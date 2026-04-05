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料理功夫／優格水果碗

Lily
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這道料理結合了優格的蛋白質、奇亞籽的纖維，以及豐富的新鮮蔬果，不僅色彩繽紛，更能提供持久的飽足感與多層次的口感。

材料：

基底：無糖優格（或希臘優格）、奇亞籽。

水果類：新鮮草莓（切片或整顆）、藍莓。

蔬菜類：聖女小番茄。

點綴與口感：烘烤核桃、椰子片。

作法：

1.調製奇亞籽優格基底：

首先，在乾淨的餐盒中倒入約七、八分滿的無糖優格。均勻撒入奇亞籽並充分攪拌，靜置約 15分鐘（或冷藏隔夜），讓奇亞籽吸水膨脹，使優格質地變得像布丁一樣濃稠且富有顆粒感。

2.處理新鮮食材：

將草莓、藍莓與小番茄洗淨。草莓建議部分保留完整、部分橫切成厚片，這樣在擺盤時會更有層次。藍莓則挑選飽滿圓潤的，能為餐盒增添深邃的色澤。

3.擺盤：

這是我覺得最療癒的步驟，優格表面，依色系將食材整齊排列：

頂層：鋪上一排鮮紅的草莓片。

中層：排入一顆顆藍莓。

底層：擺放對切或整顆的小番茄，與草莓紅互相呼應。

4.增添風味層次：在食用前，撒上香脆的核桃碎與清甜的椰子片。核桃提供的優質油脂與椰子片的乾爽口感，能完美中和優格的酸味與水果的濕潤。

PS：1.分裝保存：如果是為了隔天準備，建議將優格與水果分開存放（如照片中藍色餐盒的分裝方式），等到要吃的時候再組合，這樣能保持水果的爽脆與堅果的香脆，避免受潮影響口感。

2.甜度調整：若覺得無糖優格太酸，可以適量淋上點蜂蜜或楓糖漿。

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