我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

醫藥／熬夜、壓力、睡眠異常 脂漏性皮膚炎恐上身

李青縈
聽新聞
test
0:00 /0:00
臉上皮膚出現紅腫、搔癢、脫屑症狀，小心脂漏性皮膚炎上身。（圖／123RF）
臉上皮膚出現紅腫、搔癢、脫屑症狀，小心脂漏性皮膚炎上身。（圖／123RF）

天氣逐漸變熱，不少人臉上皮膚及頭皮開始出現紅腫、搔癢、脫屑症狀，小心脂漏性皮膚炎上身。醫師表示，青壯年及中老年人好發脂漏性皮膚炎，最常見的是臉上「T字部位」以及鼻子旁邊有脫屑狀況，有些人則是在頭部出現頭皮屑，或是胸前皮膚脫屑，甚至合併毛囊發炎、痤瘡等，發生原因多與睡眠、壓力、熬夜等有關。

台灣皮膚科醫學會常務理事、台北醫學院附設醫院皮膚科兼任副教授蔡仁雨指出，痤瘡（即青春痘）、酒糟性皮膚炎、脂漏性皮膚炎等，是臉上最常見的三種皮膚病，幾乎每兩個人就有一個人受過脂漏性皮膚炎所苦，在門診遇到比率高達一至兩成。

脂漏性皮膚炎與黴菌有關，蔡仁雨說，特別是常熬夜或是油性肌膚者，會因為皮脂腺分泌異常而導致黴菌量增加，皮膚產生發炎反應，進而形成脂漏性皮膚炎。抵抗力差的人，如果常吃刺激、辛辣食物、帶殼海鮮等，或是常喝酒，也會加劇皮膚發炎反應。

不少民眾以為脂漏性皮膚炎會合併掉髮，蔡仁雨說，雖然脂漏性皮膚炎、掉髮皆是壓力造成的結果，但兩者並不會同時產生。脂漏性皮膚炎只要壓力解除，很快就可以緩解；掉髮恢復則需要較長時間，可能得幾個月才會好。

預防脂漏性皮膚炎，最基本的是均衡飲食、適當睡眠。蔡仁雨指出，洗髮精如用一段時間後，洗完頭皮仍會「癢」，建議更換品項或挑選抗屑洗髮精；臉部的清潔，建議使用「中性」洗面乳，若清潔力太強會讓皮膚乾燥，得擦乳液恐增加毛孔堵塞，引發毛囊炎；油性保養品應針對局部乾燥部位擦拭，避免全臉塗抹。

脂漏性皮膚炎患者，要留意頭皮護理。（圖／123RF）
脂漏性皮膚炎患者，要留意頭皮護理。（圖／123RF）

蔡仁雨表示，脂漏性皮膚炎發炎反應輕微患者，如鼻子旁脫屑或些微泛紅，不需要特別治療，只要好好睡覺一、兩天即可改善；症狀嚴重者，如臉部泛紅面積擴大等，多使用抗組織胺或抗黴菌藥物治療，若合併毛囊炎，則會考慮使用四環黴素的抗生素治療，但必須搭配生活習慣改善、減少壓力、避免熬夜，治療一周後，皮膚就會顯著改善。

部分個案會透過類固醇加速改善症狀，蔡仁雨說，曾有一名30多歲上班族女性因脂漏性皮膚炎擦類固醇藥膏治療，雖然症狀改善，但生活習慣卻沒有改變，導致症狀一次次加劇，最後變成類固醇造成的「酒糟性皮膚炎」，整臉都是毛囊炎，只好戒用類固醇。他提醒民眾應找皮膚專科醫師診斷治療，並確認是否有使用類固醇。

防脂漏性皮膚炎5方法(資料來源／元氣網「疾病百科」 )
防脂漏性皮膚炎5方法(資料來源／元氣網「疾病百科」 )

上一則

養生／嚴守5大原則 炸過的油可再使用 但不要超過3次

下一則

醫藥／便血、常腹痛…小心大腸癌 4狀況快就醫

延伸閱讀

乾癬非一般濕疹 日曬15分鐘緩解搔癢不適

乾癬非一般濕疹 日曬15分鐘緩解搔癢不適
身上長紅痣代表肝不好？ 可能是櫻桃血管瘤

身上長紅痣代表肝不好？ 可能是櫻桃血管瘤

磨牙、臉緊繃、肩頸酸…醫：當心「顳顎關節障礙症候群」

磨牙、臉緊繃、肩頸酸…醫：當心「顳顎關節障礙症候群」
醫藥／上班族常偏頭痛 先調整作息

醫藥／上班族常偏頭痛 先調整作息

熱門新聞

亞利桑納州的哈瓦蘇派瀑布坐落於大峽谷國家公園側峽谷深處。(美聯社)

旅遊補給站／全球12最美瀑布 4座在美國

2026-05-17 02:08
全脂牛奶含有超過400種脂肪酸，其中許多對健康有益，可能具抗發炎、細胞修復與降血脂的功能。(圖/123RF)

養生／喝全脂牛奶4個好處 維持骨骼健康、有助體重管理

2026-05-17 02:05
如果大半輩子都忽略了退休規畫，那麼一些財務顧問指出69歲可能是最後一次規畫機會，可決定晚年生活的品質，以及是否能留下任何財產給繼承人。(圖／123RF)

退休財務／規畫退休帳戶 69歲可能是最後一次機會

2026-05-10 02:17

星座／天蠍座人氣上升 射手座事事完美

2026-05-17 02:00
攝取過多的鹽會影響心血管健康，還有隱藏的慢性腎病變、胃癌、骨質疏鬆等健康風險。（本報資料照片）

養生／減鹽7招 遠離高血壓、中風

2026-05-17 02:06
美國局氣的裝飾顯示出濃濃的北京風情。 （圖／局氣提供）

封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」

2026-05-24 02:30

超人氣

更多 >
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作