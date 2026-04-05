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理財百科／70歲退休 3招化解金錢壓力

編譯周靜芝
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70歲退休族善用理財3招數，可以甩開金錢壓力（圖/123RF）
70歲退休族善用理財3招數，可以甩開金錢壓力（圖/123RF）

年屆70，金錢壓力不會神奇地自動消失，但對許多退休人士而言，確實能更清楚的認知如何才能達到此一目標。

理財網站GoBanking Rates指出，這些70多歲、「負責任」的退休者未必熱中剪優惠券或執著於預算表，而是養成幾項穩健的理財習慣，讓他們能安心、有備無患且從容地面對未來。

會計師及個人理財專家吳達(Dat Ngo，音譯)表示，70多歲的負責任退休者有個明確目標：讓錢夠用到最後；因此他們會精確掌握每一分錢的去向，必要時會主動減少開支。

收入來源  持續、多元化

吳達指出，負責任的退休者絕不單靠單一收入來源，這點十分重要，能讓收入與儲蓄用得更久。他說，他們結合固定的收入與可控制的提款，始終保留部分現金儲備，並避免衝動決策，「這類行動往往得不償失」。

長遠來看，縝密規畫才是獲得回報關鍵；無需複雜操作，只需預先評估各項開支。吳達說，重點在於策略的持久性，而非複雜程度。

保守投資 預留短期現金

會計師及稅務專家艾金(Ashley Akin)表示，許多負責任的退休者會預留相當於一年開支的儲蓄以備不時之需；其餘資金則投入債券等安全標的，此策略能避免市場下跌時被迫將長期投資脫手變現。

艾金指出，規畫流程有助他們在優化財務資源管理時保持冷靜。

最低提領 降低稅務風險

從稅務角度看，艾金強調時機很重要。當退休者年滿73歲時，必須開始從特定退休帳戶，比如IRA或401(k)帳戶提取資金。她說，這是法定最低提領額度(RMD)，稅務機關將違反規定者施以重罰。

艾金說，想保障退休基金者必須全額提領法定金額，若無需動用全部資金，可將剩餘款項轉存至孫兒專屬的儲蓄帳戶。

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