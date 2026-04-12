周日動動腦／聖派翠克節的聖人並非愛爾蘭人， 因他的父母是哪裡的公民

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.愛爾蘭在四月慶祝聖派翠克節，但這位生於公元385年的聖人並非愛爾蘭人，因他的父母都是哪裡的公民？

2.100多年前，哪位美國作家曾發表一篇諷刺性短篇小說，以第一人稱描寫他選紐約州 州長的故事？

3.專用於外科手術的「利陶爾」剪刀(LittauerScissors)，主要用途是什麽？

4.不少英國人在1698年的愚人節被愚弄，跑到倫敦塔要看什麽洗澡？

5.因因為球是橢圓的，所以欽博拉索山(MountChimborazo)成了離地心最遠的山峰，此山位於哪個國家？

6.1970年以哪個動物的歌聲所發行的專輯，意外引發了一場環保運動，導致聯合國 開會決定10年内全球禁止捕獵該物種？

7.世界上最長的公路全長約48000公里，跨越17個國家，這是哪條公路？

8.為明確標示地段的產權歸屬，哪座歐洲城市在16世紀最早開始使用門牌號碼？

9.冥王星本為為大行星之一，但在2006年被降級為哪一類星？

10.有些水果含有強烈的蛋白質分解酶，你吃它的時候，它其實也正在「消化」你。您可以找出三種嗎？

答案：答案：1.羅馬2.馬克吐溫3.拆線4.獅子5.厄瓜多爾6.座頭鯨7.泛美公路8.巴黎9.矮行星10.鳳梨，木瓜，奇異果