報稅續篇／選擇直接存入帳戶 加快退稅速度

今年報稅季已出現退稅延遲情況。(美聯社)

洛杉磯KTLA 5電視台報導，儘管納稅人目前還有一個月報稅時間，然今年報稅季已出現退稅 延遲情況。國稅局 提醒，納稅人需填寫完整銀行資訊，用直接存入帳戶(direct deposit)方式，才能避免延誤並加快退稅速度。

民主黨籍聯邦眾議員戴維斯(Danny K. Davis)和蘇爾(Terri A. Sewell)日前致函財政部長兼國稅局(IRS)代理局長貝特森(Scott Bessent)，要求說明為何今年報稅季中，已有「超過83萬名納稅人」收到延遲退稅的「CP53E」通知，指出因未提供直接存入帳戶(direct deposit)相關銀行資料，退稅款項被暫時扣住延後發放，有些人甚至延遲「超過兩個月」。

直接存入帳戶退稅一直是國稅局最推薦，也最快速的方式。今年這種方式格外重要，因總統川普去年簽署的一項行政命令已生效。該命令是讓「美國資金收付方式」現代化，逐步淘汰與聯邦政府 來往的紙本支票與匯票(僅保留少數例外)，適用範圍包括社安福利(Social Security)、退伍軍人事務部及聯邦退稅等。

國稅局納稅人權益服務(Taxpayer Advocate Service，TAS)先前提醒，若報稅時未提供銀行資訊，退稅款可能被暫時凍結，直到補上資料或改申請紙本支票。

CP53E通知會要求納稅人30天內，透過國稅局網站補上或更新直接存入帳戶資訊。若未在期限內完成，國稅局會在六周後寄出紙本支票。若直接存入帳戶遭拒，根據TAS，納稅人需採取行動，紙本支票不會主動寄出。此外，CP53E通知只會發送一次，銀行資料也只能修改一次。

根據全國納稅人權益倡導者辦公室(National Taxpayer Advocate)，去年有超過1000萬名納稅人選擇紙本支票退稅，原因包括沒有銀行帳戶，或因「制度性或地理因素」，無法建立IRS線上帳戶或使用電子退稅等。

除務必填寫直接存入帳戶資訊，國稅局表示，一些行動支付應用程式與預付現金卡(prepaid debit card)，只要具備銀行電匯路由號(routing number)與帳號，也可接受退稅款。退稅款也可直接存入退休帳戶(如傳統IRA、Roth IRA或簡化員工退休金SEP帳戶)。若沒有數位支付工具，部分民眾可能符合申請由財政部支持的替代方案，如直接接收社安局等機構的電子付款Direct Express現金卡(Debit Mastercard)等。

無論如何，國稅局強調，報稅資料仍會正常處理。如需更多資訊，可上taxpayeradvocate.irs.gov。