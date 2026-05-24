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移民專頁／F、J、I 身分 未來只能居留4年

記者張庭瑜
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位於南加州的一所大學課堂上，來自各地的國際學生正在上課。國土安全部擬修改相關簽證...
位於南加州的一所大學課堂上，來自各地的國際學生正在上課。國土安全部擬修改相關簽證規定，此類學生的居留身分將受到更嚴格限制。(讀者提供)

國土安全部(DHS)5日提交修正F、J、I類非移民身分規定的最終版本，送交行政管理和預算局(OMB)轄下資訊與法規事務辦公室(OIRA)審核，擬調整其居留期限規定。一旦刊登於聯邦公報，最快將於60天後生效，預料將對全美數十萬國際學生、交流訪問學者及外國媒體代表產生影響。

移民律師許俊良表示，現行制度允許F、J、I身分持有者以「在籍期間」(Duration of Status，D/S)方式入境，只要持續就讀或從事合法活動，居留期限便可自動延續，無須特別留意入境期限。若新規實施，將徹底改變這項行之有年的制度。根據擬議內容，F、J、I身分持有者未來將僅獲最長四年的固定居留期限，期滿前必須提出I-539延期申請，並完成生物特徵(指紋)採集程序，否則期滿後將立即開始累積非法居留紀錄。

新規同時對學業安排設下多項限制。大學生在入學第一年內不得更換科系、主修或就讀層級；碩士生則全面禁止更換科系或教育層級。此外，學生完成某一教育層級後，不得再修讀同等或較低層級學歷，語言學校課程也不得超過24個月。

在寬容期方面，現行畢業後60天的離境寬容期將縮短為30天。許俊良指出，這將使OPT申請及身分轉換的時間安排更加緊迫，稍有不慎便可能陷入身分不符規定的困境。

許俊良特別提醒，新規對許多未能抽中H-1B簽證的留學生影響顯著。過去不少人在OPT結束後，仍可透過繼續修讀相關課程維持學生身分，甚至藉此取得CPT工作許可；但新制實施後，這條「後路」將大幅收窄。除非繼續攻讀更高學歷，例如由碩士升讀博士，否則將難以輕易延續學生身分。

對正在申請OPT、轉換身分，或未來規畫申請綠卡者，許俊良表示，新規生效後，相關審核標準恐將更加嚴格，建議所有申請務必提早規畫，切勿拖延。

對於新規最終實施的可能性，許俊良評估，雖然預算辦公室審核後，仍不排除最終不實施的可能，但以目前政治氛圍來看，正式上路的機率相當高。

許俊良也強調，國際學生應與學校國際學生辦公室(DSO)保持密切聯繫，定期請校方登入SEVIS系統確認身分狀態，尤其每次出入境或課程異動後，更應主動追蹤。他指出，SEVIS系統是移民局用以登錄合法學生身分的官方平台，但學生本人無法直接查閱，因此需透過學校協助確認，以免在毫不知情的情況下出現身分問題。

此外，學生每次入境後，也應主動上網查閱並列印I-94入境紀錄留存。

國土安全部於5月6日發布公告，說明F/J/I身分終止新規已送交聯邦審核。(國土安...
國土安全部於5月6日發布公告，說明F/J/I身分終止新規已送交聯邦審核。(國土安全部)

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