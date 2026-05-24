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移民專頁／分手在即 不可申請婚姻綠卡

鄭毅律師主答
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讀者問：

目前，我糾結要不要結婚、拿婚姻綠卡。男友願意支持我，我們一起住幾年了，目前申請臨時綠卡應該沒有問題，但我們因為一些分歧，可能很快就會異地分手。他說，不管真實感情狀態，願意幫我到拿到永久綠卡為止。但我找律師了解後，感覺之後分居的話轉永久綠卡的時候需要提供證據，還是挺麻煩的。而且，結婚的話，雙方都不希望讓家長知道，所以也不會辦婚禮，以後要提供家庭照片作為證據也會比較難。

我目前在找工作，最喜歡的一個offer是需要綠卡的，也有其他身分友好的offer，但是職業前景上真的差了很多。我年紀也不小了，覺得這個年紀接受一個前景一般的工作非常難受，但是婚綠憂慮轉永久能不能過。請問，申請婚姻綠卡一定要家人出席婚禮嗎？

答:

1. 如果你男友和你結婚的目的，只是為了幫你申請綠卡，而不是準備長期生活在一起，並且你們準備過一陣兒就異地分手，那你不可以申請綠卡。

2. 申請婚姻綠卡要提供大量的證據證明婚姻是誠意的，是基於愛，而不是為了綠卡。家人出席婚禮只是眾多證據之一。 如果家人沒有出席婚禮，但有其他方面充分的證據證明婚姻是真的，移民局仍可以批准綠卡。 

3. 因為你的案子，你們已經準備異地分手，所以不可以走婚姻綠卡的管道。否則一旦被移民局認定婚姻欺詐，會有終身的禁令，不可以再調整身分。

移民 綠卡

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