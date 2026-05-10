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城鎮傳真／海邊享美食 加州卡梅爾小鎮迎盛會

曾維序
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加州卡梅爾被譽為「加州最佳濱海小鎮之一」。(美聯社)
加州卡梅爾被譽為「加州最佳濱海小鎮之一」。(美聯社)

被譽為「加州最佳濱海小鎮之一」的卡梅爾(Carmel-by-the-Sea)有著古樸的購物區、迷人的海景和清新的海風，這座小鎮今年6月將再度舉辦為期一周的特別美食盛會，屆時將有30家餐廳參與，遊客可以參加各種特別活動和主題日，單場活動門票最低100元，已有部分活動的一般票被搶購一空。

Travel + Leisure報導，卡梅爾旅遊局表示，今年的美食周活動將於6月5日至6月13日登場，名為「美食的藝術」(Art of the Plate)，多間餐廳和主廚們齊聚一堂，旅遊局稱這場盛會為「獨一無二的美食美酒節」。

在活動進行的那一周，遊客可以參加特別的活動和主題日，例如5日有廣場派對(Party at the Plaza)，9日在多洛雷斯街(Dolores Street)有「甜蜜的生活」(La Dolce Vita)，是以露天的家庭式義大利菜呈現義式共享餐桌。

其他活動還有被宣傳為「全球街頭市集」的波西米亞美食和音樂活動(Boho Bites & Beats)，活動日期為11日，將提供精釀雞尾酒，並著重展示不同區域的美食和美酒。

Travel + Leisure資深編輯巴拉爾(Susmita Baral)說，據說卡梅爾是全美「人均餐廳」最密集的地點，在一平方哩的步行範圍內就聚集了超過60間餐廳，但最令她難忘的是品質，居然可以在範圍這麼小的地方吃到這麼多美食。

巴拉爾說，從Chez Noir出色的晚餐到Jeju Kitchen令她難忘的辛奇通心粉，那裡實在太多令人著迷的美食，Stationæry和Aubergine這兩間餐廳則給她想再度造訪卡梅爾的理由。

每場活動的門票最低價為100元，可享有提前入場資格的VIP票最低價為125元，還可以用575元購買所有活動都能進入的升級VIP票。

參與活動的餐廳和葡萄園完整名單還沒公布，但已經有部分活動的一般票售罄，例如甜蜜的生活。

除了需要購票的活動外，當地餐廳還規畫在盛會期間推出特殊菜色，例如高級餐廳Foray將於5日和6日提供季節性的晚餐，三道菜125元，菜色包括Masami農場美國韃靼和牛(Masami Ranch American wagyu tartare)和自家熟成的蒙特利灣黑鱈(Monterey Bay black cod)。

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