封面故事／5原因 深夜讓過敏變嚴重

一屋子雜亂，如果再加上室內過敏原，花分過敏症狀就很可能會在夜間加重。(圖／123RF)

換季時節到來，不少人又開始出現過敏症狀，且這種季節性過敏症狀通常都會在夜間加重；接觸花粉或其他過敏原、躺下睡覺、使用加濕器等，都可能是導致你夜間過敏症狀惡化的原因。

1. 房間充滿灰塵或黴菌

一屋子的灰塵或黴菌，如果再加上室內過敏原，你的過敏症狀就很可能會在夜間加重。

紐約大學 朗格尼醫院(NYU Langone Health)過敏免疫風濕科醫師、紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)學臨床助教帕里克(Purvi Parikh)指出：「很多人會對臥室裡的東西過敏。」

緩解方法：移除地毯 (或經常吸塵)，使用防蟎床墊套和床架，並考慮使用空氣清淨機。

2. 躺下時症狀較嚴重

「當你躺下時，基本上鼻子裡的東西都會順著喉嚨流下去，」帕里克說到並解釋，與站立時相比，躺下時鼻腔和喉嚨的解剖結構會導致咳嗽、喘息和呼吸困難的症狀更嚴重。

緩解方法：用額外的枕頭墊高頭部。

和寵物一起睡覺，可能加重花粉過敏症狀。(圖／123RF)

3. 睡在寵物 附近

寵物皮屑，也就是哺乳類動物脫落的死皮細胞，也會加重過敏症狀；寵物皮屑會殘留在空氣中，並可能積聚在地毯或被褥上。

緩解方法：不要讓寵物睡床上

4. 將花粉帶入室內

如果不是室內過敏原加重了你的症狀，那就很可能是你無意間帶進屋裡的花粉；若你有寵物，你的寵物外出時也很可能會將花粉帶回屋中。

緩解方法：關閉窗戶，睡前淋浴並換上乾淨的睡衣。

5. 使用加濕器

會導致過敏的塵蟎需要潮濕的環境才能生長，而加濕器會增加空氣濕度；且如果不定期清潔或更換濾網，加濕器中產生的黴菌孢子就也很可能會進入空氣中。

緩解方法：關閉或定期清潔。