封面故事／寵物也會過敏 皮膚搔癢顯現

狗狗頻繁抓撓，尤其是頸部、耳朵或腹部，可能正受過敏之苦。(圖／123RF)

春天對狗來說是最開心的季節，但也是過敏高峰期。與人類打噴嚏、流鼻水不同，狗的過敏多表現在皮膚與行為上，例如搔癢、舔腳或反覆耳朵發炎。專家指出，透過觀察徵兆、減少過敏原接觸並適時就醫，多數的狗狗都能舒適度過花粉季。

根據Wsbtv報導，不同於人類常見的打噴嚏和流眼淚，狗狗的過敏通常以皮膚顯現，最初的徵兆往往是腳掌發癢、耳朵感染或狗狗不斷在地毯上摩擦臉部。因此，冬天時還很正常的毛小孩，一旦到了春天可能就會開始持續抓撓。獸醫表示，其實這種情況非常常見。

環境性過敏(通常稱為異位性皮膚炎)是狗最常見的慢性疾病之一。康乃爾大學獸醫學院(Cornell College of Veterinary Medicine)研究就指出，約有10%至20%的狗一生中會經歷環境性過敏，常見誘因則包括花粉、草類與黴菌。由於症狀與人類感冒式過敏不同，許多飼主第一時間難以察覺。

狗狗的免疫系統有時會「過度保護」，將花粉或黴菌孢子視為威脅，從而產生發炎反應，導致皮膚發癢、發紅和刺痛。

狗狗度過了寒冬，在春天可開心的外出，在草地和花叢上打滾，但如過敏上身，就不好玩了。(圖／123RF)

草叢跑跳 沾惹花粉

另外，狗狗接觸環境的方式與人不同，人類主要是吸入花粉，而狗狗則是在草叢跑跳、翻滾時，透過皮膚和毛髮收集過敏原，因此過敏反應常出現在腳掌、腹部和腿部內側。而且狗狗過敏通常是逐漸形成的，許多狗在幼年時沒有症狀，而是隨著多年反覆接觸，免疫系統逐漸敏感，到了年輕成犬期才開始出現明顯反應。

如果發現以下行為，您的愛犬可能正受過敏之苦：

1. 頻繁抓撓：特別是頸部、耳朵或腹部。

2. 舔舐或啃咬腳掌：花粉易卡在腳趾間，狗狗會試圖透過舔舐緩解。

3. 耳朵問題：耳道發炎易引發細菌或酵母菌滋生，導致重複感染或頻繁甩頭。

4. 摩擦行為：在家具或地毯上蹭臉。

簡單習慣 即可預防

狗的過敏通常集中在特定部位，原因與牠們的行為有關。雖然無法完全消除過敏原，但透過以下簡單習慣，便能顯著提升狗狗的舒適度：

1. 散步後擦腳：用濕布或寵物 專用濕巾清除腳趾間的花粉。

狗狗散步後擦腳或增加洗澡頻率，可讓過敏的狗狗的舒服些。(圖／123RF)

2. 增加洗澡頻率：沖掉毛髮上的環境廢物。

3. 定期清洗寢具：減少室內過敏原堆積。

4. 維護戶外環境：修剪草皮。

5. 改善室內空氣：使用空氣清淨機並定期更換濾網。

在營養補充方面，獸醫建議可補充Omega-3脂肪酸、高品質蛋白質及抗氧化劑。雖然飲食不能消除環境過敏，但能增強狗狗皮膚的抵抗力，讓毛小孩能再次盡情享受春光，而非不停地抓癢。