清炒蔬菜豆

外出旅遊多天，利用冰箱裡的存貨，做了幾道充滿春天氣息的寫意菜餚，湊成簡單而繽紛的家常晚餐。

清炒蔬菜豆

材料：

1.青豆100克、玉米粒100克、胡蘿蔔丁100克、火腿肉丁100克、老虎蝦兩隻切丁、花生仁100克、上海白菜一棵、香菇一個、青蔥一棵、精鹽一小勺。

2.（可選擇）蠔油一小勺、澱粉一小勺、生抽（淡醬油）半小勺、冷水兩大勺（調成勾芡汁）。

作法：

1.起油鍋，中火炒熟花生仁，盛出備用。

2.放入切碎的蔥白爆香，再放進蝦仁翻炒。

3.蝦仁炒至八分熟，倒入青豆、玉米粒、胡蘿蔔丁和火腿丁一起反覆拌炒。

4.白菜掰成幾片，和香菇一起在開水裡汆燙一下，撈出擺在盤裡裝飾成魚尾巴。

5.把材料2的勾芡汁倒入鍋中，大火翻炒至收汁立刻關火，撒上蔥花。

6.把鍋裡炒好的所有材料裝盤，用勺子整理成魚的形狀，放上香菇當作魚眼睛。

辣炒回鍋肉

材料：滷好的五花肉、土豆（馬鈴薯）、胡蘿蔔、粉絲（冬粉）、芥藍葉子、豆豉、辣椒粉、青蔥。

作法：

1.五花肉、馬鈴薯、胡蘿蔔分別切片，青蔥切段備用。

2.湯鍋燒水，先把粉絲放入煮軟撈起，再分別把芥藍、馬鈴薯片和胡蘿蔔片入鍋汆燙後撈起。

3.先把芥藍葉子鋪在盤子上，再把粉絲平鋪在芥藍上。

4.炒菜鍋放少許油，蒜頭爆香，再放入辣椒粉、豆豉、蔥段，簡單拌炒一下。

5.放入五花肉片，炒到出油，倒入馬鈴薯片和胡蘿蔔片繼續翻炒。

6.把炒好的五花肉等倒在粉絲芥藍上，放上一朵汆燙過的花椰菜裝飾一下，便可上桌。

辣炒回鍋肉

清炒蔬菜豆材料

辣炒回鍋肉材料

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