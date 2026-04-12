新聞眼／漫畫「丁丁歷險記」攜手LEGO 帶玩家奔月

「丁丁歷險記」與LEGO首次合作的登月火箭(Tintin Moon Rocket)套裝，4月1日上市。(取材自官網)

經典漫畫「丁丁歷險記」首次與LEGO合作，推出最新商品--「丁丁歷險記」登月火箭 (Tintin Moon Rocket)套裝，已於4月1日發售。這款套裝重現漫畫中著名的火箭場景，不僅吸引丁丁粉絲，也讓喜愛LEGO的家庭與收藏愛好者為之瘋狂。

五位經典角色人偶與狗狗。(取材自官網)

成品共1283片、49公分高

「登月火箭」為LEGO旗下LEGO Ideas系列，編號21367的最新商品，靈感來自於經典漫畫「奔向月球」(Destination Moon) 與「月球探險」(Explores on the Moon)，帶玩家踏上漫畫歷史中的經典旅程。漫畫中丁丁與好友探險家哈達克船長意外捲入太空冒險，駕駛火箭前往月球，這段故事融合幽默、冒險與科技想像力，成為漫畫史上的經典橋段，也啟發無數讀者對太空探索的想像。

這款「登月火箭」最初由來自葡萄牙的樂高粉絲設計師Alexis Dos Santos提出，並在平台上獲得一萬票支持，經過LEGO Ideas評審委員會審核後，批准製作成總共1283片零件、成品達49公分高的作品，重現了極具辨識度的紅白棋盤格火箭，讓故事從紙上延伸到實際的組裝體驗。套裝附帶穿著太空衣的丁丁、哈達克船長、卡爾庫魯斯教授、杜邦德與杜邦特五位經典人偶，加上忠誠的狗狗米魯(Snowy，法文為 Milou)，據官方透露，控制室螢幕的地圖中還有設計師隱藏的小彩蛋，也成為商品的特色之一。

LEGO對美國家庭而言，是結合寓教於樂、促進家庭凝聚力與激發創造力的核心玩具之一，加州的Lego Land更是許多家庭度假與親子遊憩的熱門地點，充分反映LEGO在生活中所占的比率與影響力。

LEGO Ideas編號21367系列，由1283片零件組成。(取材自官網)

邊組裝邊練習空間與解構

這款「登月火箭」除了還原漫畫場景，也被部分家長視為兼具學習元素的玩具，有家長表示：孩子在組裝過程中能練習空間組合與結構概念，例如零件如何拼接與支撐，對培養耐心與專注力也有幫助。以火箭為主題的設計，也能在遊戲之餘，延伸討論太空與科學相關話題，成為日常生活中接觸科普內容的一種方式。

「丁丁歷險記」原作出自比利時漫畫家埃爾熱(Hergé)的筆下，是比利時文化的重要代表之一，漫畫中幽默、冒險與精細的繪圖風格，不僅在比利時家喻戶曉，也在全球累積了大量粉絲。這次的「登月火箭」不只是玩具，更是文化的延伸，對收藏愛好者來說火箭造型的高辨識度設計，更使其兼具展示與收藏價值。民眾可透過LEGO官方網站與零售通路進行預購，部分商店可能在開賣首日推出限量庫存，也讓這款經典火箭在開賣前就掀起粉絲間的討論與期待。