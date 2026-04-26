封面故事／春來了 各地適合種的花

三色堇在盆栽中也能生長良好，能為門廊增色。（讀者Nancy提供）

春天終於來臨，此時也是售屋旺季的開始；當賣家忙著為看屋準備屋內佈置時，買家同樣重視房產的外觀，而沒有什麼比花更能吸引目光、讓人賞心悅目了。

田納西州房地產 經紀人協會副總監普林斯（Carmen Prince）表示，在售屋這件事上，「第一印象沒有第二次機會」。她說，庭院景觀會給購屋者留下持久的第一印象，維護不佳的庭院會讓他們認為房屋同樣缺乏妥善維護；一項調查顯示，僅因景觀維護不善，房產價值可能下降達30%。

紐約郵報報導，由於全美各地氣候差異極大，種植春季花卉的時機取決於居住的地區及植物耐寒區。花藝師希姆斯（Gloria Sims）指出，種植花卉的時機取決於種的是球根還是已成株的植物。例如鬱金香和水仙屬於球根類，必須在初秋時節種下，因為需一段低溫休眠期才能在春季開花；若直接種植成熟植株，則春季是最佳種植時機。

東北部 水仙、鬱金香、三色堇

對東北部屋主來說，水仙、鬱金香和三色堇都是極佳的春季花卉選擇。希姆斯說，和水仙和鬱金香不同，三色堇可在早春種植。

若有野生動物侵擾的問題，這些花亦是絕佳選擇，屬較不會被鹿啃食的植物。她表示，雖然多數品種直接種在土裡生長最佳，但三色堇在盆栽中也能生長良好，能為門廊增色。

西北部 杜鵑花、荷包牡丹

為西北部春季增添色彩的主要花卉包括杜鵑花、荷包牡丹（bleeding heart）和鬱金香。希姆斯指出，杜鵑花是堅韌的常綠灌木，很適合西北地區涼爽潮濕的氣候；荷包牡丹的粉嫩花朵，能為景觀增添視覺魅力。

荷包牡丹可為西北部春季增添色彩。（讀者Nancy提供）

希姆斯提醒，鬱金香對蜜蜂和蝴蝶都頗具吸引力，但需保護它們免受鹿的侵害。她說，這些植物多偏好排水良好的土壤，也能耐受較少的日照，但只要照料得宜，每年都會重新綻放。

東南部 薰衣草、向日葵、繡球花

普林斯表示，薰衣草是提升東南部、特別是田納西州房屋門前景觀的最佳花卉之一。這種多年生植物芳香且抗鹿害，既能吸引蜜蜂和蝴蝶，又能驅趕害蟲。

薰衣草是提升東南部、特別是田納西州房屋門前景觀的最佳花卉。（美聯社）

該地區的其他選擇還有顏色明亮愉悅、易吸引授粉者的向日葵，以及花朵碩大繽紛、花色會隨土壤pH值改變的繡球花。

西南部 勳章菊、加州罌粟花、馬鞭草

房產租賃平台Property Build創辦人尼爾森（Ryan Nelson）表示，在該地區，喜愛陽光的勳章菊（gazania）能帶來繽紛色彩，與乾燥的外在景觀融合。他還建議種植會自行播種的加州罌粟花，能低調地展現自然、隨性的魅力；而能吸引蝴蝶的耐寒馬鞭草，在較乾燥的氣候，也能為戶外空間帶來生機。

其他選擇還包括吊鐘柳（penstemons），特別是紅花吊鐘柳，希姆斯指出，它們是吸引蜂鳥的絕佳選擇。

中西部 鬱金香、紫錐花、蜂香薄荷

對中西部屋主而言，經典的鬱金香仍是春季花卉的不二之選，色彩豐富且能展現春日氣息。此外，尼爾森說，原生的紫錐花（purple coneflower）既與當地生態系統連結，又無需費心照顧。

紫錐花與中西部生態系統連結，無需費心照顧。（美聯社）

他也建議種植蜂香薄荷（bee balm），吸引蜂鳥、營造動態畫面，讓買家對房產的自然環境產生好感。