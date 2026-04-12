我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

料理功夫／春意餐桌

原志
聽新聞
test
0:00 /0:00
清炒蔬菜豆
清炒蔬菜豆

外出旅遊多天，利用冰箱裡的存貨，做了幾道充滿春天氣息的寫意菜餚，湊成簡單而繽紛的家常晚餐。

清炒蔬菜豆

材料：

1.青豆100克、玉米粒100克、胡蘿蔔丁100克、火腿肉丁100克、老虎蝦兩隻切丁、花生仁100克、上海白菜一棵、香菇一個、青蔥一棵、精鹽一小勺。

2.（可選擇）蠔油一小勺、澱粉一小勺、生抽（淡醬油）半小勺、冷水兩大勺（調成勾芡汁）。

作法：

1.起油鍋，中火炒熟花生仁，盛出備用。

2.放入切碎的蔥白爆香，再放進蝦仁翻炒。

3.蝦仁炒至八分熟，倒入青豆、玉米粒、胡蘿蔔丁和火腿丁一起反覆拌炒。

4.白菜掰成幾片，和香菇一起在開水裡汆燙一下，撈出擺在盤裡裝飾成魚尾巴。

5.把材料2的勾芡汁倒入鍋中，大火翻炒至收汁立刻關火，撒上蔥花。

6.把鍋裡炒好的所有材料裝盤，用勺子整理成魚的形狀，放上香菇當作魚眼睛。

辣炒回鍋肉

材料：滷好的五花肉、土豆（馬鈴薯）、胡蘿蔔、粉絲（冬粉）、芥藍葉子、豆豉、辣椒粉、青蔥。

作法：

1.五花肉、馬鈴薯、胡蘿蔔分別切片，青蔥切段備用。

2.湯鍋燒水，先把粉絲放入煮軟撈起，再分別把芥藍、馬鈴薯片和胡蘿蔔片入鍋汆燙後撈起。

3.先把芥藍葉子鋪在盤子上，再把粉絲平鋪在芥藍上。

4.炒菜鍋放少許油，蒜頭爆香，再放入辣椒粉、豆豉、蔥段，簡單拌炒一下。

5.放入五花肉片，炒到出油，倒入馬鈴薯片和胡蘿蔔片繼續翻炒。

6.把炒好的五花肉等倒在粉絲芥藍上，放上一朵汆燙過的花椰菜裝飾一下，便可上桌。

辣炒回鍋肉
辣炒回鍋肉

清炒蔬菜豆材料
清炒蔬菜豆材料

辣炒回鍋肉材料
辣炒回鍋肉材料

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／酸甜三層肉炒薑絲

下一則

移民專頁／I-485J獲批准 是個好訊號

延伸閱讀

料理功夫／家庭版照燒雞腿

料理功夫／家庭版照燒雞腿
料理功夫／紫洋蔥蘋果雞絲沙拉

料理功夫／紫洋蔥蘋果雞絲沙拉
料理功夫／三文魚牛油果毛豆餐

料理功夫／三文魚牛油果毛豆餐
不折磨「中國胃」…浙大「黃金吃法」 不用餓肚子就能減重

不折磨「中國胃」…浙大「黃金吃法」 不用餓肚子就能減重

熱門新聞

在全球以英語為主導語言的時代，美國大學英語系文憑竟被視為一項「回報不佳」的投資？(作者按照內文情境以AI生成)

教育／美國大學英語系畢業 注定低薪？

2026-04-05 11:50
「鏢人」將武俠重新帶回銀幕；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

娛樂／「鏢人」打破紀錄 武俠回得來嗎

2026-04-05 02:03
2001-2025年之間，哪些書或作家，是你最喜愛的？(圖／123RF)

封面故事／25年 哪些「名字」長駐你心？

2026-04-05 02:30
美國政府最新的飲食指南敦促大眾優先攝取「原型食物」，包含富含纖維的全穀類，同時減少攝取高加工食品；示意圖。（圖／123RF）

養生／改善消化系統 膳食纖維掀風潮

2026-04-05 02:05
大稜鏡溫泉觀景台。 (圖／123RF)

城市傳真／黃石公園7個隱祕觀景點 快排入行程

2026-04-05 02:23
專家表示，一天刷三次沒有比兩次好。（圖／123RF）

養生／早中晚都刷牙沒必要 1天2次剛好

2026-04-05 12:16

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美