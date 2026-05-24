星座／處女座希望落空 水瓶座幸運降臨

2026年5月24日至5月30日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

自信不足導致這一周運勢波動大，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，耗時耗力的重任應該推掉，以免不堪重負。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

很多時候容易被情感牽絆，遇到決策性問題，會因為周圍人、事影響，常常拿不定主意。感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終為生活留下精采。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這周進行，反而收尾之類的事情可以安排到這周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂與奔波的夾擊下，漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床，將成為讓你感到最舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是這周首要功課，許多事情對你而言輕而易舉，只是你想得太多，使事情變得有些複雜，放下心中包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

焦慮與煩躁會纏著你，這都是因為等待惹禍。想要回歸良好心境就應該主動出擊，不管是詢問結果或是尋找答案，總之不要等別人給你審判。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

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