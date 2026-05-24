移民專頁／才遞I-485就被裁 怎麼辦
聽新聞
test
0:00 /0:00
讀者問：
今天被裁員了，懸著的心終於死了。我1月剛遞交I-485，距離180天的期限還有不到三個月，無奈Team大裁員，砍了一半的人手，我不幸中招。目前，不只綠卡杳無音訊，連I-765和EAD卡都沒拿到。我之前跳槽現在的公司，重新辦的PERM，屬於I-140和I-485同時申請，如今兩個都不到180天。我的六年的H-1B也已經用完，目前只能一年一續。據說，這種情況新公司無法繼續辦H-1B，只能等綠卡或EAD早點批下來。請教目前的情況該如何操作？我可不可以跟公司商量，別一次發完遣散費，而是每月透過薪資單發錢。這樣移民局面談也可以拿出薪資單，假裝自己還在職。
答：
不幸的是，如果I-140申請尚未獲批，而個人在180天期限前三個月失去工作，我們無法斷定此事還有挽回的餘地，因為雇主顯然已無意提供永久全職職位。你在陳述中提到你已轉投這家公司並重新申請了PERM，這就引出了一個問題：你是否前雇主遞交的I-140已獲得批准？如果是，你或許可以將其用於新雇主，從而獲得一年的H-1B簽證，以便思考下一步的計畫。
上一則
料理功夫／抹茶白巧克力蛋糕
下一則