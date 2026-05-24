養生／防失智 年輕多存腦本 搭配「3動」、健康飲食

預防失智，要多動腦、社交互動，刺激腦部運作；示意圖。（圖／123RF）

許多人擔心經常忘東忘西是否為失智症的前兆？醫師指出，記憶力衰退是中老年人常見的現象，但若「重複出現記憶力問題」，並且「周遭人也覺得有異狀」，應盡速就醫診斷。

★走道效應 記憶短暫遺忘

台大 醫院神經部特聘主治醫師邱銘章提醒，如果出現某些記憶短暫遺忘的情況，不用太過緊張，例如，從房間走到廚房後突然忘記要拿什麼，走回房間才又想起來，這在心理學上稱為「走道效應」，在正常人身上也會發生，這種現象是大腦為了節省記憶能量所做的調整，並不代表失智。

許多人擔憂頭部外傷可能增加失智症的風險，邱銘章表示，這確實有可能，但一般日常生活中的輕微碰撞並不會直接導致失智症。真正需關注的風險，則是來自中度以上的頭部外傷，尤其是導致意識喪失或昏迷超過一小時的情況。

邱銘章說，當腦部因外傷出血，並在電腦斷層掃描或核磁共振掃描檢查發現異常，長期累積可能成為失智症的危險因子。因此，保護頭部並避免嚴重外傷，是預防失智症的重要措施之一。

人生可大致分為40歲以前、40至65歲、65歲以後3個階段。邱銘章指出，在前兩個階段，應該積極學習新知，如接受教育、培養新技能，以促進大腦神經網絡的連結，提升認知儲備，進而降低失智症的風險，並延緩失智發生。

許多40至50歲的上班族可能會發現，過去能輕鬆同時處理多項工作，但現在卻感到力不從心，甚至懷疑記憶力衰退。邱銘章表示，這並非失智前兆，而是「工作記憶」下降，建議隨著年紀增長，使用大腦資源時要更專注，一次只專心做一件事情，就會比較得心應手。

邱銘章指出，記憶力衰退是正常現象，但若重複出現記憶力問題，應盡速就醫。年輕時多存腦本，搭配「三動」生活和健康飲食，可有效預防失智，讓大腦保持活力。

★預防失智 飲食4重點

目前並沒有特定藥物能有效預防失智，但研究發現，健康飲食能夠減少風險。其中，地中海飲食與麥得飲食被認為最有幫助。這些飲食模式強調四大重點：

1.攝取大量生鮮蔬菜，但須留意並不包含水果，除了藍莓、黑莓、草莓等莓果類以外。

2.多攝取未精緻穀類、綠色蔬菜、堅果、橄欖油等富含抗氧化物的食物。

3.減少紅肉攝取，改吃魚類和雞肉，以減少飽和脂肪酸對大腦的影響。

4.限制全脂奶類、加工食品與人造奶油，避免攝取過多反式脂肪。

★身體、大腦、社交「動一動」

1.動身體：每周至少進行2.5小時以上的有氧運動，讓心跳上升、身體微微出汗，這有助於促進腦部血液循環。如果真的沒時間，可以利用快走和騎腳踏車代替開車。

2.動腦：多學習新事物，如學下棋、烹飪，或挑戰不同工作內容，避免大腦陷入固定模式。

3.社交互動：孤獨與缺乏社交刺激會提高失智風險，因此要保持人際互動，不要只是在社群軟體上傳長輩圖，而是要進行語言交流，分享想法與情感，這樣能有效刺激腦部運作。