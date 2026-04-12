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美國現象／蘋果成立50年 曾是產品創新者 如今面臨中年危機？

記者許珮絨
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蘋果創辦人喬布斯(右)與現任執行長庫克(左)2010年7月16日同台。(美聯社)
蘋果創辦人喬布斯(右)與現任執行長庫克(左)2010年7月16日同台。(美聯社)

1976年創立的蘋果，今年迎接50周年重要里程碑。這間創新巨頭，用半世紀時間寫下一部幾乎等同於現代科技史的發展軌跡，從Mac讓個人電腦走向圖形介面，到iPod與iTunes重塑音樂產業的發行模式，再到iPhone開啟智慧型手機革命與行動網路時代，蘋果既是產品創新者，也是規則制定者。

然而，隨著人工智慧改變競爭規則，這家曾多次「定義時代」的公司開始顯露追趕壓力，在熱鬧慶祝50周年同時，也必須面對企業難以迴避的「中年危機」。

AI技術競賽落後

過去50年間，創辦人喬布斯賦予了這個品牌無可取代的創新靈魂，以使用者體驗為核心，將複雜科技轉化為簡單、優雅且直覺的產品，重新定義人與科技的互動方式。接棒的現任執行長庫克則將這套產品哲學規模化，透過供應鏈整合與全球市場擴張，打造出橫跨硬體、軟體與服務的生態系，將蘋果推向近4兆美元市值的巔峰。

蘋果半世紀掌舵手
蘋果半世紀掌舵手

但在AI浪潮席捲下，蘋果的布局顯得保守甚至慢半拍。市場最直觀的感受來自Siri，這個2011年問世、曾領先全球的語音助理，至今在多步驟推理與上下文理解上，仍難以與ChatGPT或Google Gemini匹敵 。

為彌補在大模型上的技術落差，蘋果選擇與Google結盟，將Gemini模型與其雲端算力納入Apple Intelligence與新版Siri的底層架構。有分析指出，此舉雖借重Google的基礎設施優勢，卻也埋下戰略風險，當核心AI能力仰賴外部供應，未來iPhone可能淪為多種AI服務的載體，其封閉生態系的主導權亦將受到侵蝕。

另一派觀點認為，蘋果刻意放慢腳步，避免投入數千億美元建置AI基礎設施，轉而透過合作與小規模收購，等待技術與商業模式成熟。這種「後發制人」的策略過去屢試不爽，但在AI這種高速競賽中是否仍然有效，已成最大問號。

新成長曲線難尋

另一問題在於，iPhone等核心產品已進入成熟期，成長動能明顯放緩。雖然仍是營收主力，但市場研究顯示，多數消費者換機原因多為設備老化，而非被新功能吸引，顯示產品創新的拉貨力正在減弱。蘋果亟需下一個重磅產品支撐其高估值，然而自2010年代後期以來，類似Mac、iPod、iPhone這類改變產業的突破尚未再現。

蘋果不是沒有嘗試開闢新戰場。被寄予厚望的空間運算裝置Vision Pro，因價格過高與應用不足而銷售慘澹；IDC數據顯示，其2024年出貨量僅約39萬台，2025年第四季預估更跌至4.5萬台，高昂定價與缺乏殺手級應用成為致命傷。加上籌備長達10年的電動車計畫已告吹，新成長曲線遲遲未現，華爾街的期待正面臨考驗。

庫克時代下的蘋果帝國
庫克時代下的蘋果帝國

核心人才出走潮

比技術落後更令蘋果擔憂的，是核心研發人才的大規模失血。自2019年設計靈魂人物艾夫(Jony Ive)離職後，蘋果設計團隊已大幅更替，硬體美學優勢面臨斷層。

壓力同時來自外部激烈的挖角競爭。由艾夫創辦、後來被OpenAI以約64億美元收購的AI新創公司io，在短時間內從蘋果硬體部門挖走數十名頂尖工程師，涵蓋相機與晶片開發等關鍵部門；在軟體端，Meta則祭出2億美元的天價，成功挖走蘋果AI模型團隊負責人龐若鳴(Ruoming Pang)，以及主導Siri問答能力與搜尋架構的高階主管楊克(Ke Yang)。曾以忠誠著稱的蘋果，正失去對頂尖研發人才的吸引力。

亟需找到新敘事

如果說蘋果的前25年是創新者、後25年是擴張者，那麼站在50年的門檻上，它正面臨第三階段的考驗：如何在AI時代重新定義自己。蘋果目前的現金儲備與全球生態系仍是強大護城河，但這些優勢多半建立在過去的成功模式之上。

AI時代的競爭，不再只是產品體驗，而是算力、數據與模型能力的全面競賽，若蘋果無法在技術轉折中找到新敘事，將面臨被邊緣化的風險。正如科技分析師巴加林（Ben Bajarin）所言，蘋果下一階段的成長，將取決於它如何利用AI來重新定義自家的硬體生態系。

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