著名的旅遊景點，被列為聯合國教科文組織世界遺產，每年吸引近百萬遊客。保加利亞的貨幣上還印有它的繪畫，是國家的一個標識，20多年前教皇保羅二世在保加利亞朝聖時曾到此參觀。里拉修道院自建造以來一直受到歷任統治者的尊重和扶持，被認為是保加利亞民族文化和精神的中心。

里拉修道院。（圖作者提供） 修道院鐘樓造型別致，非常漂亮。（圖作者提供）

大巴在被稱為里拉修道院國家公園的山區小道上蜿蜒前行，周圍的崇山峻嶺滿目青翠、雲霧繚繞，還真有點漸入仙境的感覺。經過近兩個小時的車程來到修道院的停車場，通往修道院的約三百米的上坡路兩旁像所有的熱門景點一樣，布滿了兜售各種紀念品的攤位，市井嘈雜有點殺風景。

進入修道院就被眼前的一切吸引住了。占地極廣的修道院被它的建築圍成矩形狀，四周群山環視，山頂上殘雪依稀可見。庭院中間的主教堂無論是具東正教特色的圓頂、拱形的迴廊，還是黑白、紅黃相間，條紋狀的外牆都別具一格。邊上的鐘樓也造型別致，非常漂亮。鐘樓的底層成了禮品店，清心寡慾之處也不能免俗。

迴廊壁畫 如拉斐爾畫廊

讓我驚嘆的是迴廊的壁畫，精采程度可媲美「拉斐爾畫廊」，令人流連忘返。生動的人物故事，絢麗奪目的色彩，配上靈動多變的畫廊結構，真是藝術享受，是保加利亞的藝術瑰寶之一。

修道院的四周是一圈二到四層的樓房，少說也有近300個房間。這裡曾經創辦了一所學校，應該是學校的教學樓和學生宿舍，規模還挺大的，不知現在是否還在。我們參觀期間沒有見到一個僧侶，很難想像在這種世俗的環境中僧侶們還能保持青燈黃卷，晨鐘暮鼓的修行生活。

回到旅館已是掌燈時分，議會廣場的夜景另有一番情趣和味道。

教堂。（圖作者提供）