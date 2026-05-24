旅遊／漫步天津 賞八橋十景、小洋樓

海河遊船天津站碼頭夜景一瞥。（圖作者提供）

生於天津、長於天津的我，幾乎每年都會從美國回到家鄉天津，親眼目睹了天津海河夜景愈來愈美，城市面貌「女大十八變，愈變愈好看」，天津最適宜City Walk的「一橋一景」和五大道花園洋樓以及義大利 風情街和古文化街等，都已成為今天的網紅旅遊景區景點了。

疫情 後2023年秋和2025年春，我又回到家鄉天津時，舊地重遊，海河遊船穿行於「八橋十景」，解放橋頭天津「世紀鐘」已成新地標，津灣廣場燈光秀倒映河面，遊船張燈結綵，海河夜景流光溢彩分外迷人，117層的天津高銀金融大廈已封頂招商，讓天津又新添一座比台北101更高的城市地標新景觀。

大爺海河跳水 幽默火了

有時，一座城市的走紅往往出人意料。兩年前，一段天津大爺在海河獅子林橋花式跳水視頻火爆微信群，一句「我不是天津大爺，我是天津伯伯」的幽默天津話逗樂了海內外網友，天津大爺站在橋上跳水前那句「生存一分鐘，快樂六十秒！」的天津豪言更是流傳至今。一時間，天津火了。

天津大爺海河跳水視頻走紅後，各地遊客蜂擁，不但獅子林橋人滿之患交通堵塞，西北角的特色天津早餐、附近古文化街和義大利風情街，乃至「洋味兒」的五大道也火了起來。海河的風景、五大道和天津街頭的歐式小洋樓，以及本來就有名的天津狗不理包子、耳朵眼炸糕和十八街麻花等特色美食，也再次進入大眾視野。

天津狗不理包子店的包子。（圖作者提供） 天津很多酒店都有特色天津早餐，這是金皇大廈酒店煎餅果子攤位。（圖作者提供）

大光明橋 歐式雕塑醒目

在四大直轄市中，天津海河橋梁的歐式風格尤為突出。每一座橋都有不同設計，一橋一景，我對市中心的大光明橋情有獨鍾。大光明橋最搶眼的是橋上的海神主題鍍金雕塑。四位長髮披肩的西方女性托舉一輪向日葵「洋派兒」十足，上面鑲嵌著「大光明橋」四個鎏金大字陽光下熠熠生輝，雕塑造型大膽而富有浪漫氣息。橋墩上的奔馬雕塑大有萬馬奔騰之勢，迎送著往來遊船。我看天津的大光明橋完全可以與巴黎塞納河上的亞歷山大三世橋比美，也比布拉格伏爾塔瓦河上的查理大橋更多幾分靚麗和現代感。

天津海河上的大光明橋一角。（圖作者提供）

從大光明橋往前走便是歷史悠久的解放橋。解放橋1927年建成通車時名為「法國橋」，也曾被稱為「萬國橋」，是當年天津租界區重要的交通樞紐。1949年天津解放後，這座橋被正式命名為「解放橋」，並一直沿用至今。解放橋可以說是天津近代史的見證，它不但見證了民國時期天津英、法、美、德、日、俄、義、奧、比九國租界地的屈辱歷史，見證了天津解放，更見證了今天從解放橋到「天津之眼」摩天輪的海河夜景美如畫卷。

解放橋畔世紀鐘 新地標

海河「一橋一景」，名不虛傳。解放橋橋頭矗立的「世紀鐘」已成遊客出天津站後第一個看到的天津新地標。世界許多名城都有著名的城市鐘樓，例如倫敦的大本鐘和布拉格老城廣場的天文鐘。天津的「世紀鐘」雖然沒有傳統意義上的鐘樓，卻以獨特的全金屬雕塑設計一鳴驚人。

海河解放橋頭的天津「世紀鐘」雕塑。（圖作者提供）

這座高約40米、重170噸的巨型青銅雕塑矗立在天津站廣場。鐘面直徑8米，採用歐式羅馬數字表盤，古樸典雅。表盤與外環之間鑲嵌著12星座青銅浮雕，齒輪傳動結構部分裸露在外，展現出機械美感。鐘擺呈「S」形，上端為太陽，下端為圓月，象徵時間的迴圈與天地運行。夜晚鐘聲響起燈光亮起時，全金屬「世紀鐘」通體明亮，金色的太陽下鐘擺呈藍色、鐘表呈綠色，白色表盤上是黑色的羅馬數字和表針，下面還有被映照成黃色的裸露齒輪襯托，這美景與解放橋燈光交相輝映，比白天更加好看。

海河夜色 燈火水波相映

從解放橋往前不遠便是赤峰橋。這座橋造型現代，是海河上一座頗具特色的斜拉橋，與津灣廣場共同構成海河夜景的核心觀賞區。津灣廣場建於2008年，是一片紅頂歐式風格建築群。夜幕降臨時，建築燈光在河面上形成美麗倒影，遊船緩緩駛過，燈火與水波相互映襯，波光粼粼，景色格外動人。

天津濱江道步行街一瞥。（圖作者提供）

從解放橋駛來的遊船，過了赤峰橋、金湯橋、獅子林橋和金剛橋後就到了永樂橋前折返。永樂橋上的摩天輪被譽為「天津之眼」，是世界上少見的建在橋上的摩天輪之一，也是天津近年來最具代表性的城市地標。夜晚摩天輪燈光點亮，在海河上形成巨大的圓形光環，景象十分壯觀。

天津海河津灣廣場和赤峰橋一瞥。（圖作者提供）

因天津大爺海河跳水揚名的獅子林橋，也是海河頗具特色的名橋。橋頭矗立著四座石獅，橋身欄杆上還分布著數百隻小石獅，姿態各異，生動可愛，形成獨特的「獅子林」景觀。獅子林橋海河北岸橋頭，面對的望海樓也是天津一景，哥德式風格教堂建築很有歷史。晚清時期，望海樓教堂兩次被義和團運動焚毀，成為中國近代史中少見的「教案」。

天津海河獅子林橋頭的望海樓教堂一瞥。（圖作者提供）

五大道 花園洋樓成群

天津的魅力，不僅在海河橋影之美，也在近百年歷史的花園洋樓建築群，其中最著名的當屬五大道歷史文化街區。所謂「五大道」，通常指重慶道、馬場道、成都道、睦南道和大理道等幾條相鄰街道，曾經屬於英租界地區，上世紀2、30年代成為北洋軍閥和達官顯貴以及各界名流居住區。

天津五大道上的慶王府舊址門前。（圖作者提供）

當時許多民國政界、商界人物紛紛在租界地天津五大道建造花園洋樓，形成中國獨一無二的歐式洋樓建築群，至今五大道還有2000多棟英式、法式、義式、德式和西班牙式等建築風格小洋樓。

瓷房子博物館 價值連城

五大道名人故居之多也是其他城市所罕見，僅民國時期的就有徐世昌、孫殿英、張自忠、段祺瑞、高樹勳、張作相、顧維鈞、張學良、張學銘和張伯苓故居等，晚清慶親王載振的慶王府也在這裡。

天津五大道瓷房子博物館院內一角。（圖作者提供）

2023年疫情後我第一次回天津，慕名參觀五大道網紅景點瓷房子。走出瓷房子大門時，意外發現旁邊便是張學良故居博物館。院中是一組鑄銅雕塑：張學良一身戎裝站立，趙四小姐身穿西式長裙頭戴法式禮帽坐在長椅上。這座巴洛克風格洋樓樓頂上有「天津-少帥府」幾個大字。

我買票進去參觀的瓷房子完全是另一番景象。這座法式小洋樓整座建築內外鑲嵌著大量古瓷片、瓷盤和瓷瓶，院牆也不例外，據說使用了7億多片古瓷片貼瓷，牆面、欄杆甚至屋頂都布滿瓷器紋飾，形成極為奇特的視覺效果，也被稱為價值連城的「中國古瓷博物館」。

享萬國建築博覽會美譽

素有「萬國建築博覽會」之稱的天津，各式各樣的洋樓建築遠不止五大道景區這些。距離五大道不遠的小白樓地標建築音樂廳，就是典型歐式風格建築。

與小白樓相鄰的解放北路被譽為「東方華爾街」，百年前這條街是華北最繁華的金融中心，40多座典型新古典主義建築風格的金融大廈一座更比一座富麗堂皇。

如今的義大利風情街不但有義式教堂鐘樓，有馬可波羅廣場和和平女神塑像，有曾經的義大利兵營建築，有巴伐利亞啤酒坊，還有一百多棟義大利式建築，被國家旅遊局評為國家4A級旅遊景區，這裡還有包括梁啟超、曹禺、袁世凱、馮國璋和李叔同等很多名人故居，值得一遊。

天津義大利風情街但丁廣場雕塑，背後是「天津記憶」展覽館。（圖作者提供） 天津義大利風情街廣場前鐘樓夜景。（圖作者提供）

家鄉天津的謙祥益相聲館相聲表演。（圖作者提供）