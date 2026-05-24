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周日動動腦／1911年挪威探險家阿蒙森率先到達地球哪個極點？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.美國作家丹•布朗(Dan Brown)自2000年起共出版6冊以「羅伯特•蘭登教授」為主角的小說，其中第4部是哪一本？

2.土耳其人有一種避邪的護身符Nazar，藍色圓形中間有一個眼睛圖案，中文稱為什麼？

3.1911年挪威探險家阿蒙森(Roald E. G. Amundsen)成為首位到達地球哪個極點的人？

4.古埃及人非常愛貓，如果有人傷害了貓，在法律上會面臨什麼樣的重罰？

5.冰島的國鳥是矛隼(Gyrfalcon)，但當地另一種嘴部色彩鮮豔的鳥更出名，您知道是什麼鳥嗎？

6.1953年華生(James Watson)與克里克(Francis Crick)發現了DNA的什麼結構？

7.在太平洋中一塊由數百萬噸廢棄物組成的區域，其面積達台灣的40倍，我們稱之為？

8.當人們在經歷壓力時，身體會分泌哪種「壓力荷爾蒙」？

9.布蘭特原油(Brent Crude)得名於何地的油田？

10.「飲中八仙」是指唐朝好酒的八位名士，除了汝陽王李璡、李適之、崔宗之、蘇晉、焦遂之外，還有哪3人？

答案：1.地獄 2.惡魔之眼、邪眼 3.南極點 4.死刑 5.海鸚 6.雙螺旋 7.太平洋垃圾帶 8.皮質醇 9.蘇格蘭 10.賀知章、李白、張旭

挪威 埃及 土耳其

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