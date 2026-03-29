悅讀／「子彈是餘生」作者寺尾哲也 談意外人生

作者：寺尾哲也 出版社：聯經出版公司 出版日期：2022年10月

短篇小說集「子彈是餘生」因題材新穎風格獨特，曾在台灣文壇引起熱議並獲獎，去年底發行的英文版「Spent Bullets」也引起討論。台灣作者寺尾哲也與譯者王可近期在美國展開新書座談，向讀者說明從矽谷工程師到作家的意外人生。

2022年出版的「子彈是餘生」因作者寺尾哲也放棄美國軟體工程師一職專注寫作，首部短篇小說集結合台灣與美國矽谷人才競爭，同志情色與生活真諦探索等少見題材成為出版界話題。

英文版小說集由王可(Kevin Wang)翻譯，美國哈波柯林斯(Harper Collins)集團旗下出版社HarperVia去年10月在北美上市。寺尾哲也與王可近期由紐約起跑，在美國多個城市舉行新書座談。

寺尾哲也本名曹盛濠，台大資工畢業，曾在谷歌 (Google)任職，筆名結合日本漫畫主角名，2019年起全職創作。

「從台灣到美國加州當工程師的族群，在台灣文學幾乎未被描寫過，閱讀時覺得應該寫身邊的人或自己的故事，這些人的生命經驗和台灣人相差滿大的。」寺尾在紐約台北文化中心的記者會談創作題材與離開矽谷。

「難道我就要在加州灣區Google或Meta這樣過一輩子嗎？加州就像外太空生活，太空艙裡什麼都有，八方雲集、台式珍珠奶茶，但與美國社會沒有連結，唯一連結就是大學同學。有人選擇這樣過一生，有人會離去。」

譯者王可表示，從小說的第一篇開始的緊張關係就被吸引住，很少作品有這種力量，就像濃縮咖啡、一拳打在臉上的感覺。感覺書中主角們心中有許多祕密，這需要解讀，很有文學感。最有趣的是為了翻譯得做很多研究。

寺尾說：「台灣文學作品過去就有不少激烈的性場面，比我的作品更驚世駭俗，但這些不是重點，是呈現了什麼，小說中的性虐元素呈現權力翻轉的思索。但下一部作品不會有這些性愛場面。」

寺尾哲也與王可在紐約站後將前往德州及舊金山等地，舉行七場講座，與英文讀者進行交流。