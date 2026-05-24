料理功夫／迷你肉腸捲

內餡食材：

臘腸2條、熱狗腸3條，叉燒醬汁少許。

外皮：(可做10個)

中筋麵粉1杯、玉米澱粉2大匙、糖1大匙、酵母粉1小匙、溫水半杯、沙拉油1小匙。

作法：

1.把臘腸和熱狗腸放入鍋中蒸熟，再從中間對半切一刀，塗抹少許醬汁備用。

2.在大碗中，倒入中筋麵粉、玉米澱粉、糖、酵母粉混合均勻。

3.慢慢加入適量溫水，用筷子攪拌成絮，再用手揉成麵團，再在表層淋上一層薄沙拉油防乾燥。

4.蓋上保鮮膜，醒1小時至2倍大，取出用手搓揉排氣，成一光滑麵團，再分成10等分。

5.把每等分再搓揉一次，然後再搓成約12吋長的圓麵條，取一段切好的肉腸，把長麵條在肉腸上繞圈圈。

6.鍋中倒入適量的水，蒸架上墊一張蒸籠布或烘焙紙，放上生胚，封口朝下，每個要有1吋的距離。

7.放上蓋子，讓生胚休息10分鐘，然後開大火蒸15分鐘，關火後再燜5分鐘防止回縮。

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