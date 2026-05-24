談藝／賭城「MJ ONE」 超級視聽秀

「MJ ONE」推出後吸引全球粉絲朝聖，幾乎場場爆滿。(作者提供)

被譽為「流行音樂天王」的麥可‧傑克森(Michael Jackson)於80、90年代聲名鵲起家喻戶曉，是全球引領潮流的現象級藝壇傳奇。他的標誌性唱腔、月球漫步和魔音洗腦般的一首首暢銷樂曲，成為那個時代最具影響力的娛樂巨星。其曲風融合藍調、搖滾、靈魂與迪斯可元素，開創現代流行樂壇的舞台模式，形成強烈獨特的個人風格。

1982年，「Thriller」專輯橫空出世，至今仍保持全球專輯銷售量冠軍的紀錄，無人能超越。他的影響力跨越世代與國界，幾乎是憑藉個人之力改變了流行文化的風貌。麥可‧傑克森不僅是一名歌手，更是一整個時代的看板人物。

太陽劇團致敬麥可

雖然在事業如日中天之際，他如彗星般突地殞落，然而他的音樂、舞步卻依舊活在世人心中。

2013年開始，在拉斯維加斯的「曼德勒灣酒店」(Mandalay Bay)，以麥可‧傑克森的作品為核心，由知名編導傑米‧肯恩(Jamie king)操刀製作，結合劇情、雜技、街舞與高科技舞台設計，與雜耍特技表演界翹楚的太陽馬戲團(Cirque Du Soleil)合作，共同推出了「麥可‧傑克森 ONE」秀 (Michael Jackson ONE)，每年都吸引全世界無數粉絲來此朝聖，重新感受麥可的樂聲所帶來的震撼與感動。之所以取名「ONE」代表了唯一與獨特性，他的舞蹈、樂曲與表演風格在世界上是獨一無二，同時也意含多種藝術形式合而為一，是向麥可畢生奉獻藝術的精神及毫無保留盡情揮灑於舞台的演藝生涯致敬。

早在2010年，太陽馬戲團率先製作「麥可‧傑克森不朽世界巡演」(Michael Jackson: The Immortal World Tour)，此次演出大獲成功，成為北美票房最高的巡演之一。此即為「MJ ONE」秀誕生的起點，團隊決定於此基礎上，開始醞釀一場以麥可樂音、創意精神與舞台視覺為核心的常駐劇場秀，加強戲劇性、舞蹈性與高科技的運用，經過三年籌備時間，「MJ ONE」於2013年於全球觀眾面前華麗登場。 「MJ ONE」透過舞者與特技演員的精湛詮釋，敘述屬於麥可的音樂故事。(作者提供)

貫穿30首經典歌曲

十餘年來，這場秀幾乎天天爆滿，我們到訪的那一夜，可容納近2000人的劇場座無虛席，整場演出貫穿超過30首精彩歌曲，包括「Billie Jean」、「Beat It」、「Smooth Criminal」、「Thriller」與「Man in the Mirror」……等等，配合每首樂曲不同的舞台語彙與視覺風格，讓每個觀眾都能在回憶中重新與經典相遇。

劇院採取的挑高廣闊空間設計讓走進的觀眾有種視野豁然開朗的驚艷，舞台上下具備升降機關、天花板懸吊系統、多點投影設備及360度環場音效，觀者不僅止於欣賞視線正前方的演出，而是包圍於樂音、燈光、雷射光束、3D投影等動態效果中。這些科技的運用使麥可的樂曲、舞蹈、配樂編排能以現代化的方式淋漓盡致展現。 「MJ ONE」的燈光、佈景及特效交織，創造出充滿絢麗夢幻的氛圍。(作者提供)

當劇場燈光逐漸昏暗下來，熟悉的旋律從全場環繞音箱中流洩而出，舞台中央亮起柔和光線，營造出一種迷離朦朧的氛圍，四名象徵性主角即將展開一段受到麥可音樂精神啟發的旅程。所有角色沒有台詞、口白，全部以肢體動作、表情與聲光節奏呈現情感與故事情節的推動。隨著曲調緩慢加速，舞者從舞台不同方位陸陸續續登場，有些從側邊，有些從上方或後方進入視野。雷射光影不停閃爍，五彩光韻開始跳躍，畫面逐漸從靜態轉而愈來愈激昂的動感呈現，觀眾隨著節拍律動感受熱血沸騰的昂揚氣氛。此時，麥可的經典元素如閃亮手套、黑色禮帽透過道具形式及線條光影投射亮相，搭配火花、閃亮光束、金屬感場景加上LED動態地板，以視覺與象徵手法營造屬於一代巨星的超級夢幻舞台秀。

四種音樂精神力量

故事以四名主角為核心開展，隱喻麥可音樂精神中的四種力量：代表想像力的「智慧」、對抗不公的「勇氣」、童心與創意的「玩心」及信念的核心「愛」。這些角色隨著旋律的牽引，從最初的膽怯、遲疑到尋得麥可鮮明風格的物品：水晶手套、太陽眼鏡、禮帽與黑鞋，開啟了一場追尋自我價值與肯定的心靈探索之旅。

「MJ ONE」不像一般舞台劇有台詞及一目瞭然直白的情節，而是以譬喻與象徵性敘事手法，藉由舞蹈、特技與視覺語言，帶領觀眾走進麥可的世界，體驗其藝術所想傳達的價值，包括創造力、社會關懷、夢想追求等等，讓不同語言文化背景的人也能輕鬆理解與欣賞。 「MJ ONE」太陽馬戲團的精彩特技演出增添震撼舞台效果。(作者提供)

整場秀約一個半小時，共有60餘名演出人員，涵蓋舞者、特技演員、雜技表演者，其精彩的高空鞦韆、彈跳雜耍、繩索攀登等高難度技藝，看得觀眾目瞪口呆，不時發出驚嘆聲。劇場硬體包含九面LED屏幕，讓每個角落觀眾都能清晰地享受表演，還有三聲道立體音效及揚聲器，製造與音場共鳴的震撼聲浪。數名穿著麥可招牌白襪、黑鞋、黑西裝的舞者同步進行月球漫步、倒退旋轉等流暢舞姿，每一個舞步踩踏落下，地板便隨之發光，加上無人機於觀眾席上方飛行穿梭，增添了幾許酷炫感。演出幾乎在黑暗與聚光燈中交錯進行，高昂的樂聲、閃亮的雷射、逼真的投影、漫地的濃霧及雪花緩緩飄落等設計，呈現強烈視覺衝擊的效果，打造沉浸式體驗，完美詮釋了麥可音樂獨特的力與美。

音樂劇結合特技

值得一提的是，舞蹈的多樣性呈現，融合了鎖舞(locking)、機械舞(Popping)、現代舞、街舞還有太陽馬戲團令人眩目的雜技表演等等，每個段落都有令觀眾驚喜的亮點，2025年並增加了12台LED螢幕及64架無人機，買一張門票即可享受兼具舞台劇敘事、音樂劇與雜耍特技的複式類型演出，可說物超所值。

其中太陽馬戲團扮演畫龍點睛的角色，隨著樂音的轉換，接連演出許多高難度動作，如高空絲帶的表演者在靜寂中懸吊於舞台上空，以蜿蜒的身體語言與絲帶交織，營造出孤獨、迷惘與尋找自我的情境，將柔軟度、韌性展露無遺；當「Smooth Criminal」樂聲響起，舞台變換成彷彿電影般的城市，表演者以彈跳床在巨型建築牆面間高速奔跑、翻轉、懸空，創造令人震撼的視覺效果，是全場最具太陽馬戲團風格的大特技組合。還有在「I Just Stop Loving You」的溫柔旋律裡，兩位演出者以深度默契進行托舉、倒立、人體雕塑等平衡動作，象徵彼此情感的信任與連結，展現濃厚的深情與浪漫。 「MJ ONE」融合舞台劇敘事、音樂劇與雜耍特技的複式類型演出物超所值。(作者提供)

麥可膾炙人口的兩首作品：「Beat It」及「Billie Jean」是最受觀眾期待、萬眾矚目的橋段，不僅重現音樂，更透過舞蹈、情節與視覺藝術讓經典於舞台上再度復活。

身體語言征服觀眾

「Beat It」原曲於1982年發表，是麥可樂曲中結合搖滾與流行的突破之作，艾迪‧漢倫(Eddie Van Halen) 的吉他獨奏也成為音樂史上的經典。在「MJ ONE」中，這首歌呈現街頭對立與能量釋放的戲劇張力，以強烈節奏的街舞、令人屏息炫目的高空攀爬、翻騰跳躍及七彩光影雷射效果，完美詮釋勇氣與對抗的核心主題。「Billie Jean」作為最具代表性的節奏單曲之一，當前奏響起，舞台燈光轉暗，只餘黑、白、藍的冷色調，舞者身穿象徵麥可的黑色禮帽及軍裝風外套，以旋轉、機械、太空漫步各種舞姿流暢地隨著韻律擺動，配合如同音符般明滅閃爍的燈光，創造出一種神祕夢幻的氛圍。不靠華麗的道具與特技，純粹以身體語言征服觀眾帶來一波娛樂性極強的高潮，是這場秀中許多人心目中難忘的片段。

這兩首歌曲，不僅是讓麥可聲名大噪的代表作，也是此秀打動人心的精采高光時刻，帶領觀眾穿越時空回顧往昔一代樂壇巨星叱吒風雲的歲月。 「MJ ONE」全體演出者劇終謝幕為此秀畫下完美句點。(作者提供)

表演中另一個吸睛重點，是一位來自法國的身障舞者詹‧索克(Jean Sok)，他在青少年時期因病截肢，卻從未放棄在舞台上發光發熱的夢想。他拄著拐杖進行自由旋轉、跳躍、翻滾，甚至單腿倒立，將一般人都難以企及的舞蹈與雜技動作表現得酣暢淋漓。他曾在接受訪問時說：「身體的缺陷，無法阻擋靈魂完整地綻放。」不屈不撓的精神與堅持不放棄的毅力與勇氣令觀眾深深折服。

科技重現巨星風華

演出接近尾聲，穿著白襯衫與黑褲酷似麥可‧傑克森的身影突然從後方緩慢走出，現身於舞台正中央，唱出：「I’m starting with the man in the mirror」一瞬間全場屏息，因為太過逼真了，令人彷彿有真人重現的錯覺。這是使用了名為Pepper’s Ghost的幻象技術，將擬真影像投射到舞台，並與台上舞者互動唱跳，製造實體與虛擬共舞的情景。這些畫面靈感來自於麥可生前演唱會實錄與重新製作的高解析影像，結合細膩的肢體模擬與同步編舞，真實到讓觀者幾乎忘了那只是一個幻影。畫面最後停留在孩童時期的麥可，舞台逐漸歸於靜謐，餘音消逝，彷彿山水畫中的留白，留給觀眾無限回味的深層餘韻。

「Michael Jackson One」是一場視覺震撼與聽覺享受的雙重饗宴，將傳奇樂曲、舞蹈藝術與太陽馬戲團的頂尖特技完美交織，搭配絢麗燈影、繽紛布景與高科技互動技術的巧妙融合，為觀者呈現充滿情感共鳴、光彩四射的精湛演出。每一首旋律，每一支舞步，每一段精心編排的唱跳環節，都帶給歌迷滿滿的青春回憶。