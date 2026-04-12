新聞眼／阿提米絲3部曲 繞月→登月

2026年4月1日，「阿提米絲2號」在佛州卡納維爾角甘迺迪太空中心發射升空。(路透)

在希臘神話中，狩獵女神阿提米絲(Artemis)是太陽神阿波羅(Apollo)的孿生妹妹；在國家航空暨太空總署(NASA )的宏大計畫中，阿提米絲正追隨著阿波羅的軌跡，展開月球之旅。

美東時間4月1日晚間6時35分12秒，「阿提米絲2號」任務四名太空人 乘坐著「獵戶座」(Orion)太空艙，由太空發射系統(Space Launch System，SLS)巨型運載火箭推送，從佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射升空。他們將是半個多世紀以來，最接近月球，而且是首批進入深空(Deep Space)的人類。

而「阿提米絲計畫」的背景與任務內容，也充滿著「阿波羅計畫」的影子，並且建立在其成就基礎之上。

美中太空競賽

「阿波羅計畫」是冷戰時期美國因應蘇聯太空挑戰的對策和產物。時間快轉到21世紀，蘇聯早已解體，但美國在太空探險的競技場上出現了新的對手，中國。

1992年9月21日，中共中央政治局通過「中國載人航天工程」，代號「921工程」，啟動「神舟載人飛船」計畫。2003年10月15日，太空人楊利偉搭乘神舟五號飛船由長征二號F型火箭載送，從甘肅酒泉衛星發射中心發射升空，成為第一個進入太空的中國人。

如今，神州23號飛船預計將於2026上半年發射；可以容納三個人的「天宮空間站」(China Space Station)已經開始在地球軌道上運作，進行各項實驗和技術驗證。

中國還成功將無人探測器送上月球背面，這是至今唯一實現此一目標的國家；同時中國正在加緊努力，爭取在2030年之前將太空人送上月球南極附近。

另一方面，經過數十年的政策搖擺不定之後，NASA終於在2017年10月宣布實施「阿提米絲計畫」，目標是在2024年之前再將美國太空人送回月球，並在2028年於月球表面建立永久基地，為登陸火星和更進一步的深空探測任務奠定基礎。

NASA的目標也是月球的南極地區，那裡長年被陰影籠罩的隕石坑被認為可能蘊藏著大量冰層，可以為在月球基地上居住的太空移民提供飲用水，以及提煉火星探測火箭所需的氫燃料。但前提是，NASA必須搶在中國之前完成任務，贏得第二次太空競賽。

2020年5月，美國和八個國家的太空機構簽署「阿提米絲協定」，宣布共同探測和開發月球資源。隔年11月9日，NASA表示由於相關科技、系統和裝備開發進度延誤，載人登月計畫推遲至2025年以後。

阿提米絲任務延遲

經過兩次因技術問題導致臨時取消發射之後，阿提米絲1號終於在2022年11月16日，從甘迺迪太空中心順利升空。這趟任務並未搭載太空人，主要目的是系統驗證。

獵戶座太空艙在五天後首次飛越月球，並在接下來三周內持續繞月飛行140萬哩，距離月球表面最近時距離僅大約60哩，其中還有六天是在月球的遠距逆行軌道上飛行。

12月11日太平洋標準時間9時40分，獵戶座安全艦落聖地牙哥外海，證明了阿提米絲計畫的可行性，為後續飛行任務開啟綠燈。

在阿波羅計畫中，阿波羅8號的太空艙環繞月球飛行了10圈，近距離觀察月球表面，並拍攝大量照片。而「阿提米絲2號」歷經五天飛行後，他們的獵戶座太空艙會掠過月球，再到月球背後4047哩的深空，到人類從未抵達的「深處」，蒐集深空飛行對人體與設備影響的相關數據。「阿提米絲2號」於美東時間6日下午1時57分打破了人類太空飛行距離紀錄，超越了「阿波羅13號」所創下的24萬8655哩；並於美東時間晚上7時02分達到距離地球最遠的25萬756哩。

獵戶座將利用月球引力的彈弓效應「彈」回地球引力範圍。當年阿波羅13號任務發生故障而失去動力的太空艙，也是利用同樣方式繞到月球背面再返回地球。只是這次「阿提米絲2號」飛得更深、更遠。

然而，「阿提米絲2號」任務也如同先前一樣，發射日期由於種種問題從2024年11月一再被推遲到2026年4月。原本NASA計畫在「阿提米絲3號」任務時，就讓太空人登陸月球，重現當年阿波羅計畫的高潮。但新任署長艾薩克曼(Jared Isaacman)今年2月大幅修改計畫，在實際登陸月球之前再增加一趟任務，讓太空人在地球軌道上練習將獵戶座太空艙與仍在研發中的「月球登陸器」(lunar lander)對接。「阿提米絲3號」任務預計將在2027年中發射。如此一來，重返月球表面的「阿提米絲4號」任務將會被推遲到2028年，甚至更晚。

載具類似阿波羅

阿提米絲計畫所使用的載具系統，基本上和阿波羅計畫大同小異，主要是由運送火箭、太空艙和月球登陸器三大部分組成。

阿波羅計畫的農神5號火箭(Saturn V，又譯土星5號)共由三節火箭發動機所構成，全高363呎，每節火箭僅能燃燒一小段時間，便須拋棄。阿提米絲的太空發射系統(SLS)則有兩節拋棄式火箭和兩具外掛式固態火箭助推器，全高322呎，但推力比農神火箭更大。

SLS一直到2022年才進行了第一次，也是唯一的一次無人試飛。

獵戶座太空艙是阿提米絲任務組員的主要生活空間，可以容納四名太空人，而阿波羅任務只有三人。當抵達月球軌道時，獵戶座將會暫時脫離上層運載火箭，調轉180度後將登月器從貨艙中牽引出來。兩名太空人會乘坐登月器降落月球表面，另外兩人則留在太空艙內繼續環繞月球飛行。登陸任務結束後，登月器會發動火箭升空，回到軌道與獵戶座會合。四名太空人將再搭乘獵戶座返回地球，高速穿越大氣層，最後以減速傘降落加州外海。

至於負責將太空人送到月球表面的登月器，目前型號尚未確定。馬斯克旗下SpaceX太空探索公司的「星船」(Starship)和貝佐斯Blue Origin藍源公司的「藍月號」(Blue Moon)正在競爭，哪家先開發成功，就可以先登陸月球。

非裔、女性也加入

阿波羅計畫的太空人清一色都是男性，而且全部是戰鬥飛行員出身。阿提米絲計畫的人員組成，則反映了美國目前的社會結構，並展現出國際合作精神。

阿提米絲2號任務的四名組員，包括兩名前海軍戰鬥機飛行員，其中一名是非裔美國人；兩位任務專家，一位是女性電機工程師，另一位則來自加拿大。

阿波羅11號發射時，擁擠的發射控制中心裡只有一名女性工作人員。現在，在同一個發射控制中心，「阿提米絲2號」的發射主任查莉·布萊克威爾-湯普森(Charlie Blackwell-Thompson.)是NASA的第一位女性發射主管；她從2016年起便開始擔任指揮火箭發射工作。

致力實現月球長居

首批登陸月球的阿提米絲太空人預計將在月球停留大約一周。在後續的任務中，太空人將攜帶材料到月球，開始興建永久基地。NASA正致力於實現在月球上長期居住，做為前進火星的前哨站。不過艾薩克曼表示，「月球基地建成之初不會像現在這樣，建成一座玻璃穹頂城市。」 3月底，他公布月球基地的藍圖，展示居住艙、探測車、無人機、發電站等設施。 NASA計畫在未來七年內投資200億元。

2026年4月1日，「阿提米絲2號」在佛州卡納維爾角甘迺迪太空中心發射升空；一名女子拿手機拍下月亮景像。(路透)

2026年4月1日，「阿提米絲2號」在佛州卡納維爾角甘迺迪太空中心發射升空；民眾觀看發射實況。(美聯社)

2026年4月2日，「阿提米絲2號」的四名太空人在月球軌道上 透過視訊會議亮相。(美聯社)

歷史性的一刻。阿提米絲2號於6日美東時間下午7時2分達到距離地球最遠的25萬2756哩處，超越了人類迄今為止從地球出發的最遠距離。圖為阿提米絲2號從獵戶座太空船拍攝到月球的景象。 (路透／NASA)

2026年4月2日， 阿提米絲傳回來從獵戶座太空艙拍攝的地球。(路透)