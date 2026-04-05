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移民專頁／H-1B抽籤失敗多次 可申請PERM？

李亞倫律師主答
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讀者問：

我先生找到工作，公司幫忙申請H-1B，但三抽都沒中，實在絕望。我突然想到是不是可以直接找公司遞交PERM，然後人一直在美國境內就可以了？我先生是南韓出生的，應該沒有排期。TN可以直接遞交PERM嗎？

答：

很遺憾，H-1B註冊並沒有保證會中籤，許多人連續多年多次參加H-1B抽籤而未被抽中也是很常見的。最好的做法是繼續嘗試，因為我們確實看到一些人在多次失敗之後最終被抽中。如果被抽中，H-1B持有者可以在美國停留最多六年，在某些情況下甚至可以更長。

對於你的具體問題，公司可以在你和你丈夫仍在美國期間提交PERM申請。如果你的丈夫希望在整個流程結束時申請身分調整(Adjustment of Status)，他必須保持合法的非移民身分。持TN身分的人可以直接申請PERM，但需要注意，在申請過程中即使只是前往加拿大後再入境美國，也可能在入境時遇到問題，因為邊境審查目前更加嚴格，而且TN身分與H-1B不同，它要求申請人具有非移民意圖。

南韓 加拿大 移民

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