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移民專頁／來美陪讀 B-2簽證≠可長期居住

記者邵敏
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未成年子女來美讀書，陪讀父母需注意自己的簽證類型，如果頻繁長期停留美國、入境目的與簽證類型不符，恐帶來一定風險。

南加不少來自中國的小留學生，就讀當地私立學校，有些家長選擇讓孩子寄宿當地家庭，也有父母放心不下，全程「在美陪讀」。小黃同學在洛杉磯一家私立中學讀書，持旅遊簽證的媽媽每次來美居住半年陪伴孩子，回中國短暫停留幾月後，又返回美國陪讀。

小黃媽媽說，身邊不少沒有綠卡的華人家長都採取這種方式，也有家庭成員每半年輪流來美陪讀，「上半年媽媽陪，下半年爸爸陪，甚至爺爺奶奶到美國陪讀、照顧孫子女」。小黃媽媽表示，前幾年一些陪讀父母為了在美國多待一會，曾想方設法申請延長留美時間，大部分都會獲批准，再次入境也沒有出現問題，但最近一段時間，不少家長申請延期被拒。

資深旅遊業者顧彬彬表示，美國沒有專門的「陪讀簽證」，如果未成年孩子來美讀書，家長想陪伴照顧，通常考慮申請B-2旅遊、探親簽證。美國領事業務手冊明確提到，父母陪同持F-1學生簽證的未成年子女來美，符合條件時，可給予B-2簽證。「但這不是長期、穩定意義上的陪讀身分，也不等於可以長期在美居住。」顧彬彬解釋，「是否簽發、簽證給予多久時間、能否多次入境，取決於簽證官和入境審查」。

他進一步指出，從法律和實務上看，B-2簽證更接近探親、照顧、短期陪伴，如果家長是送孩子來美國入學報到、安置生活等，就是持B類簽證。但此類簽證並非為家長「長期陪讀」設計，「如果頻繁長期停留、入境目的與簽證類型不符，都會帶來一定風險；入境時海關也會看是否有真實的臨時停留意圖，這點要特別謹慎」。

此外，值得注意的是，對持F-1學生簽證的當事人來說，其配偶、未滿21歲的未婚孩子，可以申請F-2家屬簽證。但父母不屬於F-2家屬範圍，因此家長不能因為子女是F-1而申請F-2。

華人 移民 洛杉磯

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