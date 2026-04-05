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移民專頁／EB-1A和EB-5可同時提交 2個I-485較少見

鄭毅律師主答
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讀者問：

我有博士學位，可以申請EB-1A。同時，我家裡也有錢可申請EB-5。感覺有點複雜，我可以同時申請EB-1A和EB-5，同時提交兩個I-485嗎？

答：

在法律上，可以同時提交兩個不同類別的petition，例如兩個I-140或一個I-140、一個I-526，或者已經有一個pending，再提交另一個I-140。在理論上，如兩個I-140都已批准且排期都已排到，可以遞交兩個I-485。

但在實踐中，極少有人遞交兩個I-485的。移民局通常會要求申請人選擇一個，或合併處理，否則會導致行政混亂。而且，一旦其中一個I-485批准，另一個就失去意義。所以，最常見的作法是同時遞交兩個I-140，但只提交一個I-485（基於當時排期最快的類別）。

如果你是中國出生，EB-5排期可能更嚴重，EB-1反而可能更快。如果不是中國出生，目前EB-5和EB-1都有名額。在策略上，可以考慮先申請EB-1A的I-140（加急），如果EB-1A被RFE或拒絕，再啟動EB-5，遞交I-526。

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