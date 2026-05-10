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料理功夫／紫薯蒸糕和土豆蒸糕

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紫薯蒸糕
紫薯蒸糕

我家早餐不太愛吃麵包，所以我一有空就琢磨著變點花樣，做些不一樣的早點。下面這兩款早點簡單易做，不需揉麵。也不加糖，屬於健康食品。當然，喜歡有甜度的朋友，可以自行添加紅、白糖或蜂蜜。

紫薯蒸糕

材料：

紫薯泥250克、中筋麵粉300克、發酵粉一小勺、溫水或牛奶300克。

步驟：

1.紫薯削皮切塊蒸熟，趁熱搗成泥。

2.把麵粉和發酵粉倒入紫薯泥中，略微攪拌，分次加入溫水充分攪拌均勻，靜置發酵。

3.待麵糊發酵至兩倍大時，用勺子分裝入小杯子中。

4.小杯子麵糊靜置10-15分鐘後，放入蒸鍋，大火燒開，三分鐘後轉中小火蒸10分鐘。

5.關火兩到三分鐘後再出鍋，以免發糕表面遇鍋外冷空氣會急速塌陷。

土豆蒸糕

材料：

馬鈴薯泥300克、中筋麵粉300克、去核紅棗40克、發酵粉一小匙、溫水或牛奶280克。

步驟：

1.把兩個馬鈴薯削皮，切塊放入蒸鍋蒸熟，趁熱搗成馬鈴薯泥。

2.紅棗切碎放入馬鈴薯泥中。

3把麵粉和發酵粉一起倒入馬鈴薯泥中，加入溫水充分攪拌均勻，靜置發酵。

4.麵糊發酵至兩倍大時，用湯匙舀到小杯子裡，在麵糊上擺放幾粒紅棗碎。

5.小杯子麵糊靜置10～15分鐘後，放入蒸鍋蒸約15分鐘。

說明：紫薯蒸糕我沒有加紅棗，是因為覺得紫薯本身帶甜味；土豆味道較為清淡，而且土豆顏色偏白，加點紅棗既能增加甜味，也能起到點綴的作用。

紫薯蒸糕材料
紫薯蒸糕材料

土豆蒸糕
土豆蒸糕

土豆蒸糕材料
土豆蒸糕材料

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