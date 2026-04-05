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鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

周日動動腦／企鵝求偶時，公企鵝會送給母企鵝什麼當作禮物？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.亞洲最高火山是伊朗的達馬萬德山(Damavand)，它的一大特色是山坡開滿了什麼花？

2.哪位俄國詩人寫道「假如生活欺騙了你，不要悲傷，不要心急！憂鬱的日子裡需要鎮靜」？

3.《紅樓夢》第一回，甄士隱遇到跛足道人時，聽到他正在唱什麼歌？

4.著名電影角色「尤達大師」(Yoda)那雙充滿智慧的眼睛，是參考了哪位現實中的天才？

5.世界上密度最小的固體材料是什麼？它比氦氣還輕，又名為「凍結的煙」或「固態的煙」。

6.哪一個國家的國徽可以看到諾亞方舟停於阿拉臘山(Mount Ararat)山頂的簡圖？

7.有一種時間管理技巧叫「番茄鐘工作法」，為提高效率，它將工作時間以25分鐘為一單位，中間穿插5分鐘休息。此法發明者是哪一國人？

8.麥克亞瑟將軍58歲得子，其著名的〈為子祈禱文〉是為兒子亞瑟而寫，後來兒子沒有從軍，而是在哪個領域發展？

9.企鵝求偶時，公企鵝會送給母企鵝什麼當作禮物？

10.哪些中東國家的女性若沒有男性監護人同意，就不能辦理護照出國，就算有，其男性家屬也可以對她申請旅行禁令？請找出三個例子。

答案：1.罌粟花 2.普希金 3.好了歌 4.愛因斯坦 5.氣凝膠 6.亞美尼亞 7.義大利 8.音樂 9.石頭 10.伊朗、葉門、阿富汗

阿富汗 義大利 伊朗

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