我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

理財百科／中低收入投資者 5年增2.7倍

編譯莊瑞萌
聽新聞
test
0:00 /0:00
自2020年以來，中低收入投資人的數量成長了2.7倍。（圖／123RF）
自2020年以來，中低收入投資人的數量成長了2.7倍。（圖／123RF）

儘管許多消費者因生活成本上漲而感到經濟吃緊，但最新報告顯示，愈來愈多中低收入者開始投入投資市場。根據貝萊德基金會(BlackRock Foundation)與非營利組織Commonwealth發表的共同研究發現，自2020年以來，中低收入投資人的數量成長了2.7倍，增幅達167%。

根據CNBC報導，這份研究引用了摩根大通研究中心(JPMorganChase Institute)的數據，針對約1000萬名活躍帳戶持有者的匿名交易紀錄進行分析，數據涵蓋了2024年預估中位數年收入分別為2.9萬元與5.1萬元的群體。

Commonwealth執行長佛萊克(Timothy Flacke)指出，「數據證實，過去幾年參與資本市場的人群分布已發生劇烈變化。」

另一項由貝萊德基金會與非營利組織Commonwealth在2025年1月進行的調查也發現，54%的低收入與中等收入者已參與零售資本市場投資。該調查共訪問2750名受訪者，對象為年收入3萬至7萬9999元的家庭，其中超過一半是在過去五年才開始投資。

2020年以來，多項因素造成中低收入族群投資參與率的提升。根據相關機構分析，這些因素包括投資資訊獲取更加便利以及更多線上券商與交易App的興起，許多平台提供低投資門檻，讓投資變得更加容易。另外，新冠疫情期間的紓困方案增加消費者的可用現金，加上強勁的市場表現都提供了額外的投資誘因。

專家表示，負擔能力仍是投資的主要阻礙，因為受新冠疫情影響，通膨持續攀升，消費者物價指數(Consumer Price Index)年增率在2022年6月達到9.1%的高峰。儘管通膨攀升已放緩，截至今年1月為止，過去12個月的CPI年增率降至2.4%，但物價依據維持在高檔，引發民眾對生活成本的擔憂。美國銀行研究院(Bank of America Institute)就指出，低收入家庭往往面臨較高的通膨衝擊。

儘管如此，中低收入者在2020年至2024年間的投資比例，相較於2015至2019年間，占其所得比重仍增加約30%。

研究也發現，短期或季節性的收入增加，例如退稅、獎金或臨時所得都是促成中低收入者投資行為活躍的關鍵因素。

低收入

上一則

理財百科／生活成本飆 國人常見5招省錢

下一則

退休金／善用健康儲蓄帳戶 更勝401(k)

延伸閱讀

高盛揭AI衝擊美勞動市場 恐帶來「職業降級」長期傷害

高盛揭AI衝擊美勞動市場 恐帶來「職業降級」長期傷害
「E型經濟」登Google熱搜關鍵詞 專家示警美國恐經濟衰退

「E型經濟」登Google熱搜關鍵詞 專家示警美國恐經濟衰退
投資人寄望荷莫茲海峽開通 下周美通膨數據成戰爭影響首要檢驗

投資人寄望荷莫茲海峽開通 下周美通膨數據成戰爭影響首要檢驗
返校讀研愈讀愈窮？ 3領域薪資投報率極低

返校讀研愈讀愈窮？ 3領域薪資投報率極低

熱門新聞

在全球以英語為主導語言的時代，美國大學英語系文憑竟被視為一項「回報不佳」的投資？(作者按照內文情境以AI生成)

教育／美國大學英語系畢業 注定低薪？

2026-04-05 11:50
「鏢人」將武俠重新帶回銀幕；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

娛樂／「鏢人」打破紀錄 武俠回得來嗎

2026-04-05 02:03
2001-2025年之間，哪些書或作家，是你最喜愛的？(圖／123RF)

封面故事／25年 哪些「名字」長駐你心？

2026-04-05 02:30
美國政府最新的飲食指南敦促大眾優先攝取「原型食物」，包含富含纖維的全穀類，同時減少攝取高加工食品；示意圖。（圖／123RF）

養生／改善消化系統 膳食纖維掀風潮

2026-04-05 02:05
大稜鏡溫泉觀景台。 (圖／123RF)

城市傳真／黃石公園7個隱祕觀景點 快排入行程

2026-04-05 02:23
專家表示，一天刷三次沒有比兩次好。（圖／123RF）

養生／早中晚都刷牙沒必要 1天2次剛好

2026-04-05 12:16

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美