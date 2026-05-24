醫藥／熬夜、壓力、睡眠異常 脂漏性皮膚炎恐上身

臉上皮膚出現紅腫、搔癢、脫屑症狀，小心脂漏性皮膚炎上身。（圖／123RF）

天氣逐漸變熱，不少人臉上皮膚及頭皮開始出現紅腫、搔癢、脫屑症狀，小心脂漏性皮膚炎上身。醫師表示，青壯年及中老年人好發脂漏性皮膚炎，最常見的是臉上「T字部位」以及鼻子旁邊有脫屑狀況，有些人則是在頭部出現頭皮屑，或是胸前皮膚脫屑，甚至合併毛囊發炎、痤瘡等，發生原因多與睡眠、壓力、熬夜等有關。

台灣皮膚科醫學會常務理事、台北醫學院附設醫院皮膚科兼任副教授蔡仁雨指出，痤瘡（即青春痘）、酒糟性皮膚炎、脂漏性皮膚炎等，是臉上最常見的三種皮膚病，幾乎每兩個人就有一個人受過脂漏性皮膚炎所苦，在門診遇到比率高達一至兩成。

脂漏性皮膚炎與黴菌有關，蔡仁雨說，特別是常熬夜或是油性肌膚者，會因為皮脂腺分泌異常而導致黴菌量增加，皮膚產生發炎反應，進而形成脂漏性皮膚炎。抵抗力差的人，如果常吃刺激、辛辣食物、帶殼海鮮等，或是常喝酒，也會加劇皮膚發炎反應。

不少民眾以為脂漏性皮膚炎會合併掉髮，蔡仁雨說，雖然脂漏性皮膚炎、掉髮皆是壓力造成的結果，但兩者並不會同時產生。脂漏性皮膚炎只要壓力解除，很快就可以緩解；掉髮恢復則需要較長時間，可能得幾個月才會好。

預防脂漏性皮膚炎，最基本的是均衡飲食、適當睡眠。蔡仁雨指出，洗髮精如用一段時間後，洗完頭皮仍會「癢」，建議更換品項或挑選抗屑洗髮精；臉部的清潔，建議使用「中性」洗面乳，若清潔力太強會讓皮膚乾燥，得擦乳液恐增加毛孔堵塞，引發毛囊炎；油性保養品應針對局部乾燥部位擦拭，避免全臉塗抹。

脂漏性皮膚炎患者，要留意頭皮護理。（圖／123RF）

蔡仁雨表示，脂漏性皮膚炎發炎反應輕微患者，如鼻子旁脫屑或些微泛紅，不需要特別治療，只要好好睡覺一、兩天即可改善；症狀嚴重者，如臉部泛紅面積擴大等，多使用抗組織胺或抗黴菌藥物治療，若合併毛囊炎，則會考慮使用四環黴素的抗生素治療，但必須搭配生活習慣改善、減少壓力、避免熬夜，治療一周後，皮膚就會顯著改善。

部分個案會透過類固醇加速改善症狀，蔡仁雨說，曾有一名30多歲上班族女性因脂漏性皮膚炎擦類固醇藥膏治療，雖然症狀改善，但生活習慣卻沒有改變，導致症狀一次次加劇，最後變成類固醇造成的「酒糟性皮膚炎」，整臉都是毛囊炎，只好戒用類固醇。他提醒民眾應找皮膚專科醫師診斷治療，並確認是否有使用類固醇。