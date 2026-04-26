旅遊／東進阪出 富士山下踏雪尋幻

富士山下純潔，一塵不染。(圖皆由作者提供)

去年3月中旬，我參加了日本 「東進阪出」賞櫻體驗、熟悉之旅。

天意弄人，世事往往都是希望愈大，失望愈大。櫻花只在自由女神像下綻放了零星的幾朵；富士山 完全躲在了大風雪背後，不肯露臉。這是我旅遊生涯中最遺憾的一次。塞翁失馬之際，我卻見到了世間最純粹、和諧的景象。

★冰火泡湯 大自然餽贈

東京暖洋洋的陽光，剛令來自北方的我們解除了棉衣的束縛。但第二天傍晚，我們到達富士山下溫泉酒店時，已經開始飄起大雪。漫天鵝毛雪花卻更激起了團友們的熱情：一定要體驗風雪中泡溫泉！

溫泉，是火山贈予日本人最好的禮物，也讓日本贏得了「溫泉之國」的雅稱。無論什麼時候到日本旅行，「泡湯」絕對是必不可少的體驗。

日本的泡湯規矩是要全裸的，而且要先沖涼再下池。幸好男、女溫泉是分開的，當然你也可以選擇男女共池的大池。開始我感覺怪怪的、很彆扭，到了女賓溫泉一看，竟然一個工作人員也沒有，雖然室內只有一個泉，但只有三個泳客，而且煙霧瀰漫、朦朦朧朧，很是清靜。

水溫標示42℃，感覺滿燙的，我們泡著也很舒服。不一會就只剩下我和阿美兩人了，我倆迫不及待地跑去外面的露天溫泉。第一次體驗天體泡泉、並且是在冰天雪地中泡湯。我倆赤身裸體浸於仙氣纏繞的水中、素臉朝天承接風雪洗禮，如此的冰火泡湯就是大自然的饋贈，讓我感受到了最原始、質樸的古早味。

室外溫泉溫度比室內的還要高，我仰頭欣賞著漫天飛舞的雪花—悠悠天地間全是這婀娜多姿的小精靈；我凝視著、等待著它迎向我面的那一瞬；小精靈給予我每一剎那的凍感，都沖擊著血液的潮汐，那舒暢的快感比大熱天食冰淇淋更痛快淋漓，感覺妙不可言、無以倫比。

貴妃出浴，美絕天下！而我從溫泉中站起來的那一剎那，恍若盤古，洗盡清濁要開天闢地；當跨步而行，又覺有夸夫逐日之勢，腳下生風。可惜，一片雪花就讓我秒回赤裸裸的殘酷現實中。

我們選擇了正宗日式榻榻米房間入住，雖然我在家裡也有榻榻米房和茶室，但跟在大和民族這裡的感覺完全不一樣，特別是推開木框窗時，可一覽無遺地觀賞潔白的雪地和蔚藍色大海。阿美立即換上和服，泡壺抹茶來品嘗。

正如導遊所說，富士山下房屋的廁所防地震設計比城裡的更嚴謹，幾條粗角鐵霸氣地支撐牆角和天花板；浴缸比一般浴缸高；粗厚的浴簾兩面都可以防風、防水兼防火。

破冰飛雪天鵝情侶舞。(圖皆由作者提供)

★破冰飛雪 天鵝情侶舞

白色、純潔的世界是富士山給我的印象。風雪太大，看不到山，雖然有些失望，但我還是樂呵呵地跳前跑後抓拍兩岸風景，和獨釣寒江雪的漁翁頭。而不經意間，總是闖進了大王的鏡頭。

比我更忙碌的就是他，來自加拿大多倫多的大王旅遊主播，他把我們的所見和快樂全都眾樂樂去了：實時地分享給了他的粉絲們。

「眼睛看不到山，只要我們心中有山，腦海自然就生生不息，一切美好歸於此，」他大聲地對直播鏡頭說，同時也是對白天鵝號遊船的所有人說：「看，這對天鵝在冰水中追逐跳舞，我還是頭一回看到如此美妙、浪漫且溫馨的情景，我們如入仙境了！」引得鏡頭內外的人全都望向船邊，欣賞兩隻正在優雅而快速地來回轉圈的白天鵝。

「上帝為你關上了一扇門，必然會為你打開一扇窗」，在富士山下，我沒如願看到山，卻意外收穫了破冰飛雪天鵝情侶舞。

來自洛杉磯的露莎，本就行走不利索，陷在雪地裡，更是動彈不得。高大威猛的大王一手攙扶著她一邊前行，一邊直播。風雪太大，大王便關了直播，兩人躊躇前進。剛認識的兩個人，就如親人般，直接把暴風雪融化於腳下。

濃情化雪，第一次相遇的陌生人共抗暴風雪。(圖皆由作者提供)

長征忍野村。(圖皆由作者提供)

★忍野八海 日本九寨溝

都說蜀道難，難過上青天，而暴風雪中的忍野村路更是無法形容的糟糕。露莎直接拒絕了下車，我們剛下車，就全亂套了。首先是漫天的雪花遮擋了視野；積雪、車和遊客塞滿了空間；腳下根本沒立足之地，要麼踩在雪堆上，要麼踩在被踏得髒兮兮的泥濘雪水中。

各個旅遊團都是一下車，就找不到團友了，個個抱怨了幾句，無奈地跟著大隊行，而且為了安全不得不涉髒雪水行。長長的隊伍，望不著頭，而尾巴則越來越長。在這裡根本沒有膚色、種族之分，也根本看不清對方是誰，總之你拉我一把，我扶你一程相互扶持，我們就如當年「2萬5000里長征」那般過雪山踏泥濘。

終於，聽到了歡呼聲、讚嘆聲。我們也加快腳步，擠進了波光潾潾的夢幻仙境中。

忍野八海的平均水溫13℃，風景怡人，把所有人的不快和飢寒秒走了。個個都瘋狂抓拍，根本不用選角，處處都是不可複製的佳景，而自己則每分每秒都會成為眾人的風景畫中的一道亮點。

忍野八海顧名思義，就是忍野村湧泉群中包括出口池、御釜池、底抜池、銚子池、湧池、濁池、鏡池、菖蒲池共八個錯落有致的清泉。出口池、底抜池和銚子池風景旖旎，清澈的池水下長著美麗的花草和粗枯枝，真不愧為「日本九寨溝」。

世界文化遺產，忍野八海。(圖皆由作者提供)

這裡雖沒有壯觀如諾日朗的瀑布，也沒層層疊溢的珍珠灘，但卻柔潤進了漓江山水那份清秀脫俗和西湖的羞澀靈氣。湧池那些淘氣的大金魚，小錦鯉相互追逐嬉戲，竟讓我如臨「花港觀魚」，忘情地坐在蓋滿雪的石頭上擺拍。

我穿了防水服，可以安然坐在雪石上看風景，那感覺就如身處華清池，腳踏著厚厚的積雪，身旁卻是熱氣騰騰的溫泉水。對岸是熙熙攘攘的人群在接龍嘴噴出來的礦泉水，那泉水甘冽可口，據說能醫百病，辟邪鎮災。

和九寨溝一樣，這裡把我們南方人的大水池稱為「海子」，而且這八個池不大，我們轉了幾圈就去看土特產。

一杯熱氣騰騰、清香撲鼻的抹茶伴著一個大笑臉呈現我面前。秀色可餐之後，再來一杯免費熱飲，真乃人生最高享受。對面檔攤排著長長隊伍在等候煎草餅，「300日圓等於2美元」，阿美的計算速度快，行動更快，話末完立即去排隊了。

人在旅途，必須具備應對萬變的能力，我覺得按規畫進行的旅程會顯得平淡無奇；因為意外，才有驚喜、更添激情；而留有遺憾的旅程也更讓我難以忘懷、體會更深！