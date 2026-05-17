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養生／天然植化素「木犀草素」 有延緩白髮出現潛力？

編譯王郁婷
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木犀草素屬於多酚類天然化合物，廣泛存在於多種蔬菜中。(圖/123RF)
木犀草素屬於多酚類天然化合物，廣泛存在於多種蔬菜中。(圖/123RF)

不想染髮，又不希望頭髮變白，最新一項動物研究指出，從蔬菜中攝取一種天然植化素「木犀草素（luteolin）」，或許能延緩白髮的出現。

這項研究發表在《抗氧化（Antioxidants）》期刊中。研究團隊發現，接受木犀草素處理的老化小鼠，比其他對照組保留了更多的黑色毛髮。該成分廣泛存在於芹菜、胡蘿蔔、洋蔥、青椒、橄欖油與綠花椰菜等蔬果中。

木犀草素屬於多酚類天然化合物，具有抗氧化和抗發炎作用，過去研究指出，它有助於減緩皮膚老化、保護視力、降低發炎反應等。這次研究中，科學家將會自然老化長出白毛的小鼠分成三組，分別餵食木犀草素、橙皮苷與橙黃素，每天給予口服或外用處理，持續16周。結果發現，無論用哪種給予方式，木犀草素組的小鼠明顯保有較多黑毛。

研究推測，這可能與木犀草素提升endothelins（內皮素）蛋白表現有關。這些蛋白能維持黑色素細胞（melanocytes）功能，幫助頭髮保有色素，減緩變白。

人類與小鼠的黑色素細胞衰退機制有部分相似。隨著年齡增長，負責製造黑色素的細胞會提前「退休」，導致頭髮變白，而頭髮生長的細胞還在運作，因此會先看到白髮，再出現掉髮問題。

不過，醫學專家強調，人類的白髮成因複雜，與基因、荷爾蒙、壓力、氧化壓力、營養缺乏等多因素相關。「單靠某一種植化素，恐怕無法扭轉整體機制。」皮膚科醫師 Kristina Collins指出，人的遺傳背景往往才是白髮出現早晚的關鍵。雖然研究結果令人振奮，但專家不建議大量補充木犀草素保健品。不過，將富含木犀草素的蔬菜納入日常飲食，是安全又健康的做法。

富含木犀草素的食物

芹菜、胡蘿蔔、洋蔥、青椒、橄欖油、綠花椰菜、甜菜、萵苣、菠菜、甘藍、花椰菜、辣椒、百里香

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